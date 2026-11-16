كيف تحصل على تذاكر آرسنال ضد ريال مدريد؟ أسعار دوري أبطال أوروبا ومعلومات المباراة ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

يستضيف آرسنال ريال مدريد يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026 على ملعب الإمارات في لندن.

وكان آخر لقاء بين العملاقين الأوروبيين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024/25. وحسم آرسنال المواجهة المكوّنة من مباراتين بفوز كبير بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، بعدما انتصر 3-0 على ملعب الإمارات ثم فاز 2-1 خارج أرضه في البرنابيو.

دعوا GOAL تطلعكم على كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة آرسنال وريال مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة آرسنال وريال مدريد على ملعب الإمارات في لندن يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 9 ديسمبر 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات الحصول على التذاكر وشرائها للمباراة المرتقبة بين آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا:

1. قنوات النادي الرسمية

التذاكر الرسمية للنادي: يُعد الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لآرسنال أو منصة العضوية التابعة له الخيار الأكثر أمانًا وموثوقية. وتُطرح التذاكر عادةً عبر نظام القرعة أو خلال فترات أولوية مخصصة للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا:

1. قنوات النادي الرسمية

قرعة التذاكر العادية للنادي والأعضاء: تتراوح الأسعار عمومًا بين نحو 45 و135 يورو.

تتراوح الأسعار عمومًا بين نحو مقاعد مستوى النادي وباقات الضيافة: تبدأ الأسعار من نحو 450 إلى 1200 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأصلية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub تذاكر تتحدد أسعارها وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرج العلوي أو خلف المرمى: تبدأ أسعارها عادةً من نحو 475 إلى 520 يورو .

تبدأ أسعارها عادةً من نحو . المقاعد الجانبية أو المميزة في المدرج السفلي: تتراوح أسعارها عادةً بين 580 و750 يورو فأكثر .

تتراوح أسعارها عادةً بين . مقاعد كبار الشخصيات أو القطاعات الحصرية المعاد بيعها: تتراوح أسعارها بين 1000 وأكثر من 5500 يورو.

آرسنال ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آرسنال وريال مدريد

فاز آرسنال في أربع من آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات، ولم يفقد نقاطًا إلا في تعادله 1-1 مع فليتوود تاون في كأس كاراباو. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق فوزًا خارج أرضه على ليفربول بنتيجة 0-1. وسجل آرسنال خمسة أهداف واستقبل ثلاثة خلال المباريات الخمس، وأظهر مستوى قويًا خصوصًا على الصعيد الأوروبي بعد فوزه 1-2 على سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

فاز ريال مدريد في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، ليصبح الفريق الأفضل من حيث النتائج قبل هذه المواجهة. وكانت آخر مبارياته الفوز 0-3 على فالنسيا في الدوري الإسباني، كما تغلب على برشلونة 1-2 خارج أرضه في المسابقة نفسها. وعلى الصعيد الأوروبي، سجل مدريد تسعة أهداف في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة، من بينها فوزه 4-1 على آر بي لايبزيج وانتصاره 2-3 خارج أرضه على أيك أثينا. وسجل فريق مورينيو 13 هدفًا واستقبل أربعة في المباريات الخمس جميعها.

آرسنال ضد ريال مدريد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة رسمية بين الناديين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في أبريل 2025، حين استضاف ريال مدريد آرسنال وخسر 1-2 على ملعب البرنابيو. وانتهت مباراة الذهاب، التي أُقيمت على ملعب الإمارات يوم 8 أبريل 2025، بفوز آرسنال 3-0. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بين الفريقين، من بينها مباراتان في دوري أبطال أوروبا عام 2006 ومباراة ودية عام 2008، فاز آرسنال ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لريال مدريد. وسجل آرسنال سبعة أهداف في تلك المباريات واستقبل هدفين.