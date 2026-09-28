يسعى منتخب هولندا إلى حسم مقعده في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في مارس المقبل. ويواجه اليونان في أمستردام في مباراته قبل الأخيرة ضمن المستوى الأول يوم 13 نوفمبر، ويمكنك التواجد هناك عبر حجز تذاكر المباراة اليوم.

وبعد أن حل وصيفًا في النسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية عام 2019، وبلغ نصف النهائي في 2023، فإن المنتخب الهولندي، الذي يقوده الآن تشافي، سيكون متعطشًا للعودة إلى المنافسة على الألقاب مجددًا. أما اليونان، فستدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد فوزها الأخير 1-0 على ألمانيا في أوجسبورج، لذلك لا يمكن لصاحب الأرض أن يستهين بمنافسه.

وفي آخر ظهور لهولندا على ملعب يوهان كرويف أرينا، سجل كودي جاكبو هدف التعادل المتأخر أمام ألمانيا ليتقاسم المنتخبان النقاط في افتتاح مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية. ورفع ذلك سلسلة المباريات دون هزيمة للمنتخب الهولندي في ملعب أمستردام إلى ثماني مباريات.

GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة هولندا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل أماكن الشراء.

متى تقام مباراة هولندا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة هولندا ضد اليونان على ملعب يوهان كرويف أرينا (أمستردام) يوم الجمعة 13 أكتوبر، وتنطلق في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 يوهان كرويف أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة هولندا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة هولندا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية عبر المتجر الرسمي للتذاكر التابع للاتحاد الهولندي لكرة القدم KNVB، الذي يتولى توزيع تذاكر مباريات المنتخب الهولندي على أرضه.

وعادة ما تُفتح نوافذ بيع التذاكر الرسمية قبل موعد المباراة المحدد بنحو 4 إلى 6 أسابيع. ويحصل حاملو بطاقات الأندية وأعضاء روابط المشجعين الرسمية دائمًا على أولوية الوصول قبل فتح البيع العام ببضعة أيام.

وإذا كنت تبحث عن تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هولندا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية؟

في حين أن أسعار التذاكر الرسمية المحددة تعتمد على التقسيم السعري المتغير وخصومات أعضاء KNVB، فإن مباريات المنتخب الوطني على أرضه في ملعب يوهان كرويف أرينا تُنظم ضمن مناطق جلوس قياسية:

الجانبان القصيران (خلف المرمى، المدرجان الشمالي والجنوبي) : عادة ما تكون هذه الفئات الرسمية الأقل تكلفة (الفئتان 3 و4). وتقع أقسام مشجعي أورانيه الأكثر حماسًا بشكل أساسي في المدرج الجنوبي (Zuid). ( نطاق الأسعار: 35-45 يورو )

الجانبان الطويلان (المدرج الرئيسي والمدرج الشرقي) : ينقسمان إلى المستوى العلوي (الفئة 2) والمستوى السفلي (الفئة 1). ويوفر الجانب الطويل في المستوى السفلي أفضل رؤية بالقرب من أرضية الملعب، ولذلك يحمل أعلى سعر قياسي اسمي. ( نطاق الأسعار: 45-80 يورو )

قسم جماهير الفريق الضيف : مخصص تحديدًا لمشجعي اليونان، ويقع في أقسام الزوايا العلوية (عادة القسيمين 416/417).

تابعوا المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب يوهان كرويف أرينا

يُعد ملعب يوهان كرويف أرينا جوهرة البنية التحتية الرياضية الهولندية. ويقع في منطقة زويدوست في أمستردام، ويُعتبر الملعب المميز لنادي أياكس أمستردام ومنتخب هولندا، ويتسع لـ56,120 متفرجًا، أو 71,000 في الحفلات الموسيقية.

ويشتهر عالميًا بكونه رائدًا في تصميم الملاعب الحديثة، إذ ينجح بسلاسة في الجمع بين تقاليد كرة القدم العريقة وابتكارات الملاعب المتطورة.

افتُتح الملعب رسميًا في عام 1996 تحت اسمه الأصلي، أمستردام أرينا. وقد بُني ليحل محل ملعب أياكس المحبوب لكن المتقادم، دي مير، الذي لم يعد قادرًا على مواكبة القاعدة الجماهيرية الضخمة للنادي. وفي 2018، أُعيدت تسمية الملعب رسميًا إلى يوهان كرويف أرينا. وكان ذلك تكريمًا خالدًا لأسطورة أياكس صاحب الرقم 14، الذي نشر فلسفة "الكرة الشاملة" الشهيرة وتوفي في 2016.

لحظات لا تُنسى في ملعب يوهان كرويف أرينا

ملوك البوب : كانت تينا تيرنر أول نجمة بوب تحيي عرضًا هناك في 1996، ثم لحق بها سريعًا مايكل جاكسون، الذي نفدت تذاكر خمس حفلات تاريخية له خلال جولته HIStory World Tour في 1997.

ريال مدريد ضد يوفنتوس (نهائي دوري أبطال أوروبا 1998) : استضاف الملعب أكبر مباراة على مستوى الأندية في أوروبا. ومنح هدف وحيد من بريدراج مياتوفيتش الفوز 1-0 لريال مدريد، منهياً صيامه عن كأس أوروبا الذي دام 32 عامًا.

تشيلسي ضد بنفيكا (نهائي الدوري الأوروبي 2013) : نهاية مثيرة سجل فيها فرناندو توريس لتشيلسي، قبل أن يعادل بنفيكا النتيجة. وفي الدقيقة 93، ارتقى برانيسلاف إيفانوفيتش ليحول برأسه هدفًا قاتلًا في الوقت بدل الضائع، ويجعل تشيلسي بطلًا للدوري الأوروبي.

سقف أوروبا الرائد: كان أول ملعب في أوروبا يضم سقفًا قابلًا للطي بالكامل. وفي ذلك الوقت، كان بناء غطاء منزلق ضخم فوق ملعب للنخبة يُعد مجازفة معمارية كبيرة، أصبحت لاحقًا معيارًا عالميًا في هذه الصناعة.

مباراة هولندا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

هولندا ضد اليونان: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: هولندا (#9) ضد اليونان (#46)

استهلت هولندا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية، وحقبة "تشافي"، بتعادل على أرضها أمام ألمانيا، ثم فوز 2-1 على صربيا في بلجراد. ورغم أنها أنهت دور المجموعات في كأس العالم 2026 دون هزيمة خلال الصيف، بالتعادل مع اليابان والفوز على السويد وتونس، فإنها ودعت من الدور الأول للأدوار الإقصائية بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام المغرب.

بدأت اليونان مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بقوة، بعدما حققت انتصارين خارج أرضها على صربيا (2-1) وألمانيا (1-0). وكانت تلك أول مرة تفوز فيها بمباراتين متتاليتين خارج أرضها منذ مارس 2025، وأول مرة تحقق فيها الفوز عمومًا منذ 10 أشهر، لتنهي سلسلة من خمس مباريات دون انتصار.

هولندا ضد اليونان: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

تتفوق هولندا تاريخيًا بشكل واضح على اليونان، بعدما فازت في 9 من أصل 11 مواجهة سابقة بينهما، وسجلت 24 هدفًا، واستقبلت ثلاثة أهداف فقط.

أُقيمت آخر مواجهة بين الطرفين في أكتوبر 2023 خلال تصفيات يورو 2024. وحققت هولندا فوزًا دراميًا 1-0 في أثينا، بعدما سجل فيرجيل فان دايك ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 اليونان اليونان 2 2 0 0 3 1 +2 6 ف ف 2 هولندا هولندا 2 1 1 0 3 2 +1 4 ف ت 3 ألمانيا ألمانيا 2 0 1 1 1 2 -1 1 خ ت 4 صربيا صربيا 2 0 0 2 2 4 -2 0 خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



