تُختتم مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية بالنسبة إلى ويلز يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، حين تستضيف البرتغال، حاملة اللقب، في كارديف. ويمكنك الاستمتاع بالمناسبة بحجز تذاكر المباراة اليوم.

لم يُظهر منتخب ويلز، بقيادة كريج بيلامي، أي رهبة حين واجه كريستيانو رونالدو ورفاقه في الجولة الافتتاحية من مباريات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر. وكان هدف جواو فيليكس في الدقيقة 22 هو الفارق الوحيد بين المنتخبين على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة.

يعود آخر فوز لويلز على أرضها أمام منتخب مصنف ضمن العشرة الأوائل إلى عامين مضيا. وفي تلك الليلة التي لا تُنسى في العاصمة الويلزية، سجل هاري ويلسون هدفين في الفوز 2-1 على كرواتيا. فهل يستطيع «الجدار الأحمر» دفع منتخب بلاده إلى انتصار شهير آخر؟

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل أماكن الشراء.

متى تقام مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة ويلز والبرتغال على ملعب كارديف سيتي في كارديف يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 ملعب كارديف سيتي

كيفية شراء تذاكر مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية عبر الإنترنت من خلال بوابة التذاكر الإلكترونية للاتحاد الويلزي لكرة القدم.

طُرحت التذاكر للبيع لأول مرة في 18 سبتمبر عند الساعة 12 ظهرًا. ويطرح الاتحاد الويلزي لكرة القدم التذاكر على مراحل بناءً على نقاط الولاء وحالة العضوية:

تذاكر الحملة (يوليو إلى سبتمبر 2026) : شملت مباريات ويلز الثلاث على أرضها في مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات يورو 2028. وكانت متاحة لأعضاء «الجدار الأحمر» فقط.

: شملت مباريات ويلز الثلاث على أرضها في مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات يورو 2028. وكانت متاحة لأعضاء «الجدار الأحمر» فقط. تذاكر المباريات الفردية: أُتيحت أولًا لأعضاء «الجدار الأحمر» أصحاب نقاط الولاء المرتفعة. وتُطرح أي تذاكر متبقية للفئات ذات النقاط الأقل، ثم للبيع العام مع اقتراب نوفمبر.

ويمكن للمشجعين الراغبين في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب.

نقل مضمون للتذاكر: كل عملية شراء عبر ستب هاب مشمولة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب قبل يوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية؟

بدأت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية من 30.00 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و9.50 جنيهات إسترلينية للناشئين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أقل.

يقسم الاتحاد الويلزي لكرة القدم تذاكر المباريات الفردية إلى ثلاث فئات سعرية بحسب زاوية الرؤية من المقاعد.

الفئة الأولى (مميزة / على جانبي الملعب) : تمتد هذه المقاعد المميزة بمحاذاة جانبي الملعب الرئيسيين، وتشمل المدرج الكبير (الغربي) ومدرج نينيان (الشرقي)، اللذين يوفران أكثر زوايا الرؤية توازنًا لمجريات اللعب. (نطاق الأسعار: 15 إلى 40 جنيهًا إسترلينيًا)

: تمتد هذه المقاعد المميزة بمحاذاة جانبي الملعب الرئيسيين، وتشمل المدرج الكبير (الغربي) ومدرج نينيان (الشرقي)، اللذين يوفران أكثر زوايا الرؤية توازنًا لمجريات اللعب. (نطاق الأسعار: 15 إلى 40 جنيهًا إسترلينيًا) الفئة الثانية (عادية / الزوايا) : تقع هذه المقاعد العادية عند التقاء جانبي الملعب بالمدرجات خلف المرميين، وتوفر رؤية قطرية للملعب. (نطاق الأسعار: 10 إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا)

: تقع هذه المقاعد العادية عند التقاء جانبي الملعب بالمدرجات خلف المرميين، وتوفر رؤية قطرية للملعب. (نطاق الأسعار: 10 إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا) الفئة الثالثة (المدرج العائلي / خلف المرميين): تقع هذه المقاعد خلف المرميين، وتشمل مدرج كانتون، الذي يضم مجموعات المشجعين الأكثر هتافًا، والمدرج المخصص للعائلات. (نطاق الأسعار: 5 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا)

تابع المواقع الرسمية للمنتخب مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كارديف سيتي

يُعد ملعب كارديف سيتي منشأة رياضية كبرى في ويلز، وهو الملعب الذي يخوض عليه كل من نادي كارديف سيتي ومنتخب ويلز لكرة القدم مبارياتهما على أرضهما. افتُتح رسميًا عام 2009، وهو ثاني أكبر ملعب في ويلز بعد ملعب برينسيباليتي، بسعة 33,280 مقعدًا.

على مدى 99 عامًا، لعب كارديف سيتي على ملعب نينيان بارك الشهير، الذي كان يثير رهبة منافسيه. وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح الملعب القديم متقادمًا، وحظيت خطط إنشاء ملعب جديد بمقاعد لجميع المتفرجين بالموافقة للمساعدة في تحديث النادي.

بدأ البناء عام 2007 في موقع ملعب ليكويث القديم لألعاب القوى، وبلغت تكلفة المشروع نحو 48 مليون جنيه إسترليني. وافتُتح ملعب كارديف سيتي الجديد بمباراة ودية أمام نادي سلتيك الإسكتلندي في يوليو 2009، انتهت بالتعادل 0-0.

لحظات لا تُنسى على ملعب كارديف سيتي

المواجهة الملحمية أمام بلجيكا (2015) : فازت ويلز على بلجيكا 1-0 بفضل هدف تاريخي من جاريث بيل، وسط حضور قياسي للملعب بلغ 33,280 متفرجًا، ما مهّد لمشوارها التاريخي في يورو 2016.

: فازت ويلز على بلجيكا 1-0 بفضل هدف تاريخي من جاريث بيل، وسط حضور قياسي للملعب بلغ 33,280 متفرجًا، ما مهّد لمشوارها التاريخي في يورو 2016. التأهل إلى كأس العالم (2022) : هتف مشجعو «الجدار الأحمر» بكل حماس تحت الأضواء الكاشفة، بينما فازت ويلز على أوكرانيا 1-0، لتتأهل إلى أول كأس عالم لكرة القدم منذ 64 عامًا.

: هتف مشجعو «الجدار الأحمر» بكل حماس تحت الأضواء الكاشفة، بينما فازت ويلز على أوكرانيا 1-0، لتتأهل إلى أول كأس عالم لكرة القدم منذ 64 عامًا. ريال مدريد وكأس السوبر الأوروبي (2014): استضاف الملعب كأس السوبر الأوروبي. وفاز ريال مدريد على إشبيلية 2-0، بعدما سجل النجم كريستيانو رونالدو الهدفين على أرضية ملعب كارديف.

موسيقى الروك آند رول: لا يُستخدم الملعب للرياضة وحدها بالطبع. فهو مكان رئيسي للحفلات الموسيقية، واستضاف نجومًا كبارًا من بينهم بون جوفي، وإلتون جون، ورود ستيوارت، وفرقة ستيريوفونيكس.

كيفية الوصول إلى الملعب

بالقطار: من أسهل وسائل الوصول إلى الملعب من وسط كارديف.

محطة نينيان بارك: هي أقرب محطة، وتبعد خمس دقائق فقط سيرًا على الأقدام عن بوابات الملعب.

محطة جرانجتاون: خيار ممتاز آخر، وتبعد عشر دقائق فقط سيرًا على الأقدام عن الملعب.

بالحافلة: تضم كارديف خطوط حافلات منتظمة تتوقف بجوار الملعب مباشرة.

الحافلات المكوكية في أيام المباريات (الخط 95): تشغّل شركة كارديف باص حافلات مكوكية خاصة خلال موسم كرة القدم. وتنطلق كل 15 دقيقة، بدءًا من ساعتين قبل بداية المباراة، من شارع وود (الموقف JB) في وسط المدينة.

الخطوط العادية: يمكنك ركوب الحافلة 1 أو 2 أو 95 أو 95A من وسط المدينة. انزل عند طريق سلوبر أو موقف أسدا على طريق ليكويث.

بالسيارة: يسهل الوصول إلى الملعب من الطريق السريع، ويقع ضمن منطقة الرمز البريدي CF11 8AZ.

الاتجاهات: غادر الطريق السريع M4 عند المخرج 33. واسلك الطريق المزدوج A4232 باتجاه كارديف/باري، ثم اخرج عند منعطف B4267 الذي تشير لافتاته إلى الملعب.

مواقف السيارات: تُغلق مواقف السيارات التابعة للملعب عادة قبل 60 دقيقة من بداية المباراة لأسباب تتعلق بالسلامة. تجنّب ركن سيارتك في موقف منطقة المتاجر القريبة، إذ يفرض حدًا صارمًا للوقوف يبلغ 90 دقيقة وتُحرر فيه مخالفات بكثرة في أيام المباريات.

مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

ويلز والبرتغال: النتائج الأخيرة

تصنيف فيفا: ويلز (المرتبة 38) والبرتغال (المرتبة 7)

لم تحقق ويلز أي فوز في آخر ست مباريات. ومنذ أن أنهت البوسنة والهرسك آمالها في بلوغ كأس العالم خلال الملحق في مارس، تعادلت في مباراتين وديتين أمام أيرلندا الشمالية وغانا، وخسرت أمام رومانيا والبرتغال والدنمارك.

خاضت البرتغال 11 مباراة خلال عام 2026، وجاءت هزيمتها الوحيدة أمام إسبانيا (0-1) في مواجهتهما بدور الـ16 من كأس العالم خلال الصيف.

ويلز والبرتغال: سجل المواجهات الأخيرة

يبلغ سجل المواجهات المباشرة بين البرتغال وويلز أربعة انتصارات للبرتغال وانتصارًا واحدًا لويلز، دون أي تعادل في لقاءاتهما الخمسة السابقة. وسجلت البرتغال تسعة أهداف في تلك المباريات، مقابل أربعة أهداف لويلز.

حققت البرتغال فوزًا 1-0 عندما التقى المنتخبان على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة يوم 24 سبتمبر، ضمن الجولة الافتتاحية من مباريات دوري الأمم الأوروبية. وسجل جواو فيليكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22، بعدما تلقى تمريرة من نونو مينديش وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء.