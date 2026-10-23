في آخر مواجهة بينهما في الدوري، في يناير 2026، حقق سيلتا فيجو فوزًا مريحًا بنتيجة 3-0 على أرضه في بالايدوس. وقبل تلك الهزيمة، مرّ رايو فاييكانو بفترات جيدة في مواجهاته مع سيلتا، منها فوزه على أرضه بنتيجة 2-1 في يناير 2025.

دع جول يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة رايو فاييكانو وسيلتا فيجو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة رايو فاييكانو وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة رايو فاييكانو وسيلتا فيجو على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 11 31 أكتوبر 2026 - 11:15 فاييكاس

كيف تشتري تذاكر مباراة رايو فاييكانو وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

للحصول على تذاكر مباراة الدوري الإسباني المقبلة بين رايو فاييكانو وسيلتا فيجو على ملعب إستاديو دي فاييكاس في مدريد، يمكنك الاطلاع على عدة خيارات رسمية وأخرى لإعادة البيع:

1. قنوات النادي الرسمية

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا هي الشراء عبر الموقع الرسمي لرايو فاييكانو (rayovallecano.es). وتُطرح تذاكر البيع العام عادة قبل المباراة ببضعة أسابيع أو أيام، لكن عددها قد يكون محدودًا للغاية بسبب السعة الصغيرة للملعب.

شباك التذاكر يوم المباراة: قد تُباع التذاكر الورقية أحيانًا مباشرة من شبابيك التذاكر في إستاديو دي فاييكاس قبل انطلاق المباراة، إذا كانت متاحة، لكن الاعتماد على هذا الخيار في مباريات الدوري الإسباني ينطوي على خطر كبير بنفاد التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر دخول عامة عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الإسباني المقبلة بين رايو فاييكانو وسيلتا فيجو بحسب شرائها مباشرة عبر قنوات النادي الرسمية أو من منصات إعادة البيع:

1. قنوات النادي الرسمية

الدخول العام والمقاعد العادية: تتراوح الأسعار عادة بين نحو 30 و90 يورو ، بحسب المدرج والقسم المختارين داخل ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس.

المقاعد على طول الملعب والمستويات السفلية المميزة: قد تتراوح أسعار المقاعد ذات الإطلالة المركزية الممتازة بين 90 و150 يورو أو أكثر ، لكن توافرها في البيع العام الرسمي محدود للغاية بسبب السعة الصغيرة للملعب وكثرة حاملي التذاكر الموسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع المباشر للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب ، تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع المقاعد العادية أو العلوية: تبدأ الأسعار من نحو 40 إلى 50 يورو للمقاعد ذات الرؤية المحدودة أو الواقعة في المدرجات العلوية.

المقاعد متوسطة السعر وعلى جانبي الملعب: تُعرض عادة بأسعار تتراوح بين 80 و150 يورو ، وتتغير بحسب الطلب والمستوى العام للفريقين.

إعادة بيع الباقات المميزة وباقات كبار الشخصيات: قد ترتفع أسعار المواقع الممتازة أو المقاعد التي تشهد طلبًا كبيرًا إلى 200 إلى 400 يورو أو أكثر ، بحسب الوسيط وتوافر المقاعد.

رايو فاييكانو ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رايو فاييكانو وسيلتا فيجو

حقق رايو فاييكانو فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له في الدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 أمام أوساسونا في 19 سبتمبر، بعدما فاز 2-1 على إسبانيول. وفاز رايو أيضًا 3-2 على راسينج سانتاندير خلال تلك الفترة، لكنه خسر 4-1 أمام ريال مدريد و5-2 أمام برشلونة. وسجل 11 هدفًا واستقبل 13 هدفًا في تلك المباريات الخمس.

حقق سيلتا فيجو فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وشهدت مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني فوزه 5-0 على راسينج سانتاندير في 19 سبتمبر، بعدما تعادل 1-1 مع مالاجا و1-1 مع خيتافي في الدوري. وتعادل سيلتا أيضًا 0-0 مع ريال سوسيداد وخسر 1-0 أمام أومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي خلال هذه الفترة. وسجل ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس.

رايو فاييكانو ضد سيلتا فيجو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في يناير 2026، حين فاز سيلتا فيجو 3-0 على أرضه في الدوري الإسباني. وشهدت آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في المسابقة تقاربًا في النتائج، إذ فاز سيلتا مرتين ورايو مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وشهدت المواجهات في فاييكاس تنافسًا تاريخيًا، إذ فاز رايو على أرضه 2-1 في يناير 2025، وتعادل الفريقان هناك 1-1 في سبتمبر 2025.