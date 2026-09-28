كيفية شراء تذاكر فرنسا ضد تركيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تختتم فرنسا مرحلة المجموعات في جدولها بدوري الأمم الأوروبية، وكذلك مشوارها الدولي في عام 2026، على أرضها عندما تواجه تركيا في بوردو يوم الأحد 15 نوفمبر. ويمكنك حجز التذاكر لمشاهدة منتخب فرنسا وهو يلعب من اليوم.

تحصل تركيا على فرصة ثانية لمحاولة الإطاحة ببطلَي كأس العالم مرتين وبطلَي أوروبا مرتين. وعندما استضافت فرنسا خلال الجولة الافتتاحية من النسخة الحالية لدوري الأمم الأوروبية في إزميت، سجل كيليان مبابي، يا للمفاجأة، في الشوط الثاني ليقتنص فوزًا بنتيجة 1-0 للضيوف.

زين الدين زيدان، الذي يعود إلى عالم التدريب بعد توقف دام 5 سنوات، يدرك أنه أمام مهمة كبيرة بعد توليه قيادة فرنسا خلفًا لديدييه ديشان عقب كأس العالم في الصيف. وسيحب كثيرًا حصد لقب يخفف الضغط عنه، وقد يكون لقب دوري الأمم الأوروبية مفيدًا في هذا الصدد.

GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تُقام مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة فرنسا وتركيا على ملعب ماتموت أتلانتيك (بوردو) يوم الأحد 15 نوفمبر، على أن تنطلق في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

كيفية شراء تذاكر مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وعادة ما يطرح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التذاكر عبر نوافذ أولوية. ويحصل الأعضاء المسجلون في رابطة مشجعي المنتخب الفرنسي على الفرصة الأولى للشراء. ثم تُطرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام مع الاقتراب من موعد المباراة.

وإذا كنت تبحث عن تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل Ticombo.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية؟

بالنسبة إلى مباراة فرنسا وتركيا المقبلة في دوري الأمم الأوروبية، من المتوقع أن تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بين 25 و175 يورو، بحسب موقع مقعدك في ملعب ماتموت أتلانتيك.

وعادة ما تُقسَّم مخصصات التذاكر من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى خمس فئات سعرية مميزة، ترتبط بمناطق جلوس محددة داخل الملعب:

الفئة الذهبية (Gold) : وسط المدرجات الجانبية (الطوابق السفلية/الوسطى) - أفضل إطلالة ممكنة مباشرة على خط المنتصف في المدرجين الشرقي أو الغربي. ( السعر: 150-175 يورو )

الفئة 1 : المدرجات الجانبية المميزة (الطوابق السفلية والعلوية) - تقع خارج المركز قليلًا على امتداد المدرجات الجانبية الرئيسية. ( السعر: 120-145 يورو )

الفئة 2 : المدرجات الجانبية المميزة (الطوابق السفلية والعلوية) - تقع خارج المركز قليلًا على امتداد المدرجات الجانبية الرئيسية. ( السعر: 95-125 يورو )

الفئة 3 : الطوابق العلوية خلف المرميين - إطلالة مرتفعة تقع في المدرجات العلوية خلف كلا المرميين (المدرجان الشمالي والجنوبي). ( السعر: 55-95 يورو )

الفئة 4 : الطوابق السفلية خلف المرميين - مناطق المشجعين التقليدية وأكثر المقاعد ملاءمة للميزانية، وتقع مباشرة في المستويات الدنيا خلف الشباك. ( السعر: 25-75 يورو )

تابع المواقع الرسمية للمنتخب مع اقتراب الموعد لمزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب ماتموت أتلانتيك

يُعد ملعب ماتموت أتلانتيك، المعروف أيضًا باسم نوفو ستاد دو بوردو، أكبر ساحة رياضية وثقافية على الساحل الأطلسي الفرنسي. وافتُتح في عام 2015، وتبلغ سعته 42,115 متفرجًا. وبفضل هندسته المعمارية اللافتة والأنيقة الشبيهة بالمعابد، رسخ سريعًا مكانته كأحد أبرز الملاعب لكرة القدم والرجبي والفعاليات الترفيهية الكبرى.

وجاء قرار بناء ملعب جديد بالكامل في بوردو بعد فوز فرنسا بحق استضافة بطولة يورو 2016. وكان الملعب التاريخي للمدينة، ستاد شابان-دلماس العريق، قد أصبح قديمًا وغير مناسب لبطولة دولية حديثة.

أبرز عنصر بصري في ماتموت أتلانتيك هو محيطه الضخم المؤلف من 900 عمود أبيض نحيف. وصمم المعماريون هذه الأعمدة لتعكس كلًا من المعابد اليونانية الكلاسيكية والطبيعة المحلية، وتحديدًا غابات الصنوبر الجميلة في منطقة لاند.

لحظات لا تُنسى في ملعب ماتموت أتلانتيك

يورو 2016 : استضاف الملعب خمس مباريات خلال البطولة، ولم تكن أي منها أكثر شهرة من ربع النهائي بين ألمانيا وإيطاليا. وامتدت هذه المواجهة الثقيلة إلى ركلات ترجيح درامية وملحمية من 18 ركلة، قبل أن تنجح ألمانيا في النهاية بكسر عقدتها التاريخية أمام إيطاليا في البطولات.

كأس العالم للرجبي 2023 : تأقلم الملعب بسلاسة مع لعبة الكرة البيضاوية، فاستضاف خمس مباريات بارزة في دور المجموعات خلال البطولة، بينها مواجهات كبرى لمنتخبات قوية مثل أيرلندا وجنوب أفريقيا.

الألعاب الأولمبية باريس 2024 : حمل الملعب بفخر اسم "ستاد دو بوردو" خلال الأولمبياد، واستضاف ست مباريات كرة قدم، من بينها ربع نهائي للرجال اتسم بأجواء مشحونة للغاية.

وهم "الطفو": تمتزج السلالم الكبرى المفتوحة مع الممرات الداخلية والمحيط الخارجي. وعندما يُضاء الملعب ليلًا، يبدو السقف المظلي الضخم وكأنه يطفو بصريًا منفصلًا تمامًا فوق غابة الأعمدة البيضاء.

مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

فرنسا ضد تركيا: المستوى الحديث

تصنيف FIFA: فرنسا (#3) ضد تركيا (#27)

بعد أن استقبلت فرنسا هدفين فقط خلال أول ست مباريات لها في كأس العالم 2026، اهتزت شباكها بثمانية أهداف في آخر مباراتين لها في أميركا الشمالية، بواقع 2 أمام إسبانيا و6 أمام إنجلترا. لكنها استعادت صلابتها الدفاعية في مشوارها بدوري الأمم الأوروبية، بعدما تغلبت على كل من تركيا وبلجيكا بنتيجة 1-0.

قد تكون تركيا قد فازت في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات في كأس العالم أمام الولايات المتحدة، إحدى الدولتين المستضيفتين، لكن ذلك لم يكن كافيًا، إذ إن الهزائم السابقة أمام أستراليا وباراجواي منعتها من التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وتفاقم إحباطها في الصيف أكثر بعد خسارتين متتاليتين على أرضها في دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا وإيطاليا.

فرنسا ضد تركيا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

تتفوق فرنسا على تركيا في سجل المواجهات المباشرة عبر التاريخ، إذ حققت 5 انتصارات مقابل فوز وحيد لتركيا، إلى جانب تعادل واحد. وخلال 7 مواجهات سابقة بينهما، سجلت فرنسا ما مجموعه 14 هدفًا، بينما هزت تركيا الشباك 5 مرات.

وفي مباراتهما الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية يوم 25 سبتمبر، فازت فرنسا على تركيا 1-0 في إزميت. وشهدت المباراة الظهور الأول لزين الدين زيدان كمدرب لفرنسا. وكسر كيليان مبابي الجمود في الدقيقة 54، بعد أن استلم تمريرة من مايكل أوليسي وسدد كرة بيمناه إلى الزاوية اليسرى السفلى.