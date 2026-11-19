يستضيف ستوك سيتي وست بروم يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب بيت365 في ستوك.

أقيمت أحدث مواجهة بينهما في الدوري يوم 7 فبراير 2026 على ملعب ذا هوثورنز، وانتهت بتعادل سلبي 0-0 بعد مباراة حذرة وشاقة. وفي مواجهتهما السابقة على ملعب بيت365 يوم 30 أغسطس 2025، انتزع وست بروميتش ألبيون فوزًا ضيقًا على أصحاب الأرض بنتيجة 1-0.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ستوك سيتي ضد وست بروم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ستوك سيتي ضد وست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب؟

تنطلق مباراة ستوك سيتي ضد وست بروم يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب بيت365 في ستوك.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 21 12 ديسمبر 2026 - 07:30 ملعب بريطانيا

كيف تشتري تذاكر مباراة ستوك سيتي ضد وست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة ستوك سيتي ضد وست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. قنوات الناديين الرسمية

مكتب التذاكر الرسمي لستوك سيتي: يتيح ستوك سيتي، بصفته النادي المضيف للمباراة على ملعب بيت365، شراء التذاكر مباشرة عبر منصته الرسمية للتذاكر على الإنترنت أو خطه الهاتفي أو مكتب التذاكر في الملعب.

يتيح ستوك سيتي، بصفته النادي المضيف للمباراة على ملعب بيت365، شراء التذاكر مباشرة عبر منصته الرسمية للتذاكر على الإنترنت أو خطه الهاتفي أو مكتب التذاكر في الملعب. التذاكر الرسمية لجماهير وست بروميتش ألبيون الزائرة: يتعين على جماهير الفريق الزائر شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لوست بروميتش ألبيون. وتُطرح التذاكر المخصصة للجماهير الزائرة أولًا لحاملي التذاكر الموسمية لوست بروميتش ألبيون وأصحاب نقاط الولاء، بحسب التوافر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات الناديين الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ستوك سيتي ضد وست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب؟

إليك تفاصيل الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة ستوك سيتي ضد وست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب:

1. قنوات الناديين الرسمية

مقاعد البالغين العادية لجماهير الفريق المضيف أو الزائر: تتراوح عادة بين £25 و£38 .

تتراوح عادة بين . تذاكر الفئات المخفضة وكبار السن: يتراوح سعرها عادة بين £18 و£27 .

يتراوح سعرها عادة بين . مقاعد الناشئين والفئات العمرية الأصغر: تتراوح عادة بين £12 و£15 .

تتراوح عادة بين . باقات الضيافة الرسمية: تبدأ من نحو £334.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المقاعد العادية المعاد بيعها: تبدأ أسعارها عادة من نحو £63 إلى £85.

تبدأ أسعارها عادة من نحو متوسط الأسعار في السوق: يبلغ متوسط السعر في السوق نحو £81.

يبلغ متوسط السعر في السوق نحو المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب المعاد بيعها: تُعرض كثيرًا بأسعار تتراوح بين £100 و£135 أو أكثر.

ستوك سيتي ضد وست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ستوك سيتي ووست بروميتش ألبيون

حقق ستوك سيتي أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد خلال تلك الفترة. وانتهت أحدث مبارياته بالفوز 1-2 خارج أرضه على بورتسموث يوم 7 نوفمبر، بعد فوزه 1-2 على بلاكبيرن روفرز يوم 3 نوفمبر. كما تغلب على بريستون نورث إند 2-0 على أرضه، وفاز 0-1 خارج أرضه على ديربي كاونتي خلال هذه الفترة. وسجل ستوك سبعة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا في المباريات الخمس، مع الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث منها.

حقق وست بروم ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، دون أي هزيمة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-0 على ميلوول يوم 7 نوفمبر، كما تغلب على وست هام 1-3 يوم 31 أكتوبر. وتعادل وست بروميتش ألبيون 1-1 مع كل من ساوثهامبتون وبريستون نورث إند خلال هذه الفترة، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا خمسة في المباريات الخمس.

ستوك سيتي ضد وست بروميتش ألبيون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين تعادل وست بروم وستوك سيتي 0-0 على ملعب ذا هوثورنز في التشامبيونشيب. وقبل ذلك، فاز وست بروم 0-1 على ملعب بيت365 في أغسطس 2025، بينما تعادل الفريقان 1-1 على ملعب ذا هوثورنز في يناير 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ستوك مرتين ووست بروم مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل.