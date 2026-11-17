يستضيف لاسك فريق فنربخشة يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026 على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس.

التقى الفريقان سابقًا في مباراة ودية استعدادًا للموسم يوم 14 يوليو 2026، حسمها فنربخشة بصعوبة بنتيجة 2-1. وقبل هذه الجولة من مرحلة الدوري على ملعب رايفايزن أرينا، أظهر لاسك قدرته على المنافسة القارية، ولا سيما بفوزه اللافت 4-0 على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة لاسك ضد فنربخشة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لاسك ضد فنربخشة في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة لاسك ضد فنربخشة على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 9 ديسمبر 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

كيف تشتري تذاكر لاسك ضد فنربخشة في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة لاسك ضد فنربخشة المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

القنوات الرسمية لنادي لاسك: تتوفر تذاكر البيع بالأولوية والبيع العام أساسًا عبر بوابة التذاكر الرسمية للاسك، للمشجعين الراغبين في شراء مقاعد بأقسام جمهور الفريق المضيف على ملعب رايفايزن أرينا.

تتوفر تذاكر البيع بالأولوية والبيع العام أساسًا عبر بوابة التذاكر الرسمية للاسك، للمشجعين الراغبين في شراء مقاعد بأقسام جمهور الفريق المضيف على ملعب رايفايزن أرينا. القنوات الرسمية لنادي فنربخشة: يشتري مشجعو الفريق الضيف الراغبون في حضور المباراة بالقسم المخصص لهم عادةً التذاكر عبر نظام التذاكر الرسمي لفنربخشة وقنوات العضوية التابعة له.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر لاسك ضد فنربخشة في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة لاسك ضد فنربخشة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام والفئات العادية: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 40 إلى 75 يورو .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . الفئات العلوية والوسطى: تتراوح الأسعار عادةً بين 90 و150 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات السفلية ومناطق الوقوف: تبدأ الأسعار من نحو 195 إلى 240 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . المدرجات الجانبية الطويلة والأقسام المميزة: تتراوح الأسعار عمومًا بين 350 و710 يورو .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . مقاعد كبار الشخصيات والضيافة والأقسام مرتفعة الطلب: ترتفع الأسعار من 780 يورو إلى أكثر من 1,130 يورو.

لاسك ضد فنربخشة في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لاسك وفنربخشة

يقدّم لاسك أداءً ممتازًا، إذ فاز في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات مقابل هزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه على ريد بنتيجة 2-4 في البوندسليغا، كما تغلب على سلوفان براتيسلافا 4-0 في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من تلك السلسلة. وجاءت خسارته الوحيدة أمام سالزبورغ بنتيجة 3-1 في البوندسليغا. وسجل لاسك 14 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس نزعة هجومية لفريق قادر على تحقيق نتائج غزيرة الأهداف.

فاز فنربخشة في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت آخر نتائجه الفوز 5-0 خارج أرضه على تشوروم إف كيه في الدوري التركي الممتاز، بعد انتصاره اللافت 3-2 على ليفربول في دوري أبطال أوروبا. لكنه خسر أيضًا أمام جوزتيبي وجالاتا سراي في الدوري التركي الممتاز خلال تلك الفترة. وسجل فنربخشة 13 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة أهداف في المباريات الخمس.

لاسك ضد فنربخشة: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء اللقاء الوحيد المسجل بين لاسك وفنربخشة في مباراة ودية استعدادًا للموسم يوم 14 يوليو 2026، فاز بها فنربخشة 2-1. ومع وجود مباراة واحدة فقط في البيانات، لا يمكن تحديد نمط عام للمواجهات المباشرة، ما يجعل هذه المباراة في دوري أبطال أوروبا أول مواجهة رسمية بين الناديين فعليًا.