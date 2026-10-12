يستضيف رايو فاييكانو فريق إلتشي يوم السبت 24 أكتوبر 2026، على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد.

يسعى رايو فاييكانو إلى استغلال أفضلية أرضه بعدما فاز 1-0 في آخر مباراة استضاف فيها إلتشي، في أبريل 2026. ويتفوق إلتشي تاريخيًا في المواجهات المباشرة، إذ حقق 10 انتصارات مقابل 5 انتصارات لرايو فاييكانو خلال 19 مباراة رسمية جمعت الفريقين.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة رايو فاييكانو وإلتشي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة رايو فاييكانو وإلتشي في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 10 24 أكتوبر 2026 - 08:00 فاييكاس

كيف تشتري تذاكر مباراة رايو فاييكانو وإلتشي في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة رايو فاييكانو وإلتشي في الدوري الإسباني، على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد، تتوفر لك عدة خيارات رئيسية:

1. شباك تذاكر النادي الرسمي وموقعه الإلكتروني

بوابة التذاكر الرسمية: يبيع رايو فاييكانو تذاكر مبارياته على أرضه عبر موقعه الرسمي ( rayovallecano.es ) مع اقتراب أسبوع المباراة.

شباك التذاكر (Taquillas): يمكنك شراء التذاكر مباشرةً من شبابيك ملعب إستاديو دي فاييكاس يوم المباراة أو في الأيام التي تسبقها، إذا ظلت هناك مقاعد متاحة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو وإلتشي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو وإلتشي بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد:

1. الأسعار الرسمية المباشرة من النادي

تندرج تذاكر المباريات على أرض رايو فاييكانو، التي يبيعها النادي مباشرةً عبر شباك تذاكر ملعب إستاديو دي فاييكاس أو موقعه الرسمي، عادةً ضمن فئات الأسعار المعتادة التالية في الدوري الإسباني:

خلف المرميين (Gol Norte / Gol Sur): 25–35 يورو

المدرجات الجانبية (Lateral Preferente / Cover): 40–60 يورو

المدرج الرئيسي / المقاعد المميزة (Tribuna Central): 65–90 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأولية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هبالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد الأقل سعرًا / الاقتصادية: 35–65 يورو

المقاعد الجانبية متوسطة الفئة: 70–130 يورو

الفئة الأولى / المقاعد المركزية في المدرج السفلي: 140–220 يورو فأكثر

رايو فاييكانو وإلتشي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رايو فاييكانو وإلتشي مؤخرًا

حقق رايو فاييكانو انتصارين وتعادلًا واحدًا، وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 خارج أرضه أمام أوساسونا، بعد فوزه 2-1 على إسبانيول على أرضه. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، خسر 4-1 أمام ريال مدريد و5-2 أمام برشلونة، فيما جاء انتصاره الآخر بنتيجة 3-2 على راسينج سانتاندير. وسجل فريق سان خوسيه تسعة أهداف واستقبل ثلاثة عشر هدفًا في تلك المباريات الخمس.

حقق إلتشي انتصارًا واحدًا وتعادلًا واحدًا، وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 1-3 خارج أرضه أمام إسبانيول، لينهي سلسلة من أربع مباريات دون انتصار. وقبل ذلك، خسر 2-3 أمام ريال مدريد، وتعادل 1-1 مع أتلتيك بيلباو، وخسر 2-3 أمام ريال سوسييداد. وسجل فريق أنسيلمي ثمانية أهداف واستقبل أحد عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

رايو فاييكانو وإلتشي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2026 في فاييكاس، وفاز فيها رايو 1-0 ضمن الدوري الإسباني. وقبلها، فاز إلتشي 4-0 على أرضه في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز إلتشي ثلاث مرات مقابل مرتين لرايو، وسُجل 12 هدفًا إجمالًا في تلك المباريات.