تعود كأس القارات للأندية من FIFA بنسختها الثالثة في عام 2026، لتجمع أبطال الاتحادات القارية الستة في كرة القدم العالمية من أجل تتويج بطل العالم للأندية بلا منازع. وقد حجز باريس سان جيرمان وتولوكا وماميلودي صنداونز والأهلي وأوكلاند FC بالفعل مقاعدهم في البطولة، بينما لم يُحسم بعد ممثل أميركا الجنوبية، على أن يتحدد لاحقًا هذا العام.

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متى تُقام كأس القارات للأندية من FIFA 2026؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 26 أغسطس 2026 كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: الأهلي ضد أوكلاند FC مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة، السعودية التذاكر يُحدد لاحقًا نهائي كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: الفائز من AFC/OFC ضد ماميلودي صنداونز يُحدد لاحقًا التذاكر ديسمبر 2026 (يُحدد لاحقًا) ديربي الأميركتين: تولوكا ضد بطل كوبا ليبرتادوريس يُحدد لاحقًا التذاكر ديسمبر 2026 (يُحدد لاحقًا) كأس FIFA للتحدي: الفائز بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ضد الفائز بديربي الأميركتين يُحدد لاحقًا التذاكر منتصف ديسمبر 2026 (يُحدد لاحقًا) نهائي كأس القارات للأندية من FIFA: باريس سان جيرمان ضد الفائز بكأس التحدي يُحدد لاحقًا التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر كأس القارات للأندية من FIFA 2026؟

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كم تبلغ أسعار تذاكر كأس القارات للأندية من FIFA 2026؟

لم تُنشر الأسعار الدقيقة لنسخة 2026 بعد، لكن التاريخ القريب يمنح المشجعين مؤشرًا مفيدًا. ففي نسخة 2025 التي أُقيمت في قطر، بدأت أسعار التذاكر المطروحة للبيع العام من FIFA نفسه من 20 ريالًا قطريًا فقط تقريبًا، أي نحو 5 دولارات أميركية، للأدوار الأولى، بينما أظهرت منصات إعادة البيع نطاقًا أوسع بكثير بعد ارتفاع الطلب.

وتراوحت أسعار تذاكر نهائي كأس القارات للأندية بين نحو 82 دولارًا أميركيًا لأرخص المقاعد المتاحة، وحتى متوسط يقارب 217 دولارًا أميركيًا للتذكرة متوسطة السعر.

وتكون أسعار مباريات كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وديربي الأميركتين عادةً نقطة الدخول الأقل كلفة إلى البطولة، بينما تحمل كأس التحدي والنهائي نفسه أسعارًا أعلى بالنظر إلى أهمية المواجهات. وعلى Ticombo، تتحرك الأسعار وفق العرض والطلب في الوقت الفعلي، لذا كلما بادر المشجعون بالحجز فور طرح التذاكر، زادت فرصهم في الحصول على أرخص مقعد متاح. كما تتيح المنصة للمشجعين مقارنة فئات الجلوس جنبًا إلى جنب، ما يسهل العثور على تذكرة تناسب الميزانية دون تفويت الأجواء.

كل ما تحتاج معرفته عن كأس القارات للأندية من FIFA 2026

تُقام كأس القارات للأندية بنظام من أربع مراحل وخمس مباريات. وتفتتح كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ البطولة، إذ تجمع بطلي AFC وCAF مع ممثل أوقيانوسيا في مواجهة إقصائية مصغرة من مباراتين، مع تناوب حق الاستضافة بين آسيا وأفريقيا كل عام. بعد ذلك، تجمع مباراة ديربي الأميركتين بين بطل كأس أبطال الكونكاكاف وبطل كوبا ليبرتادوريس في لقاء واحد. ويلتقي الفائزان من هاتين المواجهتين في كأس FIFA للتحدي على ملعب محايد، على أن يتأهل المنتصر لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا، الذي يتأهل مباشرة إلى النهائي من دون خوض أي دور سابق.

تم بالفعل شغل خمسة من أصل ستة مقاعد في نسخة 2026. تأهل الأهلي بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على ماتشيدا زيلفيا في جدة، وحسم تولوكا مقعد الكونكاكاف بانتصاره على تيجريس بركلات الترجيح، وفاز ماميلودي صنداونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام AS FAR، بينما انتزع أوكلاند FC مقعد أوقيانوسيا بفوزه بالنسخة الافتتاحية من دوري المحترفين في OFC. ويشارك باريس سان جيرمان بصفته بطل أوروبا وحامل لقب كأس القارات للأندية بعد احتفاظه بلقب دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال بركلات الترجيح في بودابست، ما يعني أنه يتجه مباشرة إلى النهائي مجددًا. أما المقعد الوحيد المتبقي فيخص أميركا الجنوبية، إذ لم يتحدد بعد بطل كوبا ليبرتادوريس 2026، على أن يُحسم لاحقًا هذا العام.