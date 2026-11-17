يستضيف ليون فريق يونيون سان جيلواز يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب جروباما في ليون.

لم يسبق لأولمبيك ليون ويونيون سان جيلواز أن التقيا في مباراة رسمية، لذا ستكون مواجهتهما المقبلة في الدوري الأوروبي أول لقاء بينهما على الساحة الأوروبية. ويرى الناديان في هذه المباراة، التي تُقام في أواخر العام، خطوة مهمة نحو ضمان التأهل المباشر أو الحصول على تصنيف مناسب في الأدوار الإقصائية.

إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ليون ضد يونيون سان جيلواز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليون ضد يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي؟

تبدأ مباراة ليون ضد يونيون سان جيلواز على ملعب جروباما في ليون يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 15:00 ملعب جروباما

كيف تشتري تذاكر مباراة ليون ضد يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة ليون ضد يونيون سان جيلواز المقبلة في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

القنوات الرسمية لأولمبيك ليون: الشراء مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي ليون أو شباك التذاكر هو الطريقة الأكثر موثوقية وأمانًا.

الشراء مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي ليون أو شباك التذاكر هو الطريقة الأكثر موثوقية وأمانًا. المدرج المخصص لجماهير يونيون سان جيلواز: على المشجعين الراغبين في الجلوس بالمدرج المخصص للفريق الضيف مراجعة بوابة التذاكر الرسمية ليونيون سان جيلواز مباشرةً لمعرفة قواعد تخصيص التذاكر ومتطلبات قسائم السفر وتفاصيل استلامها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليون ضد يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ليون ضد يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

مدرجات المشجعين والزوايا: تبدأ الأسعار من 15 إلى 25 يورو .

تبدأ الأسعار من . المقاعد العادية في المدرجات المتوسطة وعلى جانبي الملعب: تتراوح الأسعار من 26 إلى 65 يورو .

تتراوح الأسعار من . تذاكر الدخول العام المميزة: تتراوح الأسعار بين 76 و120 يورو فأكثر .

تتراوح الأسعار بين . كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح الأسعار من 150 إلى 300 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل https://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https://www.ticombo.com/en/sports-tickets/football-tickets/olympique-lyonnais-vs-royale-union-saint-gilloise-europa-league-3001748640/537c1a63-eba3-4256-9634-515cefad8b36?quantity=2 تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرج العلوي وإعادة البيع العامة: تبدأ الأسعار من نحو 35 إلى 55 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . إعادة بيع مقاعد المدرجات المتوسطة وعلى جانبي الملعب: تتراوح الأسعار عمومًا بين 70 و150 يورو .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . إعادة بيع المقاعد المميزة والوسطى: ترتفع الأسعار من 160 إلى 250 يورو فأكثر.

ليون ضد يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليون ويونيون سان جيلواز

حقق ليون فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام بريست في الدوري الفرنسي، كما خسر 3-0 أمام هوفنهايم في الدوري الأوروبي خلال هذه السلسلة. وكان الجانب المشرق الوحيد فوزه 2-0 على أنجيه في الدوري. وسجل ليون خمسة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

فاز يونيون سان جيلواز في مبارياته الرسمية الخمس الأخيرة جميعها. وتغلب في أحدثها على جينك 1-0 في دوري الدرجة الأولى البلجيكي «أ»، وحقق قبلها فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-2 على سيلتا فيجو في الدوري الأوروبي. ويبرز فوزه 4-0 على هابويل بئر السبع بوصفه أبرز نتائج هذه السلسلة. وسجل يونيون 13 هدفًا واستقبل ثلاثة أهداف فقط خلال تلك المباريات الخمس.

ليون ضد يونيون سان جيلواز: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر حاليًا بيانات عن مواجهات مباشرة بين ليون ويونيون سان جيلواز قبل هذه المباراة.