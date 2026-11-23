يستضيف نابولي فريق فيورنتينا يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2026 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي.

تفوق نابولي إلى حد كبير في المواجهات بين الفريقين خلال المواسم الأخيرة، إذ لم يخسر في آخر سبع مباريات جمعتهما في جميع المسابقات منذ أكتوبر 2023. وخلال تلك الفترة، حقق نابولي أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي، من بينها فوزه على أرضه 2-1 في يناير 2026، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في مباراة متكافئة بفلورنسا في سبتمبر 2026.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة نابولي وفيورنتينا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نابولي وفيورنتينا في كأس إيطاليا؟

تقام مباراة نابولي وفيورنتينا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2026.

كيفية شراء تذاكر مباراة نابولي وفيورنتينا في كأس إيطاليا؟

لشراء تذاكر مباراة نابولي وفيورنتينا في كأس إيطاليا، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

قنوات نادي نابولي الرسمية: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لمشجعي الفريق المضيف هي الشراء عبر بوابة التذاكر الرسمية لنابولي (Ticketone). وتُطرح التذاكر عادةً أولًا لحاملي التذاكر الموسمية خلال فترة أولوية، قبل فتح البيع للجمهور.

الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لمشجعي الفريق المضيف هي الشراء عبر بوابة التذاكر الرسمية لنابولي (Ticketone). وتُطرح التذاكر عادةً أولًا لحاملي التذاكر الموسمية خلال فترة أولوية، قبل فتح البيع للجمهور. قنوات نادي فيورنتينا الرسمية: بالنسبة إلى مشجعي الفريق الضيف المسافرين إلى نابولي، ينسق مكتب التذاكر الرسمي لفيورنتينا حصة مدرج الضيوف (Curva Ospiti). وتُدار المبيعات عادةً عبر Vivaticket أو Ticketone، وفق شروط محددة لشراء تذاكر مدرج الضيوف، مثل امتلاك بطاقة ولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس إيطاليا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرةً.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نابولي وفيورنتينا في كأس إيطاليا؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة نابولي وفيورنتينا في كأس إيطاليا:

1. القنوات الرسمية للناديين

مدرجات كورفا (السفلية والعلوية، كورفا A وكورفا B): يبلغ سعرها عادةً نحو 14 إلى 20 يورو .

يبلغ سعرها عادةً نحو . مدرجات ديستينتي (المستويان السفلي والعلوي): تتراوح أسعارها عمومًا بين 25 و45 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . مدرجات تريبونا (المقاعد الرئيسية السفلية والعلوية): تتراوح أسعارها عادةً بين 50 و90 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . فئات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها بدءًا من 120 يورو وصولًا إلى 250 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

فئات كورفا والمدرجات العلوية: تبدأ أسعارها من نحو 15 إلى 25 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . مقاعد ديستينتي: تُعرض عادةً بأسعار تتراوح بين 30 و65 يورو .

تُعرض عادةً بأسعار تتراوح بين . مقاعد تريبونا والفئة الأولى الذهبية: تتراوح أسعارها عادةً بين 70 و130 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة البلاتينية: قد تصل أسعارها إلى 250 إلى 300 يورو أو أكثر.

نابولي وفيورنتينا في كأس إيطاليا: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج نابولي وفيورنتينا الأخيرة

يدخل نابولي هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته التعادل 1-1 مع لاتسيو في الدوري الإيطالي، وقبلها خسر 4-1 أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا. وسجل فريق ملعب مارادونا 12 هدفًا واستقبل 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، وكان فوزه 4-1 على مونزا خارج أرضه أبرز نتائجه خلالها.

حقق فيورنتينا فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإيطالي. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع يوفنتوس، فيما جاء أبرز انتصاراته بالفوز 4-2 على ساسولو خارج أرضه. وسجل فيورنتينا 10 أهداف واستقبل 10 أهداف خلال المباريات الخمس، وكانت الخسارتان أمام إنتر وكومو أسوأ نتائجه في تلك الفترة.

نابولي وفيورنتينا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإيطالي يوم 20 سبتمبر 2026، حين تعادل فيورنتينا ونابولي 1-1 على ملعب أرتيميو فرانكي. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بالدوري الإيطالي، يتفوق نابولي بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لفيورنتينا وتعادل واحد. وفاز نابولي بآخر مباراتين جمعتهما على ملعب مارادونا، ومن بينهما انتصاره 2-1 يوم 31 يناير 2026.