في أحدث مواجهة بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، في مارس 2026، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة متكافئة على ملعب الاتحاد.

وفي وقت سابق من الموسم نفسه، 2025-2026، حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 عندما حل ضيفًا على ملعب سيتي جراوند في ديسمبر 2025.

متى تنطلق مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 7 نوفمبر 2026 - 12:30 سيتي جراوند

كيف تشتري تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيتي جراوند:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر عبر النادي رسميًا: للمشجعين الراغبين في الشراء مباشرة بالسعر الأصلي، تُطرح التذاكر عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لنوتنجهام فورست. وتبدأ المبيعات عادةً على مراحل، بدءًا بأعضاء النادي، مثل أعضاء MyForest Pro، قبل الانتقال إلى الفئات الأخرى بحسب التوافر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب شرائها مباشرة عبر القنوات الرسمية أو من سوق إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام للبالغين: تتراوح أسعار التذاكر العادية عادةً بين نحو 50 وأكثر من 95 جنيهًا إسترلينيًا .

تذاكر مشجعي الفريق الضيف: بفضل مبادرة تحديد سقف أسعار تذاكر الجماهير الزائرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيدفع مشجعو الفريق الضيف حدًا أقصى قدره 30 جنيهًا إسترلينيًا .

باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعار باقات الضيافة الرسمية للنادي في ملعب سيتي جراوند عمومًا من 250 إلى أكثر من 500 جنيه إسترليني للشخص الواحد، وتشمل مزايا إضافية مثل تناول الطعام قبل المباراة والمقاعد المبطنة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub ، تذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

التذاكر العادية المعروضة لإعادة البيع: تبدأ حاليًا أسعار التذاكر الأقل كلفة المعروضة لإعادة البيع لهذه المباراة البارزة من نحو 155 جنيهًا إسترلينيًا .

متوسط الأسعار في السوق: يتراوح متوسط أسعار مقاعد الدخول العام غالبًا بين 800 وأكثر من 850 جنيهًا إسترلينيًا .

إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والمقاعد المميزة: قد تتراوح أسعار تذاكر الضيافة المميزة أو المقاعد البارزة على جانبي الملعب بين 1000 وأكثر من 2000 جنيه إسترليني ، بحسب البائع المحدد وموقع المقعد.

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي

يدخل نوتنجهام فورست هذه المباراة بنتائج متباينة مؤخرًا، إذ فاز مرة واحدة وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة على أرضه 0-1 أمام كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر 2-0 أمام ليدز يونايتد في كأس كاراباو. وحقق فورست خلال تلك الفترة فوزًا بنتيجة 1-2 خارج أرضه على أستون فيلا، وأظهر قدرته على المنافسة بتعادله 0-0 مع توتنهام هوتسبير. وسجل فورست ثلاثة أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

ويصل مانشستر سيتي بسجل مثالي في مبارياته الأخيرة، بعدما فاز بمبارياته الخمس الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو ودوري أبطال أوروبا. وكانت أحدث نتائجه الفوز 5-3 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجل خمسة أهداف دون رد في شباك نورويتش سيتي بكأس كاراباو. وتغلب سيتي خلال تلك الفترة على مانشستر يونايتد 1-0 في الدوري، وعلى بورتو 2-0 في دوري أبطال أوروبا. وسجل 13 هدفًا في تلك المباريات الخمس، بينما استقبل ثلاثة أهداف فقط.

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 2-2، وأُقيمت على ملعب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في مارس 2026. وفي المباراة السابقة على ملعب سيتي جراوند في ديسمبر 2025، فاز سيتي 1-2. ويتفوق مانشستر سيتي في سجل آخر خمس مواجهات إجمالًا، والتي تشمل أيضًا فوزه 2-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي وانتصاره 3-0 في ديسمبر 2024، رغم أن فورست حقق فوزًا على أرضه بنتيجة 1-0 في مارس 2025.