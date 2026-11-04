كيفية شراء تذاكر نهائي كأس السوبر السعودي 2026: المواعيد وأسعار التذاكر والمزيد

تُختتم بطولة كأس السوبر السعودي 2026 بنهائي مرتقب يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2026، على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت. ويواجه الفائز من مباراة القادسية والأهلي الفائز من مباراة النصر والخلود في لقاء تحديد البطل.

وتشهد هذه النسخة محطة تاريخية، إذ تستضيف الكويت البطولة للمرة الأولى. ويستعد مشجعو كرة القدم في أنحاء الخليج لحضور جماهيري كبير، بينما يتنافس طرفا النهائي على التتويج باللقب.

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متى يُقام نهائي كأس السوبر السعودي 2026؟

التاريخ والتوقيت المباراة المكان التذاكر الأربعاء 23 ديسمبر 2026، الساعة 20:00 الفائز من نصف النهائي الأول ضد الفائز من نصف النهائي الثاني ملعب جابر الأحمد الدولي، الكويت التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر نهائي كأس السوبر السعودي 2026؟

تمثل قنوات البيع الرسمية التي يحددها منظمو البطولة والأندية المتنافسة المصدر الأساسي للتذاكر خلال فترات البيع العام. وينبغي للمشجعين مراجعة القنوات الرسمية للاتحاد وبوابات بيع التذاكر التابعة للأندية أولًا للتحقق من التذاكر المتاحة مباشرة.

GrintaHub خيار مناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويتيح البحث عن أرخص تذكرة عبر منصات إعادة البيع للمشجعين المسافرين ضمان حضور النهائي عندما تنفد الحصص المخصصة للبيع المعتاد.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس السوبر السعودي 2026؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية على منصات البيع الرسمية من الفئات الأقل سعرًا، وعادةً ما تتراوح أسعار التذاكر الأساسية بين نحو 50 و75 ريالًا سعوديًا، بحسب منطقة المدرجات والفئة. ويظل شراء التذاكر عند طرحها عبر القنوات الرسمية أفضل طريقة للحصول على أرخص تذكرة بسعرها الأصلي.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع العام رسميًا، توفر منصات إعادة البيع مثل GrintaHub خيارًا بديلًا لحجز مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتبدأ أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع حاليًا من نحو 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد العامة، وتختلف بحسب موقع المقعد داخل الملعب ومدى توافر التذاكر.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن نهائي كأس السوبر السعودي 2026

تُقام بطولة كأس السوبر السعودي 2026 بنظام خروج المغلوب بمشاركة أربعة فرق. ويلتقي القادسية الأهلي في نصف النهائي الأول يوم السبت 19 ديسمبر، بينما يواجه النصر الخلود في نصف النهائي الثاني يوم الأحد 20 ديسمبر. ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية يوم الأربعاء 23 ديسمبر.

تُقام جميع المباريات على ملعب جابر الأحمد الدولي في محافظة الفروانية بالكويت. ويتسع الملعب لـ60,000 متفرج، ما يوفر أجواءً حماسية للمواجهة على اللقب. وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، إذ تستضيف الكويت كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، استمرارًا لتقليد إقامة المباريات الكبرى للبطولة في ملاعب إقليمية عالمية المستوى. ومن المتوقع أن يكون الطلب على التذاكر مرتفعًا، لذا يضمن لك حجز مقعدك مبكرًا ألا تفوت مشاهدة تتويج البطل من المدرجات.