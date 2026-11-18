يستضيف رين موناكو يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب روازون بارك في رين.

في موسم 2025–26، بدأ رين مواجهاته مع موناكو بفوز كبير عليه 4-1 على ملعب روازون بارك في نوفمبر 2025. وردّ موناكو بقوة على تلك الهزيمة في آخر لقاء بينهما في يناير 2026، محققًا فوزًا كاسحًا بنتيجة 4-0 على ملعب لويس الثاني.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة رين ضد موناكو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة رين ضد موناكو في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة رين ضد موناكو على ملعب روازون بارك في رين يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة رين ضد موناكو في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة رين ضد موناكو في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصة التذاكر الرسمية لنادي رين (Billetterie): الشراء مباشرةً من الموقع الرسمي لنادي رين هو الخيار الأكثر موثوقية وأمانًا، خاصةً إذا أُقيمت المباراة على ملعب روازون بارك.

الشراء مباشرةً من الموقع الرسمي لنادي رين هو الخيار الأكثر موثوقية وأمانًا، خاصةً إذا أُقيمت المباراة على ملعب روازون بارك. منصة التذاكر الرسمية لنادي موناكو (قسم الجماهير الضيفة): إذا كنت تشجع موناكو، فيجب شراء تذاكر القسم المخصص للجماهير الضيفة (visiteurs) مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي موناكو، أو من خلال مجموعات المشجعين أو الألتراس المعتمدة التي تسافر لحضور المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل Ticombo. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رين ضد موناكو في الدوري الفرنسي؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة رين ضد موناكو المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

الفئة العادية والمدرجات العلوية: تتراوح عمومًا بين 20 و35 يورو .

تتراوح عمومًا بين . المدرجات الجانبية ومقاعد المستوى الأوسط: تتراوح عادةً بين 40 و75 يورو .

تتراوح عادةً بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها من نحو 150 إلى 300 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل Ticombo ، التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة البيع العادية والمدرجات العلوية: تبدأ عادةً من نحو 60 إلى 80 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المدرجات الممتدة على طول الملعب والأقسام المميزة: تتراوح غالبًا بين 100 و150 يورو أو أكثر .

تتراوح غالبًا بين . المنصات المعتمدة للتذاكر مرتفعة الطلب: تدور أسعارها حول 110 إلى 130 يورو.

رين ضد موناكو في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج رين وموناكو الأخيرة

حقق رين فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الخسارة على أرضه أمام ليل 1-2 في الدوري الفرنسي يوم 8 نوفمبر، كما تلقى هزيمة ثقيلة أمام نيس 5-2 يوم 30 أكتوبر. وبين هاتين المباراتين، تعادل سلبيًا مع أولمبياكوس في الدوري الأوروبي. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه الفترة على حساب ستراسبورغ بنتيجة 3-0 في الدوري الفرنسي يوم 25 أكتوبر، بينما يعكس تعادله 2-2 مع يوفنتوس في أوروبا مزيدًا من تذبذب نتائجه.

حقق موناكو فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 خارج أرضه أمام لو مان في الدوري الفرنسي يوم 9 نوفمبر، بعدما خسر 3-1 أمام باريس إف سي يوم 1 نوفمبر. وحقق الفريق فوزين متتاليين في دوري المؤتمر، إذ تغلب على فرايبورج 3-0 ونوردشيلاند 2-0، كما تعادل 1-1 مع ليل في الدوري يوم 25 أكتوبر.

رين ضد موناكو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 31 يناير 2026، حين فاز موناكو على رين 4-0 على أرضه في الدوري الفرنسي. وقبلها، فاز رين على موناكو 4-1 على أرضه في نوفمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق موناكو ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لرين، وسجل الفريقان معًا 17 هدفًا في تلك المباريات.