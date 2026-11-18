يستضيف هايدوك سبليت فريق إف سي نوردشيلاند يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب بوليود في سبليت.

ينتمي إتش إن كيه هايدوك سبليت وإف سي نوردشيلاند إلى تقليدين مختلفين تمامًا في كرة القدم الأوروبية؛ إذ يمتلك هايدوك إرثًا عريقًا بوصفه أحد أندية كرواتيا التاريخية الكبرى، بينما صنع نوردشيلاند لنفسه سمعة حديثة بوصفه مركزًا بارزًا لتطوير المواهب الدنماركية. وقبل مواجهتهما في دوري المؤتمر الأوروبي، لم يكن للناديين أي سجل من المواجهات الرسمية السابقة في البطولات الأوروبية الكبرى، ما يجعل مبارياتهما الأخيرة مواجهة جديدة بين فريقين من بلدين مختلفين.

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متى تبدأ مباراة هايدوك سبليت ضد إف سي نوردشيلاند في دوري المؤتمر؟

تُقام مباراة هايدوك سبليت ضد إف سي نوردشيلاند على ملعب بوليود في سبليت يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 15:00 Stadion Poljud

كيف تشتري تذاكر مباراة هايدوك سبليت ضد إف سي نوردشيلاند في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات الحصول على التذاكر وشرائها لمباراة هايدوك سبليت ضد إف سي نوردشيلاند المقبلة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكنك متابعة الطرح الأول للتذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لإتش إن كيه هايدوك سبليت وبوابة بيع التذاكر التابعة له. ويحصل أعضاء النادي عادةً على فترة شراء ذات أولوية وخيارات بأسعار مخفضة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هايدوك سبليت ضد إف سي نوردشيلاند في دوري المؤتمر؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة هايدوك سبليت ضد إف سي نوردشيلاند في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

المدرجات العامة وخلف المرميين (الشمالي والجنوبي): تتراوح عادةً من نحو 15 إلى 25 يورو.

تتراوح عادةً من نحو المدرجات الجانبية (الكتل الخارجية في الشرقي والغربي): تتراوح عادةً بين 25 و45 يورو .

تتراوح عادةً بين . المدرج الغربي الأوسط وأقسام كبار الشخصيات: تتراوح أسعارها عمومًا من 50 يورو إلى أكثر من 100 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي الأولية، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع الأقل سعرًا ومقاعد الكتل الركنية: تبدأ عادةً من نحو 60 إلى 85 يورو.

تبدأ عادةً من نحو المقاعد العادية متوسطة السعر: تتراوح أسعارها غالبًا من 90 إلى 130 يورو.

المقاعد المميزة والوسطى ذات الرؤية الواضحة: غالبًا ما ترتفع أسعارها إلى 150 إلى أكثر من 300 يورو.

هايدوك سبليت ضد إف سي نوردشيلاند في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هايدوك سبليت وإف سي نوردشيلاند

يدخل هايدوك سبليت هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه الفوز خارج أرضه على أوسييك 1-0 في دوري HNL، كما سجل انتصارًا بنتيجة 5-0 على إتش إن كيه جوريتسا خلال تلك الفترة. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام لينكولن ريد إيمبس في دوري المؤتمر بنتيجة 1-0. وسجل هايدوك تسعة أهداف واستقبل ثلاثة في المباريات الخمس.

حقق إف سي نوردشيلاند انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه فوزًا كبيرًا خارج أرضه بنتيجة 6-1 على راندرز إف سي في الدوري الدنماركي الممتاز، لكنه خسر قبل ذلك بقليل أمام موناكو 2-0 في دوري المؤتمر. وتعادل نوردشيلاند 1-1 مع سيلكيبورج وخسر 3-2 أمام إف سي ميتيلاند خلال الفترة نفسها، مسجلًا عشرة أهداف ومستقبلًا خمسة في المباريات الخمس.

هايدوك سبليت ضد إف سي نوردشيلاند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين هايدوك سبليت وإف سي نوردشيلاند.