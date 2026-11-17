يواجه ليخ بوزنان فيرينتسفاروش يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، على ملعب بوزنان في بوزنانون.

يدخل الناديان هذه المواجهة الأوروبية دون أي تاريخ سابق من اللقاءات المباشرة، فلا توجد مباريات رسمية سابقة بينهما يمكن الاستناد إليها. ويسعى كلا الفريقين إلى حصد نقاط مهمة في وسط الترتيب لتعزيز فرصه في التقدم خلال مرحلة الدوري ذات الجدول الموحد في نسخة 2026–27 من الدوري الأوروبي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ليخ بوزنان وفيرينتسفاروش، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليخ بوزنان وفيرينتسفاروش في الدوري الأوروبي؟

تُقام مباراة ليخ بوزنان وفيرينتسفاروش على ملعب بوزنان في بوزنانون يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 15:00 Stadion Poznan

كيف تشتري تذاكر مباراة ليخ بوزنان وفيرينتسفاروش في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات الحصول على تذاكر مباراة ليخ بوزنان وفيرينتسفاروش كريت المقبلة في الدوري الأوروبي وشرائها:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي ليخ بوزنان أو موقعه الإلكتروني، وهي الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لحجز مقاعد في ملعب إينيا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليخ بوزنان وفيرينتسفاروش في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ليخ بوزنان وفيرينتسفاروش في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر المباراة العادية: تتراوح عادةً بين نحو 15 و70 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . باقات الضيافة الفضية: يبلغ سعرها المعتاد لدى النادي نحو 115 يورو .

يبلغ سعرها المعتاد لدى النادي نحو . باقات الضيافة الذهبية: تبلغ تكلفة المقاعد المميزة عند خط منتصف الملعب، مع خدمات الطعام، نحو 310 يورو .

تبلغ تكلفة المقاعد المميزة عند خط منتصف الملعب، مع خدمات الطعام، نحو . تذاكر الأطفال: تبدأ عادةً من نحو 10 إلى 15 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

تذاكر الدخول العام ومقاعد إعادة البيع: تبدأ عمومًا من نحو 45 إلى 55 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . متوسط السعر في السوق: يتراوح عادةً بين 65 و340 يورو.

ليخ بوزنان ضد فيرينتسفاروش في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج ليخ بوزنان وفيرينتسفاروش الأخيرة

حقق ليخ بوزنان فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع زاجليبي لوبين في الدوري البولندي، بعد خسارته 3-1 أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي. كما تغلب على فيسوا كراكوف 3-1 في الدوري البولندي، وفاز خارج أرضه على ليجيا وارسو 2-1 خلال هذه الفترة.

فاز فينتسفاروش بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها، مسجلًا 13 هدفًا ومستقبلًا هدفًا واحدًا. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على فاشاش بودابست في الدوري المجري الممتاز، بعد أيام قليلة من انتصاره 2-0 خارج أرضه على ميلان في الدوري الأوروبي. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على إم تي كيه بودابست 5-0، وعلى تورينسي 4-1 في أوروبا.

ليخ بوزنان ضد فيرينتسفاروش: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة سابقة بين ليخ بوزنان وفيرينتسفاروش. ويخوض الفريقان هذه المباراة دون سجل تاريخي من لقاءات حديثة يمكن الاستناد إليه.