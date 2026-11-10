يستضيف ريال سوسييداد فريق إشبيلية يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، في مايو 2026، فاز إشبيلية على ريال سوسييداد بصعوبة 1-0 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان. وقبل تلك المباراة، خلال موسم 2025-2026، حقق ريال سوسييداد فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 أمام إشبيلية في ريالي أرينا، في أكتوبر 2025.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة ريال سوسييداد وإشبيلية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال سوسييداد وإشبيلية في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة ريال سوسييداد وإشبيلية على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 14 29 نوفمبر 2026 - 15:00 أنويتا

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال سوسييداد وإشبيلية في الدوري الإسباني؟

إليك الخيارات المعتادة المتاحة لشراء تذاكر مباراة ريال سوسييداد وإشبيلية في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لريال سوسييداد: الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية لشراء التذاكر الرسمية هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لريال سوسييداد، خصوصًا إذا كنت تبحث عن مقاعد للجمهور العام في ريالي أرينا.

الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية لشراء التذاكر الرسمية هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لريال سوسييداد، خصوصًا إذا كنت تبحث عن مقاعد للجمهور العام في ريالي أرينا. القنوات الرسمية لإشبيلية: يمكن للمشجعين الضيوف المسافرين إلى سان سيباستيان، في كثير من الأحيان، طلب التذاكر أو شراؤها عبر نظام التذاكر الرسمي لإشبيلية، ضمن الحصة المخصصة للجمهور الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن في كثير من الأحيان العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال سوسييداد وإشبيلية في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة ريال سوسييداد وإشبيلية المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام (المدرج العلوي): تتراوح الأسعار عادةً بين 25 و50 يورو .

تتراوح الأسعار عادةً بين . الدخول العام (المدرج السفلي): تتراوح الأسعار عمومًا بين 50 و90 يورو .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . المقاعد المميزة في المدرج السفلي أو المقاعد الوسطى: تتراوح أسعارها عادةً بين 90 و120 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها من نحو 250 يورو وما فوق.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

مقاعد المدرج العلوي المعاد بيعها: تبدأ أسعارها عادةً من نحو 40 إلى 65 يورو .

تبدأ أسعارها عادةً من نحو . مقاعد المنطقة السفلية العامة المعاد بيعها: تتراوح أسعارها غالبًا بين 70 و140 يورو .

تتراوح أسعارها غالبًا بين . مقاعد جانبي الملعب المعاد بيعها: تتراوح أسعارها في كثير من الأحيان بين 110 و220 يورو .

تتراوح أسعارها في كثير من الأحيان بين . باقات كبار الشخصيات وضيافة الشركات المعاد بيعها: تتراوح أسعارها بين 350 يورو وأكثر من 800 يورو.

ريال سوسييداد وإشبيلية في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال سوسييداد وإشبيلية

يدخل ريال سوسييداد هذه المباراة بحالة ممتازة، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز على ليفانتي 2-1 في الدوري الإسباني، بعد انتصاره على ليلستروم 6-0 في الدوري الأوروبي. كما فاز فريق ماتاراتزو على مالاجا 5-2 خارج أرضه في الدوري الإسباني خلال هذه الفترة. وسجل ريال سوسييداد 15 هدفًا واستقبل سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس زخمه الهجومي الواضح.

حقق إشبيلية فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته الفوز على أوساسونا 2-0 في الدوري الإسباني، بعدما خسر 4-1 أمام ريال مدريد و1-3 أمام برشلونة. وتعادل إشبيلية مع ليفانتي 3-3 في وقت سابق خلال هذه الفترة. وسجل فريق جارسيا سبعة أهداف واستقبل عشرة أهداف في تلك المباريات الخمس، ما يجعل سجله الدفاعي مصدر قلق واضحًا.

ريال سوسييداد وإشبيلية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مايو 2026، حين فاز إشبيلية على ريال سوسييداد 1-0 في مباراة بالدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز بيزخوان. وقبلها، حقق ريال سوسييداد فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 أمام إشبيلية في أكتوبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما بالدوري الإسباني، حقق كل فريق فوزين مقابل تعادل واحد، واتسمت المباريات باستمرار بالتنافس، مع تقارب النتائج بين الناديين.