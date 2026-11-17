يستضيف ديربي كاونتي فريق بريستول سيتي يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026، على ملعب برايد بارك في ديربي.

في آخر مواجهة بينهما، في يناير 2026، حقق ديربي كاونتي فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0 على بريستول سيتي خارج أرضه، على ملعب أشتون جيت. وقبل تلك الهزيمة الثقيلة، تعادل الفريقان 1-1 في مباراة متكافئة على ملعب برايد بارك خلال المراحل الأولى من موسم 2025–26.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ديربي كاونتي ضد بريستول سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ديربي كاونتي ضد بريستول سيتي في التشامبيونشيب؟

تقام مباراة ديربي كاونتي ضد بريستول سيتي على ملعب برايد بارك في ديربي يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 20 9 ديسمبر 2026 - 14:45 برايد بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة ديربي كاونتي ضد بريستول سيتي في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة ديربي كاونتي ضد بريستول سيتي في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر منصتي بيع التذاكر الرسميتين لديربي كاونتي وبريستول سيتي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديربي كاونتي ضد بريستول سيتي في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا لأسعار التذاكر التقديرية لمباراة ديربي كاونتي ضد بريستول سيتي في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر البالغين العادية: تتراوح عمومًا بين نحو 35 و45 يورو .

تتراوح عمومًا بين نحو . التذاكر المخفضة وتذاكر الناشئين: تتراوح عادةً بين 12 و30 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات الأولية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

مدرجات الزوايا وخلف المرمى: تبدأ أسعارها من نحو 91 إلى 104 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . مدرجات جانبي الملعب والجانب الطويل: تتراوح أسعارها تقريبًا بين 105 و132 يورو .

تتراوح أسعارها تقريبًا بين . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعارها من نحو 130 يورو.

ديربي كاونتي ضد بريستول سيتي في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ديربي كاونتي وبريستول سيتي

حقق ديربي كاونتي فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-1 على بولتون واندررز على أرضه، بعدما تأخر في الشوط الأول. وقبل ذلك، خسر 4-0 أمام نورويتش سيتي و4-1 أمام ميلوول. وسجل ديربي خمسة أهداف واستقبل أحد عشر هدفًا خلال المباريات الخمس.

حقق بريستول سيتي فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته هزيمة 0-5 أمام نورويتش سيتي، بعد خسارته 1-2 أمام وولفرهامبتون واندررز. وجاء فوزه الوحيد في تلك الفترة على أرض بولتون بنتيجة 3-2. وسجل ثلاثة أهداف واستقبل تسعة أهداف خلال المباريات الخمس.

ديربي كاونتي ضد بريستول سيتي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين في يناير 2026، حين استضاف بريستول سيتي فريق ديربي على ملعب أشتون جيت وخسر 0-5. وقبلها، تعادل ديربي وبريستول سيتي 1-1 على ملعب برايد بارك في أغسطس 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ديربي ثلاث مرات، وفاز بريستول سيتي مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.