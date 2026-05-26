يُسدل الستار على موسم دوري المؤتمر الأوروبي في مدينة لايبزيج التاريخية يوم 27 مايو 2026، حين يتواجه فريقان وجهاً لوجه من أجل المجد الأوروبي.

وسيتأهل بطل هذا الموسم إلى مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي 2026-27.

يقدم لكم GOAL جميع المعلومات الأساسية التي تحتاجون إليها بشأن تذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي هذا مايو، بما في ذلك أسعارها وكيف يمكنكم ضمان مقعد لكم في واحدة من أبرز المناسبات الكروية هذا العام.

متى يُقام نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026؟

التاريخ المباراة (موعد انطلاقها) الملعب التذاكر الأربعاء 27 مايو نهائي دوري المؤتمر الأوروبي: كريستال بالاس ضد رايو فاييكانو (9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ريد بول أرينا (لايبزيج) التذاكر

كيفية شراء تذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026

يُتاح جزء كبير من سعة ملعب ريد بول أرينا البالغة 39,700 مقعد مباشرةً للجماهير وعامة الناس.

وعادة ما يحصل الناديان المشاركان على حصة متساوية من التذاكر، بنحو 9,000 إلى 10,000 تذكرة لكل منهما، بينما تُطرح التذاكر المتبقية للبيع للجماهير حول العالم عبر UEFA.com/tickets.

ويجري ترتيب عملية بيع وتوزيع التذاكر المخصصة لجماهير طرفي النهائي مباشرةً مع الناديين المعنيين بعد تأهلهما.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء مقاعد في السوق الثانوية، مثل StubHub، من أجل تأمين تذاكر اللحظات الأخيرة.

تذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025: كم تبلغ أسعارها؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026 بين 25 يورو و190 يورو، وجاءت على النحو التالي:

Fans First: 40 يورو (مخصصة لجماهير طرفي النهائي)

40 يورو (مخصصة لجماهير طرفي النهائي) الفئة 3: 65 يورو

65 يورو الفئة 2: 140 يورو

140 يورو الفئة 1: 190 يورو

تابعوا البوابات الرسمية الخاصة بالتذاكر التابعة لمختلف الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل الحصول على معلومات إضافية، وكذلك المواقع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ماذا نتوقع من نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026؟

قد يكون هذا هو الموسم الخامس فقط لأحدث بطولات الأندية الأوروبية، لكن النهائيات السابقة جاءت مثيرة حتى اللحظات الأخيرة وأثبتت قيمة البطولة.

من فوز روما بالنسخة الافتتاحية إلى تتويج وست هام في 2023 في براغ وانتصار أولمبياكوس التاريخي في 2024، وفر دوري المؤتمر الأوروبي منصة للأندية لكتابة أسمائها في تاريخ الكرة القارية.

وبالنسبة إلى كثير من الفرق المشاركة، يمثل دوري المؤتمر الأوروبي أفضل فرصة لها للفوز بلقب كبير وضمان مقعد في الدوري الأوروبي بالموسم التالي.

ولا تُعد لايبزيج غريبة عن استضافة الليالي الأوروبية الكبرى، إذ اشتهرت بكونها مدينة مضيفة لكأس العالم 2006 ويورو 2024.

ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها ملعب لايبزيج ختام دوري المؤتمر الأوروبي، ما يوفر أجواء حديثة ومهيبة وصاخبة للفريقين المتنافسين.

أين تقيم لحضور نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026؟

يقع ملعب لايبزيج في ألمانيا، ويُعرف أيضاً باسم RB Arena، وهو الملعب الخاص بـ RB Leipzig.

وافتُتح الملعب في 2004 على موقع زينترالشتاديون السابق، وتبلغ سعته نحو 42,000 متفرج في المباريات الدولية، و39,700 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.