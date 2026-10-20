قلّما تحظى أحداث رياضية بجمهور عالمي أو تحمل إرثًا تاريخيًا يضاهي الكلاسيكو. وتجمع هذه المواجهة بين قوتَي كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، وتتجاوز حدود التسعين دقيقة على أرض الملعب، إذ تمثل صدامًا بين فلسفتين كرويتين وهويتين إقليميتين وتأثيرين ثقافيين مختلفين.

وعلى امتداد أكثر من 260 مواجهة رسمية، يبقى السجل التاريخي متعادلًا على نحو لافت، برصيد 106 انتصارات لكل فريق. وسواء أُقيمت المباراة تحت سقف سانتياجو برنابيو المغلق في مدريد أو داخل سبوتيفاي كامب نو في كتالونيا، فإن الحصول على تذكرة للكلاسيكو تجربة يتطلع إليها عشاق الرياضة حول العالم.

متى يُقام الكلاسيكو المقبل؟

تأكد إقامة أول كلاسيكو في موسم 2026/27 ضمن الجولة العاشرة في أكتوبر، على أن تُقام مباراة الإياب في البرنابيو في مايو.

وتأكد أيضًا موعدا ديربي مدريد هذا الموسم: يستضيف أتلتيكو مدريد ريال مدريد على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في 20 سبتمبر، ضمن الجولة السابعة، قبل مباراة الإياب في البرنابيو يوم 4 أبريل 2027، ضمن الجولة الثلاثين.

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كيف تشتري تذاكر الكلاسيكو؟

نظرًا إلى أن الكلاسيكو هو المباراة الأكثر طلبًا على التذاكر في كرة القدم للأندية، تُطرح التذاكر وفق نظام صارم للأولوية عبر القنوات الرسمية للناديين قبل وصولها إلى أسواق إعادة البيع:

طرح التذاكر للأعضاء الرسميين: يمنح الناديان الأولوية لأعضائهما الرسميين، «سوسيوس» لدى ريال مدريد، و«سوسيوس» و«كوليس بريميوم» لدى برشلونة. وتُفتح فترات الشراء للأعضاء قبل انطلاق المباراة بنحو 7 إلى 10 أيام، ما يترك عددًا محدودًا للغاية من التذاكر للبيع للجمهور العام.

البيع للجمهور العام: تُطرح أي مقاعد عادية متبقية قبل موعد المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام عبر الموقعين الرسميين للناديين (realmadrid.com أو fcbarcelona.com). وعادةً ما تنفد خلال ثوانٍ.

منصات إعادة البيع: تتيح منصات إعادة البيع الموثوقة، مثل StubHub، للمسافرين من الخارج أو المشجعين الذين لم يتمكنوا من الشراء عند الطرح الرسمي وسيلة آمنة لشراء تذاكر رقمية موثّقة، سواء قبل المباراة بوقت طويل أو حتى موعد انطلاقها.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: هي الطريقة الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقاعد مباشرةً من الناديين، دون انتظار في طوابير الأعضاء. وتشمل تذاكر كبار الشخصيات مقاعد على جانبي الملعب في المدرجات السفلية، ودخول صالات خاصة في الاستاد، وخدمة تقديم مأكولات فاخرة ومشروبات مجانية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الكلاسيكو؟

بسبب الطلب العالمي الذي لا نظير له، ترتفع أسعار تذاكر الكلاسيكو كثيرًا مقارنةً بمباريات الدوري الإسباني المعتادة:

السعر الأصلي : تبدأ أسعار التذاكر بسعرها الأصلي من نحو 120 إلى 150 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرميين (فوندوس)، وترتفع إلى 350 أو 500 يورو فأكثر للمقاعد المميزة في وسط جانبي الملعب (تريبونا / لاتيرال).

أسواق إعادة البيع : على منصات مثل StubHub، تتقلب أسعار إعادة البيع وفق التسعير المتغير. وتبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة في سوق إعادة البيع عمومًا من 250 إلى 350 يورو، بينما قد تصل أسعار المقاعد المميزة من الفئة الأولى في المواجهات الحاسمة للقب إلى ما بين 600 و1200 يورو أو أكثر.

كبار الشخصيات والضيافة : تتراوح أسعار باقات تجارب كبار الشخصيات الرسمية بين 950 و2500 يورو أو أكثر للمقعد الواحد، بحسب موقع المدرج في الاستاد وما تتضمنه الباقة من خدمات الصالات.

أين يُقام الكلاسيكو؟

سانتياجو برنابيو

سانتياجو برنابيو استاد ذو سقف قابل للطي في مدريد. وتبلغ سعته قرابة 80 ألف متفرج، ما يجعله ثاني أكبر استاد لكرة القدم في إسبانيا، وهو ملعب ريال مدريد منذ اكتمال بنائه عام 1947.

ويُعد البرنابيو أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا أربع مرات (1957 و1969 و1980 و2010)، فضلًا عن نهائي كأس العالم 1982، الذي تغلبت فيه إيطاليا على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-1.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف البرنابيو على مر السنين العديد من نجوم الموسيقى العالميين والإسبان، من بينهم خوليو إجليسياس وفرانك سيناترا وفرقة U2 وبروس سبرينجستين وفرقة رولينج ستونز، ومؤخرًا تايلور سويفت خلال جولتها «إيراس تور» التي حطمت الأرقام القياسية.

كامب نو

شُيّد استاد كامب نو عام 1957 ليحل محل استاد ليس كورتس القديم، الذي أصبح صغيرًا جدًا لاستيعاب القاعدة الجماهيرية المتنامية لبرشلونة.

وأصبح حينها أكبر استاد في أوروبا، بسعة بلغت 93,053 متفرجًا.

وإلى جانب استضافته نهائيين لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (1989 و1999)، ونهائيين لكأس الكؤوس الأوروبية (1972 و1982)، أُقيمت في كامب نو حفلات لفنانين بارزين مثل فرقة U2 وبروس سبرينجستين وبيونسيه.

وعقب تجديده مؤخرًا، من المتوقع أن ترتفع سعته إلى 105,000 مقعد، ما سيجعله مجددًا أكبر استاد في أوروبا من حيث عدد المقاعد، وثالث أكبر استاد لكرة القدم في العالم.