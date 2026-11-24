يستضيف نيوكاسل يونايتد سندرلاند يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 22 مارس 2026، حقق سندرلاند فوزًا مثيرًا خارج أرضه على ملعب سانت جيمس بارك بنتيجة 2-1. وعززت تلك النتيجة تفوق سندرلاند مؤخرًا في هذه المواجهة، بعدما فاز على نيوكاسل بنتيجة 1-0 في وقت سابق من موسم 2025–26.

تجدون لدى GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تبدأ مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 6 ديسمبر 2026 - 09:00 سانت جيمس بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد وإيبسويتش تاون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: تُطرح التذاكر أساسًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لنيوكاسل يونايتد لمشجعي الفريق المضيف، والقنوات الرسمية لنادي سندرلاند لمشجعي الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وسندرلاند المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح عادةً بين نحو 45 و85 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين نحو . باقات الضيافة الرسمية: تبدأ عمومًا من نحو 200 إلى أكثر من 400 جنيه إسترليني.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

مقاعد الدخول العام: تبدأ عادةً من نحو 150 إلى 280 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد الجانبية أو في المدرجات العلوية: تتراوح عمومًا بين 325 و545 جنيهًا إسترلينيًا.

نيوكاسل يونايتد ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نيوكاسل يونايتد وسندرلاند

فاز نيوكاسل بمباراة واحدة، ولم يتعادل، وخسر أربعًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة على أرضه أمام إيفرتون بنتيجة 0-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته بنتيجة 3-1 أمام الفريق نفسه في كأس كاراباو. وكان انتصاره الوحيد خلال تلك الفترة بنتيجة 0-2 خارج أرضه على كريستال بالاس. وسجل نيوكاسل أربعة أهداف فقط واستقبل سبعة في المباريات الخمس، فيما تُبرز هزائمه المتتالية معاناته في الحفاظ على ثبات مستواه هجومًا ودفاعًا.

فاز سندرلاند بمباراة واحدة، وتعادل في اثنتين، وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 0-2 أمام دينامو زغرب في الدوري الأوروبي، بعد خسارته 3-1 خارج أرضه أمام كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان فوزه 3-2 على برينتفورد في كأس كاراباو انتصاره الوحيد خلال تلك الفترة. وسجل سندرلاند ستة أهداف واستقبل ثمانية في هذه المباريات الخمس، وكانت مباراته الوحيدة التي حافظ فيها على نظافة شباكه هي التعادل السلبي أمام ليدز يونايتد.

نيوكاسل يونايتد وسندرلاند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 22 مارس 2026، وفاز فيها سندرلاند 1-2 على ملعب سانت جيمس بارك. وقبل ذلك، فاز سندرلاند على أرضه أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0 في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق سندرلاند مؤخرًا بانتصارين مقابل انتصار واحد لنيوكاسل، إلى جانب تعادل واحد، مع أن هذه المواجهات تتضمن أيضًا فوز نيوكاسل 0-3 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2024.