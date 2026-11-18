يستضيف خيتافي إنتر كلوب دي إسكالديس يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب كوليسيوم في خيتافي.

تمثل هذه المباراة على ملعب إستاديو كوليسيوم أول مواجهة رسمية على الإطلاق بين خيتافي وإنتر كلوب دي إسكالديس في المسابقات الأوروبية. وتأتي ضمن الجولة الخامسة المهمة من مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي 2026/27، إذ يسعى الفريقان إلى التقدم في الترتيب.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة خيتافي ضد إنتر كلوب دي إسكالديس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة خيتافي ضد إنتر كلوب دي إسكالديس في دوري المؤتمر؟

تُقام مباراة خيتافي ضد إنتر كلوب دي إسكالديس على ملعب كوليسيوم في خيتافي يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 12:45 كوليسيوم

كيفية شراء تذاكر مباراة خيتافي ضد إنتر كلوب دي إسكالديس في دوري المؤتمر؟

فيما يلي خيارات الحصول على تذاكر مباراة خيتافي المقبلة ضد إنتر كلوب دي إسكالديس في دوري المؤتمر وشرائها:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك مراجعة بوابة خيتافي الرسمية للتذاكر لمعرفة الحصص الأساسية المخصصة للمباراة، ومبيعات أعضاء النادي، والتذاكر المطروحة للجمهور في شباك التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد إنتر كلوب دي إسكالديس في دوري المؤتمر؟

فيما يلي تفاصيل أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد إنتر كلوب دي إسكالديس في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

المقاعد العادية في المدرجات السفلية: تبدأ أسعارها عادةً من نحو 30 إلى 50 يورو.

المقاعد المميزة أو أقسام المدرج الرئيسي الوسطى: تتراوح أسعارها عمومًا بين 70 و120 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد الدخول العام: تبدأ من نحو 480 إلى 600 يورو.

الأقسام المميزة أو مقاعد كبار الشخصيات: يبلغ متوسط أسعارها نحو 700 إلى 820 يورو فأكثر.

خيتافي ضد إنتر كلوب دي إسكالديس في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى خيتافي وإنتر كلوب دي إسكالديس

يدخل خيتافي هذه المباراة بعدما حقق انتصارين وتعادل صفر مرة وخسر ثلاثًا في آخر خمس مباريات رسمية له. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام فياريال في الدوري الإسباني، كما خسر 1-0 أمام برايتون في دوري المؤتمر. وفي المقابل، تغلب على إشبيلية 3-1 في الدوري، وحقق فوزًا بنتيجة 2-3 خارج أرضه على يو بي ليبريخانا في كأس ملك إسبانيا. وسجل خيتافي ثمانية أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

لم يحقق إنتر كلوب دي إسكالديس أي فوز في آخر خمس مباريات له، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارتين. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 1-1 مع سبورتينج إسكالديس في دوري الدرجة الأولى بأندورا، بعدما خسر 2-1 أمام إف كي تسرفينا زفيزدا في دوري المؤتمر قبل ذلك بأسبوع. وتعادل أيضًا 0-0 مع بينيا إنكارنادا دي أندورا و1-1 مع إف سي سانتا كولوما. وسجل إنتر كلوب دي إسكالديس أربعة أهداف واستقبل ستة خلال تلك المباريات الخمس.

خيتافي ضد إنتر كلوب دي إسكالديس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين خيتافي وإنتر كلوب دي إسكالديس. وقد تمثل هذه المباراة أول مواجهة رسمية مسجلة بين الفريقين.