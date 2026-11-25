يستضيف كاونو زالجيريس فريق فرايبورج يوم الخميس 17 ديسمبر 2026، على ملعب داريوس إير جيرينو في كاوناس.

لم يسبق للفريقين أن التقيا في منافسة أوروبية، لذا يدخلان المباراة على ملعب داريوس وجيريناس دون أي مواجهات سابقة بينهما. وبالنسبة إلى نادي كاونو زالجيريس الليتواني، تمثل استضافة فريق ينافس بانتظام في الدوري الألماني مناسبة بارزة واختبارًا نادرًا أمام منافس ألماني من الدرجة الأولى.

إليكم من GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة كاونو زالجيريس ضد فرايبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة كاونو زالجيريس ضد فرايبورج في دوري المؤتمر؟

تُقام مباراة كاونو زالجيريس ضد فرايبورج على ملعب داريوس إير جيرينو في كاوناس يوم الخميس 17 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة كاونو زالجيريس ضد فرايبورج في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة كاونو زالجيريس ضد فرايبورج المقبلة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للناديين

شباك التذاكر الرسمي لكاونو زالجيريس: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا هي الشراء عبر الموقع الرسمي لنادي كاونو زالجيريس أو منصة شريكه المعتمد لبيع التذاكر.

الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا هي الشراء عبر الموقع الرسمي لنادي كاونو زالجيريس أو منصة شريكه المعتمد لبيع التذاكر. مدرج جماهير فرايبورج الزائرة: إذا كنت تشجع الفريق الألماني الضيف، فتُوزَّع تذاكر جماهيره مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لفرايبورج على أعضاء النادي المسجلين وحاملي التذاكر الموسمية، وفقًا لإرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن المدرجات المخصصة للجماهير الزائرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كاونو زالجيريس ضد فرايبورج في دوري المؤتمر؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة كاونو زالجيريس ضد فرايبورج في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية والفئات القياسية: تتراوح عادة بين €15 و€35 .

تتراوح عادة بين . المقاعد الجانبية والوسطى: تتراوح أسعارها عمومًا بين €40 و€60 .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ عادة من نحو €80 إلى €120 وأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر المدرجات خلف المرميين: تبدأ عمومًا من نحو €50 إلى €65 .

تبدأ عمومًا من نحو . المقاعد الجانبية: تتراوح عادة بين €85 و€160 وأكثر .

تتراوح عادة بين . مناطق كبار الشخصيات: تتراوح عمومًا بين €100 و€130 وأكثر.

كاونو زالجيريس ضد فرايبورج في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج كاونو زالجيريس وفرايبورج الأخيرة

حقق كاونو زالجيريس فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا، مقابل ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وخسر في أحدث مبارياته أمام إف كيه ترانس إنفست بنتيجة 4-1 في الدوري الليتواني، كما خسر أمام لوغانو بنتيجة 3-0 في دوري المؤتمر. وجاء فوزه الوحيد خلال تلك الفترة خارج أرضه على هيجلمان بنتيجة 4-1. وسجل زالجيريس ستة أهداف واستقبل 12 هدفًا في المباريات الخمس.

فاز فرايبورج بأربع من آخر خمس مباريات له وخسر واحدة. وكانت أحدث نتائجه الفوز على يونيون برلين بنتيجة 2-0 في الدوري الألماني، بعد فوزه خارج أرضه على طرابزون سبور بنتيجة 1-0 في دوري المؤتمر. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-1. وسجل فرايبورج سبعة أهداف واستقبل ستة في المباريات الخمس.