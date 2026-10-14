يستضيف لوهافر باريس سان جيرمان يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 على ملعب ستاد أوسيان في لوهافر.

تصب المواجهات السابقة في مصلحة الضيوف، إذ فاز باريس سان جيرمان 1-0 على ملعب ستاد أوسيان في آخر لقاء جمع الفريقين مطلع العام. وسيحتاج فريق ديجار، صاحب الأرض، إلى تحسين دفاعه الذي استقبل أهدافاً كثيرة إذا أراد منافسة فريق لويس إنريكي، حامل اللقب المدجج بالنجوم، في هذه المواجهة المهمة بالدوري.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر مباراة لوهافر وباريس سان جيرمان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لوهافر وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

يستضيف لوهافر باريس سان جيرمان على ملعب ستاد أوسيان في لوهافر، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 9 30 أكتوبر 2026 - 14:00 Stade Oceane

كيف تشتري تذاكر مباراة لوهافر وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة لوهافر وباريس سان جيرمان على ملعب ستاد أوسيان، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

بوابة تذاكر لوهافر الرسمية: تحقق مباشرة من الموقع الرسمي لنادي لوهافر للاطلاع على التذاكر المطروحة للبيع مباشرة، وفترات أولوية الشراء للأعضاء، ومناطق المقاعد العادية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تماماً من القنوات الرسمية للنادي، فغالباً ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة للبيع مباشرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لوهافر وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة لوهافر وباريس سان جيرمان على ملعب ستاد أوسيان بحسب موقع المقعد والجهة التي تشتري منها:

1. القنوات الرسمية للنادي

المقاعد العادية: تتراوح أسعارها عادةً بين 15 و55 يورو بحسب الفئة والمدرج.

المقاعد المطلة على المرمى والزوايا: تبدأ أسعارها عموماً من نحو 15 إلى 20 يورو .

المقاعد الجانبية والوسطى: تتراوح أسعار هذه المقاعد المميزة على جانبي الملعب بين 35 و55 يورو .

الأسعار المخفضة: تتراوح أسعار التذاكر المخفضة للطلاب والشباب والأطفال دون 14 عاماً عادةً بين 10 و30 يورو .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر المطروحة للبيع مباشرة عبر النادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هابالتذاكر بأسعار تتحدد وفقاً للطلب في السوق:

نظراً للإقبال الكبير على المباريات أمام فرق بارزة مثل باريس سان جيرمان، قد تتراوح الأسعار بين 110 و210 يورو أو أكثر ، بحسب التوافر وموقع المقعد.

لوهافر ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لوهافر وباريس سان جيرمان

عانى لوهافر من تذبذب النتائج، إذ حقق فوزاً واحداً فقط في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي، مقابل تعادلين وخسارتين. وخسر في مباراته الأخيرة أمام تولوز 3-2، كما خسر أمام بريست وموناكو خلال تلك الفترة، فيما لم يخفف تعادلاه مع أنجيه وليون من وطأة نتائجه. وسجل فريق ديجار خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل سبعة أهداف، وهو سجل دفاعي سيثير قلق أصحاب الأرض.

وتبدو حصيلة باريس سان جيرمان في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات أفضل: ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة. فقد تغلب في أحدث مبارياته على مارسيليا 2-1، وفاز أيضاً على بريست 1-0 في الدوري الفرنسي، وسحق سلوفان براتيسلافا 6-1 في دوري أبطال أوروبا. وكانت عثرته الوحيدة الخسارة 2-1 أمام موناكو، فيما تعادل 2-2 على أرض ليل في مباراة أخرى ضمن تلك السلسلة. وسجل فريق لويس إنريكي 12 هدفاً خلال هذه المباريات، مقابل خمسة أهداف استقبلها.

لوهافر ضد باريس سان جيرمان: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز باريس سان جيرمان 1-0 على ملعب ستاد أوسيان في مباراة بالدوري الفرنسي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فرض باريس سان جيرمان تفوقه بأربعة انتصارات وتعادل واحد، دون أي فوز للوهافر. وسجل باريس سان جيرمان 13 هدفاً في تلك المباريات الخمس، مقابل خمسة أهداف استقبلها.