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كيفية شراء تذاكر سوانزي سيتي ضد بولتون واندررز: الأسعار في التشامبيونشيب ومعلومات المباراة وتذاكر اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
سوانسي سيتي
بولتون واندررز
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

يواجه سوانزي سيتي بولتون واندررز في التشامبيونشيب. إليك كيفية الحصول على تذاكرك

يستضيف سوانزي سيتي بولتون واندررز يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب Swansea.com في سوانزي.

في آخر مواجهة مباشرة بينهما، في مارس 2019، حقق سوانزي سيتي فوزًا مريحًا على أرضه بنتيجة 2-0 بفضل هدفين متأخرين من أولي ماكبيرني وبيرسانت سيلينا. وفي آخر خمس مباريات رسمية جمعت الناديين قبل الموسم الحالي، يتفوق سوانزي بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبولتون، إلى جانب تعادل واحد.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة سوانزي سيتي ضد بولتون واندررز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة سوانزي سيتي ضد بولتون واندررز في التشامبيونشيب؟

تُقام مباراة سوانزي سيتي ضد بولتون واندررز على ملعب Swansea.com في سوانزي يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

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الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 20
ستاد الحرية

كيفية شراء تذاكر مباراة سوانزي سيتي ضد بولتون واندررز في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة سوانزي سيتي ضد بولتون واندررز في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • التذاكر الرسمية للنادي: اشترِ مباشرةً من مكتب تذاكر سوانزي سيتي الرسمي أو موقعه الإلكتروني للحصول على مقاعد عادية في مدرجات أصحاب الأرض. وعلى مشجعي الفريق الضيف مراجعة بوابة التذاكر الرسمية لبولتون واندررز لمعرفة تذاكر القسم المخصص لهم.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة سوانزي سيتي ضد بولتون واندررز في التشامبيونشيب؟

إليك تفاصيل الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة سوانزي سيتي ضد بولتون واندررز في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • تذاكر الدخول العام للبالغين: تبدأ من 20 إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

  • المدرج العلوي خلف المرمى والمقاعد العامة: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 65 إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا.
  • مقاعد الفئة المميزة: تتراوح أسعارها من 100 إلى أكثر من 155 جنيهًا إسترلينيًا.

سوانزي سيتي ضد بولتون واندررز في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سوانزي سيتي وبولتون واندررز

حقق سوانزي فوزًا واحدًا دون أي تعادل، وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، سجل خلالها ثمانية أهداف واستقبل تسعة. وكانت أحدث نتائجه الخسارة على أرضه أمام برمنجهام سيتي بنتيجة 2-1، كما تعرض لهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-0 أمام كوينز بارك رينجرز في أواخر أكتوبر. ويبقى فوزه 4-0 على بلاكبيرن روفرز يوم 31 أكتوبر أبرز نتائجه خلال هذه السلسلة.

حقق بولتون فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في الدوري. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة 3-1 أمام ديربي كاونتي، كما خسر 1-5 أمام ميدلسبره في وقت سابق من أكتوبر. وكان فوزه خارج أرضه على تشارلتون أثلتيك يوم 3 نوفمبر انتصاره الوحيد خلال هذه الفترة.

SWA

SWA - المستوى

وست هام
خ0-1
QPR
خ5-0
BLB
ف4-0
POR
خ3-1
BIR
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
BOL

BOL - المستوى

SOU
ت0-0
MID
خ1-5
BRC
خ2-3
CHA
ف0-1
DER
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سوانزي سيتي ضد بولتون واندررز: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الناديان آخر مرة في مارس 2019، حين فاز سوانزي سيتي على أرضه بنتيجة 2-0 في التشامبيونشيب. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، فاز سوانزي بثلاث مباريات وبولتون بواحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وجهاً لوجه

سوانسي سيتيتعادلبولتون واندررز
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الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
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سوانسي سيتي
SWA
2
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بولتون واندررز
BOL
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
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بولتون واندررز
BOL
0
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سوانسي سيتي
SWA
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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بولتون واندررز
BOL
1
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سوانسي سيتي
SWA
1
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
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بولتون واندررز
BOL
2
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سوانسي سيتي
SWA
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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سوانسي سيتي
SWA
3
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بولتون واندررز
BOL
1
انتهت
8الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

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