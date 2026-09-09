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كيفية الحصول على تذاكر سيلتيك ضد رينجرز لموسم 2026/27

تُعد تذاكر ديربي أولد فيرم من بين الأكثر طلبًا في عالم كرة القدم. ومع سعة سيلتيك بارك البالغة 60,411 متفرجًا، وملعب إيبروكس الذي يتسع لـ50,817 متفرجًا، يُباع الملعبان بالكامل بشكل معتاد قبل وقت طويل من يوم المباراة، وخاصة لهذه المواجهة.

يجب أن تكون وجهتك الأولى دائمًا هي بوابات التذاكر الرسمية للنادي على موقعي سيلتيك ورينجرز.

ومع ذلك، وبسبب محدودية التوافر في الطرح العام، من الصعب للغاية تأمين مقاعد ما لم تكن من حاملي التذاكر الموسمية أو عضوًا في أحد برامج العضوية الرسمية.

احرص على مراجعة ضمانات الأصالة وسياسات حماية المشترين على كل منصة قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر سيلتيك ضد رينجرز؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لديربي أولد فيرم بحسب المباراة وموقع المقعد، لكن يمكن توقّع أن تبدأ الأسعار العادية من نحو 45–65 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و30–40 جنيهًا إسترلينيًا للفئات المخفضة.

وعلى مواقع إعادة البيع الثانوية، يمكن أن ترتفع الأسعار بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب، وغالبًا ما تتجاوز 200 جنيه إسترليني للمقعد الواحد في المواقع المميزة أو أقسام الضيافة.

وللبقاء على اطلاع، اشترك في القوائم البريدية لكلا الناديين وتابع قنواتهما على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة إعلانات طرح التذاكر.

كيف يمكنني زيادة فرصي في الحصول على تذاكر سيلتيك ضد رينجرز؟

أقوى طريقة لزيادة فرصك في الحصول على تذاكر ديربي أولد فيرم بين سيلتيك ورينجرز هي التأكد من بقائك على اطلاع بجميع التحديثات من الناديين بشأن هذه المواجهة.

وفي حين أن معظم التذاكر ستكون قد خُصصت بالفعل لحاملي التذاكر الموسمية، قد يظل بإمكان المشجعين الحصول على تذكرة لمباراة فردية.

راقب قنوات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكد من متابعة بوابات التذاكر الرسمية باستمرار للبقاء على اطلاع على مدى توافر التذاكر لنسختي ديربي أولد فيرم هذا الموسم.

هل يمكنني شراء تذاكر سيلتيك ضد رينجرز عبر الإنترنت؟

يمكنك شراء تذاكر ديربي أولد فيرم بين سيلتيك ورينجرز عبر الإنترنت.

ستكون الغالبية العظمى، إن لم تكن كامل الحصة المخصصة للمشجعين، متاحة حصريًا عبر الإنترنت قبل كل مباراة هذا الموسم.

سجّل الدخول إلى بوابات التذاكر الرسمية للنادي للبقاء على اطلاع بالتوافر، أو يمكنك النظر إلى خياراتك الثانوية مثل StubHub لمحاولة العثور على المقعد المناسب لك.

متى يجب أن أشتري تذاكر سيلتيك ضد رينجرز مبكرًا لضمان مقاعد جيدة؟

نظرًا للاهتمام الكبير الذي يحظى به ديربي أولد فيرم من مزيج من المشجعين المحليين والدوليين، فإن فرص العثور على أي مقعد، فضلًا عن مقعد جيد، تكون ضئيلة بالنسبة لمن يسعى للحصول على تذكرة.

ومع ذلك، فإن من يأملون في الحصول على أفضل موقع لمواجهة سيلتيك ورينجرز يجب أن يشتروا في أقرب وقت ممكن، إن أمكن، لاقتناص خيار أفضل.

تابع تحديثات قنوات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي وبوابات التذاكر الرسمية للبقاء على اطلاع على فرص الشراء المحتملة لديربي أولد فيرم.

هل تتوفر تذاكر سيلتيك ضد رينجرز في الملعب يوم المباراة؟

في ظل هذا الطلب الكبير على ديربي أولد فيرم، بغض النظر عن البطولة، يكاد يكون من غير المسموع في العصر الحديث أن يتمكن المشجعون من شراء التذاكر من الملعب يوم المباراة لمواجهات سيلتيك ورينجرز، إذ غالبًا ما تُباع المباريات بالكامل قبل وقت طويل من انطلاقها.

وهذا يعني أنه يجب عليك شراء تذكرتك قبل المباراة عبر القنوات الإلكترونية مثل بوابات التذاكر الرسمية أو من خلال موقع إعادة بيع ثانوي.