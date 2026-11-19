يستضيف ماينز 05 فريق فرايبورج يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب ميوا أرينا في ماينز.

شهد الموسم الماضي فوز فرايبورج بمباراتَي الدوري أمام ماينز دون صعوبة؛ إذ سحق ماينز، الذي لعب بعشرة لاعبين، بنتيجة 4-0 على ملعب أوروبا بارك في نوفمبر 2025، قبل أن ينتزع فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على ملعب ميوا أرينا في أبريل 2026 بفضل هدف لوكاس هولر. ولم يحقق ماينز أي فوز في هذه المواجهة منذ فبراير 2023، ما يجعل أفضلية اللعب على أرضه في ميوا أرينا حاسمة لسعيه إلى إنهاء غيابه عن الانتصارات المستمر منذ سنوات.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ماينز 05 ضد فرايبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ماينز 05 ضد فرايبورج في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة ماينز 05 ضد فرايبورج على ملعب ميوا أرينا في ماينز يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 13 13 ديسمبر 2026 - 09:30 كوفاسه أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة ماينز 05 ضد فرايبورج في الدوري الألماني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة ماينز 05 ضد فرايبورج في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك الاطلاع على الموقعين الرسميين لكل من ماينز 05 وفرايبورج. ويبدأ البيع عادةً لأعضاء الناديين أولًا خلال فترة أولوية الحجز، قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور. ويتولى ماينز بيع تذاكر مبارياته على ملعب ميوا أرينا مباشرةً عبر متجره الإلكتروني للتذاكر، بينما تتيح قنوات فرايبورج الرسمية وشركاؤه في بيع التذاكر حصول مشجعي الفريق الضيف عليها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ماينز 05 ضد فرايبورج في الدوري الألماني؟

إليك الأسعار التقديرية لخيارات تذاكر مباراة ماينز 05 ضد فرايبورج في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الوقوف (منطقة الوقوف / جهة المشجعين): تتراوح بين نحو 15 و20 يورو .

تتراوح بين نحو . مقاعد الفئة الخامسة (الزوايا العلوية / المدرجات المرتفعة): تتراوح بين نحو 33 و39 يورو .

تتراوح بين نحو . مقاعد الفئة الرابعة (وسط المدرج العلوي / الإطلالات الجانبية): تتراوح بين نحو 39 و47 يورو .

تتراوح بين نحو . مقاعد الفئة الثالثة (المدرجات السفلية / المتوسطة والزوايا): تتراوح بين نحو 43 و54 يورو .

تتراوح بين نحو . مقاعد الفئة الأولى والمقاعد المميزة (وسط المدرجات السفلية / المدرجات الرئيسية): تتراوح بين 60 و85 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

تذاكر الوقوف / المقاعد الاقتصادية المعاد بيعها: تبدأ عمومًا من نحو 45 إلى 75 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . مقاعد الفئتين الثانية والثالثة المعاد بيعها (الإطلالات العلوية والجانبية): تتراوح غالبًا بين 80 و150 يورو .

تتراوح غالبًا بين . مقاعد الفئة الأولى والمقاعد المميزة على طول الملعب المعاد بيعها: تتراوح عادةً بين 180 و300 يورو أو أكثر .

تتراوح عادةً بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة المميزة المعاد بيعها: قد تتراوح بين 350 و700 يورو أو أكثر.

ماينز 05 ضد فرايبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ماينز 05 وفرايبورج

خسر ماينز أربعًا من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وكانت نتيجته الإيجابية الوحيدة الفوز 1-0 خارج أرضه على شالكه 04 في الدوري الألماني. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارته على أرضه 1-2 أمام بايرن ميونخ، كما خسر 4-1 خارج أرضه أمام إلفرسبيرج وخرج من الكأس بخسارته 2-0 أمام بوخوم. وسجل ماينز ثمانية أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف خلال هذه المباريات الخمس.

فاز فرايبورج بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا 2-0 على يونيون برلين في الدوري الألماني، كما حقق فوزًا خارج أرضه 1-0 على طرابزون سبور في دوري المؤتمر. وجاءت خسارته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 1-3. وسجل فرايبورج ثمانية أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف في هذه المباريات الخمس.

ماينز 05 ضد فرايبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في 12 أبريل 2026، حين فاز فرايبورج 1-0 على ملعب ميوا أرينا في الدوري الألماني. وخلال المواجهات المباشرة الخمس الأخيرة، حقق فرايبورج ثلاثة انتصارات، إلى جانب تعادل واحد وفوز آخر لفرايبورج، بينما لم يفز ماينز بأي من المواجهات المسجلة. وحقق فرايبورج أيضًا فوزًا على أرضه بنتيجة 4-0 في نوفمبر 2025، وتعادل الفريقان 2-2 في ماينز في مارس 2025.