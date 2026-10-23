يتفوق آرسنال تاريخيًا في مواجهاته المباشرة مع سلافيا براغ، ومن أبرز نتائجه الفوز عليه 3-0 في ملعب فورتونا أرينا في نوفمبر 2025.

يسافر آرسنال إلى براغ سعيًا للتعافي من تعثراته الأخيرة محليًا ومواصلة مشواره القاري، بعدما حقق بداية جيدة في مباريات المجموعة.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة سلافيا براغ وآرسنال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة سلافيا براغ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

تبدأ مباراة سلافيا براغ وآرسنال في ملعب فورتونا أرينا ببراغ يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 15:00 إيدن أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة سلافيا براغ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات والطرق الرئيسية للحصول على تذاكر مباراة سلافيا براغ وآرسنال المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

الموقع الرسمي لسلافيا براغ: بصفته صاحب الأرض والمستضيف للمباراة على ملعب فورتونا أرينا في براغ، يتولى سلافيا براغ توزيع التذاكر الأساسي. وتُمنح الأولوية عادةً لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية والمشتركين في برنامج الولاء، قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور العام.

الموقع الرسمي لآرسنال: يحصل آرسنال على حصة رسمية من تذاكر الفريق الضيف لجماهيره المسافرة، ويطرحها عبر بوابته الرسمية للتذاكر. وتُوزع هذه التذاكر وفقًا لنظام النادي الخاص بمباريات خارج أرضه، وسجل نقاط السفر، ونظام القرعة للأعضاء المؤهلين.

منصات بيع التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات بيع التذاكر الثانوية مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سلافيا براغ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة سلافيا براغ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين أو أسواق إعادة بيع التذاكر.

1. القنوات الرسمية للناديين

مقاعد أصحاب الأرض العادية: تتراوح أسعارها عادةً بين 85 و115 يورو (وتبدأ فئات الدخول العادية من نحو 85 إلى 95 يورو).

مقاعد الفريق الضيف (مشجعو آرسنال): تتراوح أسعارها عادةً بين 95 و130 يورو .

المقاعد المميزة للنادي وباقات الضيافة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 150 و250 يورو ، وتشمل عادةً إمكانية الدخول إلى بوفيهات ما قبل المباراة ومناطق الاستراحة.

المقصورات التنفيذية: مقصورات خاصة للمجموعات تتراوح أسعارها بين 500 و1,000 يورو للمباراة، بحسب تفاصيل الباقة وشمولها خدمات الطعام.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات بيع التذاكر الثانوية مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب:

التذاكر العادية المعاد بيعها: تتغير أسعارها بحسب الطلب، وتبدأ عمومًا بما يزيد على قيمتها الأصلية، عند نحو 270 إلى 350 يورو أو أكثر ، وفقًا لموقع المقاعد تحديدًا.

تذاكر كبار الشخصيات والضيافة المعاد بيعها: غالبًا ما تصل أسعار باقات الضيافة المميزة والمقاعد ذات الرؤية المركزية الممتازة إلى 1,200 إلى 1,600 يورو أو أكثر .

سلافيا براغ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سلافيا براغ وآرسنال

يخوض سلافيا براغ المباراة بمستوى قوي، بعدما فاز بأربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام لانس في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2. ومنذ ذلك الحين، تغلب على تيبليتسه 2-0 وفيكتوريا بلزن 2-1 في الدوري الممتاز، واكتسح إف كي فارنسدورف 5-1 في الكأس. وسجل سلافيا 14 هدفًا واستقبلت شباكه ستة أهداف فقط خلال تلك المباريات الخمس.

فاز آرسنال بثلاث من آخر خمس مباريات له، لكنه تعرض لهزيمة ثقيلة 3-0 أمام برايتون في أحدث مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك التعثر، تغلب على سندرلاند 2-0 في الدوري، وحقق فوزًا خارج أرضه 1-0 على نابولي في دوري أبطال أوروبا. وسجل آرسنال ثمانية أهداف واستقبلت شباكه أربعة أهداف في آخر خمس مباريات له.

سلافيا براغ وآرسنال: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر 2025، حين فاز آرسنال 3-0 على ملعب فورتونا أرينا. والتقى الناديان أيضًا مرتين في الدوري الأوروبي في أبريل 2021، ففاز آرسنال 4-0 في براغ، بينما انتهت مباراة الذهاب على ملعب الإمارات بالتعادل 1-1. ويضم سجل آرسنال أمام سلافيا براغ في المواجهات الخمس الموثقة أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا، ويظل فوزه 7-0 في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2007 النتيجة الأكبر في مواجهات الفريقين.