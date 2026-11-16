كيفية شراء تذاكر مباراة وست بروميتش ألبيون وكارديف سيتي: الأسعار ومعلومات المباراة وفرص الشراء في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف وست بروميتش ألبيون كارديف سيتي يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب ذا هاوثورنس في وست بروميتش.

أُقيمت آخر مواجهة بينهما في أبريل 2025 على ملعب كارديف سيتي، وانتهت بتعادل سلبي بعد مباراة متكافئة. ومن أبرز انتصارات وست بروميتش على كارديف سيتي في السنوات الأخيرة فوزه المريح على أرضه بنتيجة 2-0 في فبراير 2024.

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متى تبدأ مباراة وست بروميتش ألبيون وكارديف سيتي في التشامبيونشيب؟

تُقام مباراة وست بروميتش ألبيون وكارديف سيتي على ملعب ذا هاوثورنس في وست بروميتش يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 20 8 ديسمبر 2026 - 14:45 هاوثورنس

كيف تشتري تذاكر مباراة وست بروميتش ألبيون وكارديف سيتي في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة وست بروميتش ألبيون وكارديف سيتي في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك مراجعة الموقع الرسمي لتذاكر وست بروميتش ألبيون لمعرفة مواعيد طرح التذاكر للبيع العام، وفترات أولوية الأعضاء، وباقات الضيافة، أو زيارة بوابة التذاكر الرسمية لكارديف سيتي للاطلاع على تفاصيل الحصة المخصصة لجماهير الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة وست بروميتش ألبيون وكارديف سيتي في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للتكاليف التقديرية لتذاكر مباراة وست بروميتش ألبيون وكارديف سيتي في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر المباراة للبالغين: تبدأ من 32 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من . التذاكر المخفضة والفئات الخاصة: تبدأ من 8 إلى 27 جنيهًا إسترلينيًا بحسب الفئة العمرية.

تبدأ من بحسب الفئة العمرية. تذاكر ذوي الإعاقة: تبدأ من 22 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من القنوات الرسمية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الدخول العام: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 73 إلى 76 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . متوسط أسعار إعادة البيع: يتراوح عمومًا بين 113 و135 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

وست بروميتش ألبيون ضد كارديف سيتي في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى وست بروميتش ألبيون وكارديف سيتي

فاز وست بروميتش بثلاث من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب وتعادل في اثنتين، دون أن يتلقى أي هزيمة، وسجل 11 هدفًا واستقبل سبعة خلال تلك الفترة. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز على ميلوول 3-0، بعد تعادله مع ساوثهامبتون 1-1. ويُعد فوزه على وست هام يونايتد خارج أرضه بنتيجة 3-1 أبرز نتائجه في هذه المباريات الخمس.

فاز كارديف في مباراتين من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، وتعادل في اثنتين وخسر واحدة، وسجل 11 هدفًا خلالها. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز على بيرنلي 5-4، بعد تعادله مع وست هام يونايتد 3-3 في مباراة أخرى شهدت غزارة تهديفية. وجاءت هزيمة كارديف الوحيدة خلال هذه الفترة أمام وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 3-0.

وست بروميتش ألبيون ضد كارديف سيتي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب كارديف سيتي في أبريل 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز وست بروميتش مرتين، وكارديف مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وكان أبرز انتصارات ألبيون في هذه المواجهات فوزه على أرضه بنتيجة 2-0 في فبراير 2024.