يستضيف شتوتجارت فريق ليل يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026 على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت.

وكانت المواجهة السابقة الوحيدة المسجلة بينهما مباراة ودية استعدادًا للموسم أقيمت في أغسطس 2002، وانتهت بفوز الفريق الفرنسي بصعوبة 1-0. ويدخل الناديان مباراة مرحلة الدوري الأوروبية على ملعب إم إتش بي أرينا وسط سعيهما إلى حصد نقاط مهمة في الترتيب خلال مشواريهما القاريين.

دع جول يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة شتوتجارت ضد ليل، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة شتوتجارت ضد ليل في دوري أبطال أوروبا؟

تبدأ مباراة شتوتجارت ضد ليل يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026 على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 9 ديسمبر 2026 - 15:00 مرسيدس بنز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة شتوتجارت ضد ليل في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات الحصول على تذاكر مباراة شتوتجارت ضد ليل المقبلة في دوري أبطال أوروبا وشرائها:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية للحصول على تذاكر أصلية بسعرها الرسمي هي عبر منصتي التذاكر الرسميتين لشتوتجارت وليل. وتُمنح الأولوية عادةً لأعضاء الناديين وحاملي التذاكر الموسمية والمشجعين المسجلين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شتوتجارت ضد ليل في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة شتوتجارت ضد ليل في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية للأعضاء والحصة العامة: تتراوح عادةً بين نحو 25 و70 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . المدرج الرئيسي والفئات المميزة: تتراوح عمومًا بين 80 و150 يورو .

تتراوح عمومًا بين . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ من 500 يورو وتصل إلى أكثر من 2500 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

إعادة بيع التذاكر الأقل سعرًا وخلف المرميين: تبدأ من نحو 120 إلى 140 يورو .

تبدأ من نحو . إعادة بيع تذاكر المدرجات الجانبية والفئات المميزة: تتراوح غالبًا بين 200 وأكثر من 400 يورو .

تتراوح غالبًا بين . إعادة بيع التذاكر عالية الطلب وباقات كبار الشخصيات: قد تتجاوز 1500 إلى أكثر من 2500 يورو.

شتوتجارت ضد ليل في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شتوتجارت وليل

حقق شتوتجارت فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 1-0 على فيردر بريمن في الدوري الألماني، بعد خسارته 2-0 أمام جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، فاز خارج أرضه على باير ليفركوزن بنتيجة 2-4. وسجل شتوتجارت سبعة أهداف واستقبل تسعة في المباريات الخمس.

حقق ليل فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وفاز على رين بنتيجة 1-2 في الدوري الفرنسي في مباراته الأخيرة، وتعادل 0-0 مع بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا. وكانت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام جلطة سراي بنتيجة 2-4 في المسابقة الأوروبية. وسجل ليل أربعة أهداف واستقبل ستة في المباريات الخمس.

شتوتجارت ضد ليل: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين شتوتجارت وليل ضمن السجلات المقدمة. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى حين تصبح متاحة.