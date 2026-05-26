تتجه جميع الأنظار بقوة إلى بودابست، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا يوم السبت، 30 مايو.

دع GOAL ترشدك إلى كيفية تحقيق حلمك الكروي بالحصول على تذكرة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2026 في بودابست.

متى يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026؟

دوري أبطال أوروبا - النهائي 30 مايو 2026 - 12:00 بوشكاش أرينا

كيف تشتري تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا؟

بعد تأكد المواجهة النهائية بين آرسنال وباريس سان جيرمان، انطلقت الآن جميع عمليات توزيع التذاكر.

هناك مجموعة من الطرق التي يمكنك من خلالها تأمين تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا:

قرعة الأندية الرسمية: يحصل آرسنال وباريس سان جيرمان على نحو 16,800 تذكرة لكل منهما. وتُفتح نوافذ الأولوية الخاصة بآرسنال اليوم، 7 مايو، بينما يستخدم باريس سان جيرمان نظام الموجات للمشتركين الأوفياء.

بوابة إعادة البيع التابعة ليويفا: إذا فاتتك قرعة مارس، فإن منصة إعادة البيع الرسمية التابعة ليويفا هي الطريقة الآمنة الوحيدة لشراء تذاكر بالقيمة الاسمية أعادها مشجعون آخرون.

الضيافة الرسمية: بالنسبة إلى من يملكون ميزانية أكبر (€3,500+)، لا تزال المقاعد المضمونة متاحة عبر بوابة ضيافة يويفا، وتشمل دخول صالات كبار الشخصيات.

السعة المخصصة للجماهير المحايدة: بعيدًا عن 34,000 تذكرة المخصصة لطرفي النهائي، جرى تخصيص المقاعد المتبقية في بوشكاش أرينا لقرعة يويفا العامة ولعائلة كرة القدم الدولية.

السوق الثانوية: للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة لضمان مكانك في النهائي، يمكنك التوجه إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub .

كيف تعمل قرعة نهائي دوري أبطال أوروبا؟

نظرًا لأن الطلب على النهائي هائل، فإن يويفا لا يبيع التذاكر وفق مبدأ الأسبقية في الحضور.

وللحفاظ على العدالة، يستخدم يويفا نظام القرعة للجمهور العام.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته:

فترة التقديم

عادة ما يتقدم المشجعون بطلبات الحصول على التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية التابعة ليويفا قبل أشهر من الموعد، وكان الموعد النهائي هذا العام في 19 مارس 2026.

السحب

بعد إغلاق باب التقديم، تُرتب جميع الطلبات الصحيحة عشوائيًا.

ويُخطر المتقدمون الناجحون عبر البريد الإلكتروني، ويُمنحون فترة محدودة للغاية لشراء تذاكرهم، بحد أقصى تذكرتين لكل شخص.

التذاكر عبر الهاتف المحمول

تُسلَّم جميع التذاكر حصريًا عبر تطبيق UEFA Mobile Tickets.

ويُعد هذا إجراءً أمنيًا لمنع إعادة البيع غير المصرح بها وضمان عبور المشجعين الحقيقيين فقط عبر البوابات.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا بحسب عدة عوامل، من بينها الملعب، ومرحلة البطولة، والمنافس.

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للحصول على مقعد عبر القرعة الرسمية، فإن أسعار نهائي باريس سان جيرمان ضد آرسنال 2026 هي:

الفئة السعر Fans First €70 الفئة 3 €180 الفئة 2 €650 الفئة 1 €950

تابع البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بمختلف الأندية للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر والأسعار، وكذلك المواقع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن باريس سان جيرمان ضد آرسنال

سان جيرمان آرسنال الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون 4 بين وايت

أين يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026؟

سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 في المجر، على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، يوم السبت 30 مايو 2026.

وافتُتح بوشكاش أرينا رسميًا في عام 2019، وتبلغ سعته نحو 65,000 متفرج في المباريات الدولية الكبرى.

ويُعد الملعب الرسمي لمنتخب المجر لكرة القدم، وقد أصبح سريعًا محورًا رئيسيًا لاستضافة أحداث كرة القدم الكبرى في أوروبا الوسطى.

ما هي المواعيد الرئيسية لدوري أبطال أوروبا 2025-26؟

مرحلة الدوري : 16 سبتمبر 2025 – 28 يناير 2026

الأدوار الإقصائية الفاصلة : 17-18 و24-25 فبراير 2026

دور الـ16 : 10-11 و17-18 مارس 2026

ربع النهائي : 7-8 و14-15 أبريل 2026

نصف النهائي : 28-29 أبريل و5-6 مايو 2026

النهائي : السبت 30 مايو 2026، بوشكاش أرينا، بودابست

ستنطلق مباراة النهائي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.