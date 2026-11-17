يستضيف ساوثهامبتون بيرنلي يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026 على ملعب سانت ماري في ساوثهامبتون.

أقيمت آخر مواجهة رسمية بينهما في كأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير 2025، وحقق فيها بيرنلي فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على ملعب سانت ماري. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بين الفريقين، تقاسما الانتصارات بواقع فوزين لكل منهما، مقابل تعادل واحد.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ساوثهامبتون ضد بيرنلي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ساوثهامبتون ضد بيرنلي في التشامبيونشيب؟

تقام مباراة ساوثهامبتون ضد بيرنلي على ملعب سانت ماري في ساوثهامبتون يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 20 9 ديسمبر 2026 - 15:00 سانت ماري

كيفية شراء تذاكر مباراة ساوثهامبتون ضد بيرنلي في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة ساوثهامبتون ضد بيرنلي في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك الشراء مباشرة عبر منصتي التذاكر الرسميتين لساوثهامبتون أو بيرنلي، للحصول على التذاكر المخصصة عادةً لجماهير صاحب الأرض أو الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ساوثهامبتون ضد بيرنلي في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للتكاليف التقديرية لتذاكر مباراة ساوثهامبتون ضد بيرنلي في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العامة العادية للبالغين: تتراوح عادةً بين نحو €45 و€60 .

تتراوح عادةً بين نحو . باقات الضيافة وباقات يوم المباراة المميزة: تبدأ عمومًا من نحو €135.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ عمومًا من نحو €45 إلى €50 .

تبدأ عمومًا من نحو . متوسط أسعار إعادة البيع: يتراوح بين €70 و€120 أو أكثر.

ساوثهامبتون ضد بيرنلي في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ساوثهامبتون وبيرنلي

حقق ساوثهامبتون فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وخسر مباراته الأخيرة أمام بريستون نورث إند بنتيجة 1-0، بعدما تعادل مع وست بروميتش ألبيون 1-1. وأظهر ساوثهامبتون قدراته الهجومية في وقت سابق من هذه السلسلة، حين سجل أربعة أهداف في فوزه 4-1 على كوينز بارك رينجرز. وسجل الفريق ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة خلال المباريات الخمس.

تتضمن نتائج بيرنلي في آخر خمس مباريات تعادلًا واحدًا، وتعادلًا آخر، وثلاث هزائم. وخسر مباراته الأخيرة أمام كارديف سيتي بنتيجة 5-4، وهي نتيجة تبرز نقاط ضعفه الدفاعية. وخلال هذه السلسلة، خسر بيرنلي أيضًا 4-1 أمام لينكولن سيتي و2-1 أمام وولفرهامبتون واندررز. وسجل سبعة أهداف في خمس مباريات، لكنه استقبل 13 هدفًا.

ساوثهامبتون ضد بيرنلي: سجل المواجهات الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير 2025، حين فاز بيرنلي 1-0 على ملعب سانت ماري. وكانت آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، التي أقيمت في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، متقاربة النتائج. فاز ساوثهامبتون في مباراتين، وحقق بيرنلي انتصارين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، فيما سجل الفريقان أهدافًا كثيرة خلال المباريات الخمس.