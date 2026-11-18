يستضيف لوهافر فريق لو مان يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب أوسيان في لوهافر.

في آخر مواجهة بينهما، حقق لوهافر فوزًا ضيقًا خارج أرضه على لو مان بنتيجة 1-0 في مباراة ودية تحضيرية للموسم يوم 15 أغسطس 2026. وقبل تلك المباراة الصيفية، التقى الفريقان أيضًا في يوليو 2025، وفاز لوهافر بنتيجة 2-0.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة لوهافر ضد لو مان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لوهافر ضد لو مان في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة لوهافر ضد لو مان على ملعب أوسيان في لوهافر يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر لوهافر ضد لو مان في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة لوهافر ضد لو مان في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصة لوهافر الرسمية لبيع التذاكر عبر الإنترنت (Billetterie Officielle du HAC): الخيار الأساسي والأكثر أمانًا لشراء التذاكر بسعرها الأصلي. تُدرج تذاكر المباراة ضمن جدول المباريات المقبلة ليوم السبت 12 ديسمبر 2026. ويبدأ البيع عادةً على مراحل، مع منح حاملي التذاكر الموسمية أولوية الشراء قبل فتح البيع للجمهور، الذي لا يُشترط عليه امتلاك عضوية.

الخيار الأساسي والأكثر أمانًا لشراء التذاكر بسعرها الأصلي. تُدرج تذاكر المباراة ضمن جدول المباريات المقبلة ليوم السبت 12 ديسمبر 2026. ويبدأ البيع عادةً على مراحل، مع منح حاملي التذاكر الموسمية أولوية الشراء قبل فتح البيع للجمهور، الذي لا يُشترط عليه امتلاك عضوية. مدرج جماهير الفريق الضيف (لو مان): يمكن لجماهير لو مان المسافرة شراء تذاكر مدرج الفريق الضيف المخصص لها (Tribune Visiteurs، ويُدخل إليه عبر البوابة G وموقف السيارات P3)، إما مباشرةً من خلال قنوات بيع التذاكر الرسمية لنادي لو مان قبل المباراة، أو من شباك التذاكر المخصص للزوار في ملعب أوسيان يوم المباراة، بحسب التوافر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر لوهافر ضد لو مان في الدوري الفرنسي؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة لوهافر ضد لو مان المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

مدرجات خلف المرمى والزوايا (Tribune Nord Kop / Tribune Sud Famille): من 10 إلى 20 يورو.

من 10 إلى 20 يورو. المقاعد الجانبية ومقاعد الزوايا بمحاذاة الملعب (Tribune Est Latérale / Intermédiaire): من 20 إلى 35 يورو.

من 20 إلى 35 يورو. المقاعد الجانبية وسط الملعب (Tribune Est Centrale / Halfway Line): من 35 إلى 55 يورو.

من 35 إلى 55 يورو. التذاكر المخفضة وأسعار العائلات: من 8 إلى 25 يورو.

من 8 إلى 25 يورو. باقات الصالات المميزة والضيافة (Carré Magique / Le Comptoir Ciel&Marine / Loges): من 150 إلى أكثر من 600 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المقاعد الأقل سعرًا خلف المرمى وفي الزوايا العلوية: تبدأ من نحو 26 إلى 35 يورو.

تبدأ من نحو 26 إلى 35 يورو. تذاكر الدخول العادية والمقاعد الجانبية متوسطة الفئة: من 55 إلى 75 يورو.

من 55 إلى 75 يورو. المقاعد الجانبية الوسطى في المدرجات السفلية والمقاعد ذات الإطلالة المميزة: من 80 إلى أكثر من 130 يورو.

من 80 إلى أكثر من 130 يورو. تذاكر كبار الشخصيات والضيافة المعروضة لإعادة البيع: من 230 إلى أكثر من 650 يورو.

لوهافر ضد لو مان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لوهافر ولو مان

خسر لوهافر مبارياته الرسمية الخمس الأخيرة جميعها، في سلسلة تُعد من أسوأ الفترات بين فرق الدوري. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 2-0 أمام لوريان في الدوري الفرنسي، كما خسر 5-1 أمام باريس سان جيرمان خلال تلك الفترة. وسجل خمسة أهداف واستقبل 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، دون أن يحافظ على نظافة شباكه في أي منها.

حصد لو مان نقطتين من أصل 15 ممكنة في مبارياته الخمس الأخيرة، بعدما تعادل مرة واحدة وخسر أربع مرات. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع موناكو، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 90. وقبل ذلك ضمن هذه السلسلة، خسر 3-0 أمام تولوز و3-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل لو مان أربعة أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

لوهافر ضد لو مان: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين الناديين في مباراة ودية يوم 15 أغسطس 2026، حين فاز لوهافر 1-0 خارج أرضه على لو مان. وقبلها، حقق لوهافر أيضًا فوزًا 1-0 في مباراة ودية على ملعب لو مان في يوليو 2025. أما آخر لقاء رسمي بينهما فكان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 3 ديسمبر 2019، وفاز فيه لوهافر 2-0 على ملعب أوسيان. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، فاز لوهافر بأربع مباريات ولو مان بمباراة واحدة.