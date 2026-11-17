يستضيف ميلان سندرلاند يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب سان سيرو في ميلانو.

تقام المباراة على ملعب سان سيرو الشهير، الذي يوفر مسرحًا أوروبيًا كبيرًا للناديين عند منتصف جدول ترتيب البطولة. ولم يسبق أن التقى الفريقان في أي مباراة رسمية ضمن المسابقات الأوروبية.

دع GOAL يطلعك على كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ميلان وسندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ميلان وسندرلاند في الدوري الأوروبي؟

تقام مباراة ميلان وسندرلاند على ملعب سان سيرو في ميلانو يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 15:00 سان سيرو

كيف تشتري تذاكر مباراة ميلان وسندرلاند في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات الحصول على تذاكر مباراة ميلان وسندرلاند المقبلة في الدوري الأوروبي وشرائها:

1. القنوات الرسمية للناديين

شباك التذاكر الرئيسي: يمكن شراء المقاعد المخصصة لجماهير أصحاب الأرض مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية لميلان.

يمكن شراء المقاعد المخصصة لجماهير أصحاب الأرض مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية لميلان. حصة جماهير الفريق الضيف: تُوزَّع التذاكر المخصصة لجماهير سندرلاند مباشرة عبر مكتب التذاكر الرسمي للنادي، وفقًا لقواعد تخصيص التذاكر ونقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ميلان وسندرلاند في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ميلان وسندرلاند في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية: تبدأ عمومًا من نحو 19 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . المناطق المميزة في المدرج الرئيسي: تبدأ من نحو 159 يورو .

تبدأ من نحو . التذاكر المخفضة: تبدأ من نحو 14 يورو .

تبدأ من نحو . المشجعون من ذوي الإعاقة: يبلغ سعرها 25 يورو .

يبلغ سعرها . باقات الضيافة (نادي 1899): تبدأ من 60 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرج العلوي والجانب القصير: من 20 إلى 40 يورو

من 20 إلى 40 يورو مقاعد المدرج السفلي وجانب الملعب: من 45 إلى 90 يورو

من 45 إلى 90 يورو إعادة بيع المقاعد المميزة وباقات الضيافة: من 100 إلى 250 يورو فأكثر

ميلان ضد سندرلاند في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج ميلان وسندرلاند الأخيرة

حقق ميلان ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين دون أي تعادل في آخر خمس مباريات خاضها بمختلف المسابقات. وكانت أحدث مبارياته فوزًا خارج أرضه على جنوى بنتيجة 1-2 في الدوري الإيطالي، بعد خسارته 0-2 أمام فيرينتسفاروش في الدوري الأوروبي. وشهدت هذه الفترة أيضًا فوز ميلان 3-1 على إنتر في الدوري الإيطالي، فيما مثّلت خسارته على أرضه 2-4 أمام بولونيا نقطة سلبية بارزة. وسجل ميلان ستة أهداف واستقبل تسعة في المباريات الخمس.

حقق سندرلاند انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 1-0 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته 0-2 أمام دينامو زغرب في الدوري الأوروبي. وشهدت هذه الفترة أيضًا فوزه 3-2 على برينتفورد في كأس كاراباو، وتعادله 0-0 مع ليدز يونايتد. وسجل سندرلاند خمسة أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

ميلان ضد سندرلاند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لم تُقدَّم بيانات عن المواجهات المباشرة بين ميلان وسندرلاند لهذه المباراة. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى عند توفرها.