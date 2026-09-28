كيفية شراء تذاكر هولندا ضد اليونان: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يسعى منتخب هولندا إلى حسم مقعده في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في مارس المقبل. ويواجه اليونان في أمستردام في قبل الأخيرة من مبارياته في المستوى الأول يوم 13 نوفمبر، ويمكنك حضور اللقاء عبر حجز التذاكر اليوم.

وبعد أن حل وصيفًا في النسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية عام 2019 وبلغ نصف النهائي في 2023، فإن المنتخب الهولندي، الذي يقوده الآن تشافي، سيكون متعطشًا للوجود مجددًا في دائرة المنافسة على الألقاب. أما اليونان، فستدخل المواجهة بثقة كبيرة بعد فوزها الأخير 1-0 على ألمانيا في أوجسبورج، لذا لا يستطيع أصحاب الأرض الاستهانة بمنافسيهم.

وفي آخر ظهور لهولندا على ملعب يوهان كرويف أرينا، سجل كودي جاكبو هدف التعادل المتأخر أمام ألمانيا ليتقاسم الفريقان النقاط في افتتاح مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية. ورفع ذلك سلسلة اللاهزيمة للمنتخب في ملعب أمستردام إلى ثماني مباريات.

GOAL لديه كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة هولندا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة هولندا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة هولندا ضد اليونان على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام يوم الجمعة 13 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 يوهان كرويف أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة هولندا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة هولندا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية عبر متجر التذاكر الرسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم، الذي يتولى توزيع تذاكر مباريات المنتخب الهولندي على أرضه.

وعادةً ما تُفتح نوافذ بيع التذاكر الرسمية قبل موعد المباراة بنحو 4 إلى 6 أسابيع. ويحصل حاملو بطاقات الأندية وأعضاء روابط المشجعين الرسمية دائمًا على أولوية الوصول قبل فتح البيع العام بعدة أيام.

وإذا كنت تبحث عن تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

عمليات نقل مضمونة: كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هولندا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية؟

في حين تعتمد أسعار التذاكر الرسمية المحددة على التقسيم الديناميكي للدرجات وخصومات أعضاء الاتحاد الهولندي، فإن مباريات المنتخب الوطني على أرضه في يوهان كرويف أرينا تُقسَّم إلى مناطق جلوس قياسية:

خلف المرميين (المدرجان الشمالي والجنوبي) : عادةً ما تكون هذه الفئات الرسمية الأقل سعرًا (الفئة 3/4). وتقع الأقسام الرئيسية لمشجعي هولندا المتحمسين بشكل أساسي في المدرج الجنوبي (Zuid). ( نطاق الأسعار: 35-45 يورو )

الجانبان الطوليان (المدرج الرئيسي والمدرج الشرقي) : ينقسمان إلى الطابق العلوي (الفئة 2) والطابق السفلي (الفئة 1). ويوفر الجانب الطولي في الطابق السفلي أفضل رؤية بالقرب من أرضية الملعب، ولذلك يحمل أعلى سعر قياسي اسمي. ( نطاق الأسعار: 45-80 يورو )

قسم جماهير الفريق الضيف : مخصص تحديدًا لمشجعي اليونان، ويقع في أقسام الزاوية العلوية (عادةً القسمان 416/417).

تابع المواقع الرسمية للمنتخب مع اقتراب الموعد لمزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب يوهان كرويف أرينا

يُعد يوهان كرويف أرينا جوهرة البنية التحتية الرياضية الهولندية. ويقع في منطقة Zuidoost في أمستردام، ويُستخدم كملعب رائع لنادي أياكس أمستردام والمنتخب الهولندي، ويتسع لـ 56,120 متفرجًا، أو 71,000 في الحفلات الموسيقية.

ويشتهر الملعب عالميًا بكونه رائدًا في تصميم الملاعب الحديثة، إذ ينجح بسلاسة في الجمع بين تقاليد كرة القدم التاريخية والابتكار المتطور في الملاعب.

افتُتح الملعب رسميًا عام 1996 تحت اسمه الأصلي أمستردام أرينا. وقد بُني ليحل محل ملعب أياكس المحبوب لكنه المتقادم، دي مير، الذي لم يعد قادرًا على مواكبة القاعدة الجماهيرية الضخمة للنادي. وفي 2018، أُعيدت تسمية الملعب رسميًا إلى يوهان كرويف أرينا. وكان ذلك تكريمًا أبديًا لأسطورة أياكس صاحب القميص رقم 14، الذي روّج لفلسفة «الكرة الشاملة» الشهيرة، وتوفي في 2016.

لحظات لا تُنسى في يوهان كرويف أرينا

ملوك موسيقى البوب : كانت تينا تيرنر أول نجمة بوب تُحيي عرضًا هناك في 1996، ثم تبعها بعد ذلك بوقت قصير مايكل جاكسون، الذي نفدت تذاكر خمس حفلات تاريخية له خلال جولته HIStory World Tour في 1997.

ريال مدريد ضد يوفنتوس (نهائي دوري أبطال أوروبا 1998) : استضاف الملعب أكبر مباراة للأندية في أوروبا. وضمن هدف وحيد من بريدراج مياتوفيتش الفوز 1-0 لريال مدريد، لينهي صيامه عن كأس أوروبا الذي دام 32 عامًا.

تشيلسي ضد بنفيكا (نهائي الدوري الأوروبي 2013) : نهاية مثيرة سجل فيها فرناندو توريس لتشيلسي، قبل أن يدرك بنفيكا التعادل. وفي الدقيقة 93، ارتقى برانيسلاف إيفانوفيتش ليسجل برأسية درامية في الوقت بدل الضائع، ويمنح تشيلسي لقب الدوري الأوروبي.

سقف أوروبا الرائد: كان أول ملعب في أوروبا يضم سقفًا قابلًا للفتح والإغلاق بالكامل. وفي ذلك الوقت، كان بناء غطاء منزلق ضخم فوق ملعب نخبة يُعد مغامرة معمارية كبيرة، قبل أن يصبح لاحقًا معيارًا صناعيًا عالميًا.

مباراة هولندا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

هولندا ضد اليونان: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: هولندا (#9) ضد اليونان (#46)

استهلت هولندا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية، وحقبة «تشافي»، بتعادل على أرضها أمام ألمانيا، ثم فوز 2-1 على صربيا في بلجراد. ورغم أنها لم تخسر خلال دور المجموعات في كأس العالم 2026 صيفًا، بعد تعادلها مع اليابان وفوزها على السويد وتونس، فإنها ودعت من أول أدوار خروج المغلوب بعدما خسرت بركلات الترجيح أمام المغرب.

وبدأت اليونان مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بقوة، بعدما حققت انتصارين خارج أرضها على صربيا (2-1) وألمانيا (1-0). وكانت تلك أول مرة تفوز فيها في مباريات خارج أرضها تواليًا منذ مارس 2025، كما كانت المرة الأولى التي تحقق فيها الفوز عمومًا منذ 10 أشهر، لتنهي سلسلة من خمس مباريات بلا انتصار.

هولندا ضد اليونان: سجل المواجهات المباشرة الأخير

تمتلك هولندا أفضلية تاريخية واضحة على اليونان، بعدما فازت في 9 من أصل 11 مواجهة سابقة بينهما، وسجلت 24 هدفًا واستقبلت ثلاثة أهداف فقط.

أقيمت آخر مواجهة بين الطرفين في أكتوبر 2023 خلال تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024. وحققت هولندا فوزًا دراميًا 1-0 في أثينا، بعدما سجل فيرجيل فان دايك ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 هولندا هولندا 4 2 2 0 7 5 +2 8 ف ت ف ت 2 اليونان اليونان 4 2 2 0 5 3 +2 8 ت ت ف ف 3 ألمانيا ألمانيا 4 1 2 1 3 2 +1 5 ت ف خ ت 4 صربيا صربيا 4 0 0 4 3 8 -5 0 خ خ خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



