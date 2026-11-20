يستضيف فياريال فريق رايو فاييكانو يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

حقق فياريال فوزًا عريضًا على أرضه بنتيجة 4-0 في نوفمبر 2025، بفضل أهداف جيرارد مورينو وألبرتو موليرو وسانتي كوميسانيا وأيوزي بيريز. ورد رايو فاييكانو اعتباره في آخر مواجهة بينهما في مايو 2026، حين فاز 2-0 في فاييكاس بهدفين من سيرخيو كاميلو وأليماو.

إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة فياريال ضد رايو فاييكانو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فياريال ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة فياريال ضد رايو فاييكانو على ملعب لا سيراميكا في فياريال يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 16 13 ديسمبر 2026 - 09:00 لا سيراميكا

كيف تشتري تذاكر مباراة فياريال ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء التذاكر للمباراة المقبلة بين فياريال ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي للنادي (منصة تذاكر فياريال الرسمية): هذه الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة لشراء التذاكر. وعادةً ما تُطرح تذاكر البيع العام قبل المباراة بأسابيع قليلة أو أيام، وتشمل مقاعد رسمية في مدرجات مختلفة من الملعب.

هذه الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة لشراء التذاكر. وعادةً ما تُطرح تذاكر البيع العام قبل المباراة بأسابيع قليلة أو أيام، وتشمل مقاعد رسمية في مدرجات مختلفة من الملعب. شبابيك التذاكر في ملعب النادي: يمكن شراء التذاكر مباشرةً من شبابيك ملعب لا سيراميكا في أيام المباريات، حسب توافرها، أو خلال الأيام التي تسبق المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار التذاكر للمباراة المقبلة بين فياريال ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العادي والمقاعد خلف المرميين (المدرج الشمالي والمدرج الجنوبي): تتراوح أسعارها عمومًا من 30 إلى 50 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا من . المدرجات الجانبية: تتراوح أسعارها عادةً من 50 إلى 90 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً من . المدرج الرئيسي والمقاعد المميزة: تتراوح أسعارها عادةً من 90 إلى 150 يورو فأكثر .

تتراوح أسعارها عادةً من . باقات ضيافة كبار الشخصيات: تبدأ أسعارها غالبًا من 350 إلى 600 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولي للنادي، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub. تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

الدخول العادي والمدرجات العلوية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 35 إلى 55 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . الأقسام الجانبية متوسطة المستوى: تُعرض غالبًا بأسعار تتراوح من 80 إلى 160 يورو .

تُعرض غالبًا بأسعار تتراوح من . الأقسام الجانبية السفلية المميزة: تبلغ أسعارها عادةً 250 إلى 400 يورو فأكثر .

تبلغ أسعارها عادةً . تذاكر كبار الشخصيات وباقات الضيافة المعاد بيعها: قد تتراوح أسعارها من 600 إلى 800 يورو فأكثر.

فياريال ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فياريال ورايو فاييكانو

حقق فياريال ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت أحدث مبارياته الفوز 2-0 على خيتافي في الدوري الإسباني يوم 8 نوفمبر، بعد خسارته 6-0 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وقبل ذلك، فاز خارج أرضه على فالنسيا 2-1 في الدوري، وتغلب على سي دي ماناكور 5-0 في كأس ملك إسبانيا. وسجل فياريال تسعة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

حقق رايو فاييكانو انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 1-0 أمام ريال سوسييداد يوم 8 نوفمبر، رغم أنه تغلب على سيلتا فيجو 3-0 في الدوري الإسباني قبل ذلك بأسبوع واحد فقط. كما فاز 3-2 على ريكرياتيفو هويلفا خارج أرضه في كأس ملك إسبانيا خلال هذه الفترة. وسجل رايو ستة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

فياريال ضد رايو فاييكانو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 17 مايو 2026، حين فاز رايو فاييكانو 2-0 على أرضه. وقبلها، حقق فياريال فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-0 على ملعب لا سيراميكا في نوفمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق فياريال بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لرايو، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وبلغ مجموع الأهداف في تلك المواجهات الخمس 11 هدفًا لفياريال وثلاثة أهداف لرايو.