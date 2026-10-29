يستضيف الرياض فريق الحزم يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري، يوم 24 أبريل 2026، حقق الحزم فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 2-1. وقبل تلك المباراة، تفوق الحزم أيضًا بنتيجة 2-1 عندما التقى الفريقان في ديسمبر 2025.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة الرياض والحزم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة الرياض والحزم في دوري روشن السعودي؟

تنطلق مباراة الرياض والحزم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 14 20 نوفمبر 2026 - 12:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيف تشتري تذاكر مباراة الرياض والحزم في دوري روشن السعودي؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة الرياض والحزم في دوري روشن السعودي:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر رسميًا عبر الناديين: يمكنك الاطلاع مباشرة على الموقعين الرسميين للرياض والحزم أو حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة إعلانات بيع تذاكر المباريات المقامة على أرضهما وروابط منافذ البيع المعتمدة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الرياض والحزم في دوري روشن السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الرياض والحزم في دوري روشن السعودي بحسب شرائها من القنوات الرسمية للناديين أو من منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام والمقاعد العادية: من 20 إلى 50 ريالًا سعوديًا للدخول إلى الفئة الأساسية أو الجلوس في مدرجات المشجعين العادية.

الفئة الأولى والإطلالة الجانبية المميزة: من 70 إلى 150 ريالًا سعوديًا لمقاعد ذات إطلالة أفضل على الملعب من جانبيه، والمقاعد الوسطى في المدرجات السفلية.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 300 إلى أكثر من 700 ريال سعودي لدخول صالات الملعب المميزة والاستفادة من مقاعد بخدمات محسّنة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع المباشر للناديين، تعرض منصات إعادة البيع، مثل تيكومبوالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المدرجات العلوية والدخول العام: من 200 إلى 550 ريالًا سعوديًا للمقاعد العادية عند نفاد الحصص المخصصة للبيع المباشر عبر الناديين.

إعادة بيع تذاكر المدرجات السفلية والمقاعد المطلة على جانبي الملعب: من 500 إلى أكثر من 1,500 ريال سعودي، بحسب الطلب في السوق ومدى قرب المقاعد من أرض الملعب.

إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات وباقات الضيافة المميزة: من 1,600 إلى أكثر من 4,000 ريال سعودي لباقات الضيافة التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

الرياض ضد الحزم في دوري روشن السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الرياض والحزم

حقق الرياض فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بدوري روشن السعودي. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع الفيحاء، كما فاز على الخلود 2-0 في وقت سابق من هذه السلسلة. وتمثل الخسارة الثقيلة 5-0 أمام الأهلي أسوأ نتائج الفريق خلالها، وإن كانت انتصاراته وتعادلاته المتتالية قبل تلك الهزيمة وبعدها تشير إلى قدر من القدرة على تجاوز التعثر.

أما نتائج الحزم في آخر خمس مباريات فكانت أصعب: فوز واحد وتعادلان وهزيمتان. فقد تغلب على التعاون 1-0، لكنه خسر منذ ذلك الحين أمام الأهلي (3-1) والفتح (3-2). وكانت الخسارة أمام الفتح آخر مبارياته، واستقبل فريق قدري سبعة أهداف في آخر ثلاث مباريات.

الرياض ضد الحزم: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

اتسمت المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين بالتقارب، وحُسمت باستمرار بفوارق ضئيلة. فاز الحزم في آخر مباراتين جمعتهما، بما في ذلك انتصاره 2-1 على أرضه في أبريل 2026، وفوزه 2-1 على ملعب الرياض في ديسمبر 2025. وفي المواجهات الأربع المسجلة ضمن هذه البيانات، حقق كل فريق انتصارين، وانتهت مباراتا موسم 2025-26 بفوز الحزم، بعد تعادل سلبي وتعادل 1-1 في الموسم السابق. وسيسعى الرياض إلى تغيير هذا الاتجاه الأخير على أرضه.