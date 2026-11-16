بالنسبة إلى مشجعي آرسنال وتوتنهام، لا شيء يثير الحماس والتوتر مثل ديربي شمال لندن.

الفوز ضروري لكلا الفريقين، والانتصار على الغريم اللدود يرفع دائمًا المعنويات داخل الفريق وبين مشجعيه المتحمسين.

يقدم لك جول كل المعلومات المهمة قبل ديربي شمال لندن المقبل، بما في ذلك كيفية شراء التذاكر وأسعارها.

متى موعد ديربي شمال لندن المقبل بين توتنهام وآرسنال؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الأحد 6 ديسمبر الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام ضد آرسنال (4:30 مساءً) التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير (لندن) 1 أو 2 مايو (لم يُحدد بعد) الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال ضد توتنهام (لم يُحدد بعد) التذاكر ملعب الإمارات (لندن)

كيفية شراء تذاكر ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال

عادةً ما يشتري أعضاء «وان هوتسبير» أو «وان هوتسبير بلس» جميع التذاكر المتاحة لمباريات توتنهام على أرضه بسرعة:

عضوية « وان هوتسبير » هي الفئة الأساسية لعضوية توتنهام، وهي متاحة للجميع وتبلغ تكلفتها 45 جنيهًا إسترلينيًا للموسم.

» هي الفئة الأساسية لعضوية توتنهام، وهي متاحة للجميع وتبلغ تكلفتها 45 جنيهًا إسترلينيًا للموسم. أما الفئة الأعلى من العضوية الأساسية فهي «وان هوتسبير بلس»، وتبلغ تكلفتها 55 جنيهًا إسترلينيًا للموسم، وتوفر مزايا إضافية عدة، منها أولوية شراء التذاكر قبل غيرهم بـ24 ساعة، ومكان على قائمة الانتظار للحصول على تذكرة موسمية لتوتنهام.

إلى جانب الشراء المباشر عبر منصات بيع التذاكر الرسمية، يمكن للمشجعين أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. وتُعد منصة ستاب هاب من أبرز الخيارات لمن يرغب في شراء تذاكر اللحظات الأخيرة عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال؟

تتراوح عادةً أسعار تذاكر البالغين لمباريات توتنهام، عند شرائها عبر النادي، بين 38 و109 جنيهات إسترلينية، وتنقسم إلى ثلاث فئات:

الفئة A (71-109 جنيهات إسترلينية) : آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل

: آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل الفئة B (49-96 جنيهًا إسترلينيًا) : أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام

: أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام الفئة C (38-81 جنيهًا إسترلينيًا): بورنموث، كوفنتري، هال، إيبسويتش، ليدز، سندرلاند

تابع منصة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما باقات الضيافة المتاحة لديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال؟

تختلف أسعار باقات الضيافة في مباريات توتنهام بحسب تصنيف المباراة (ديربيات لندن من الفئة A مقابل مباريات الفئتين B وC)، ونوع الطعام (مأكولات الشارع غير الرسمية مقابل الوجبات الفاخرة)، وموقع المقعد (إطلالات من المستوى العلوي مقابل مقاعد قرب خط التماس عند منتصف الملعب):

الحانات الرياضية غير الرسمية والمقاعد المميزة (199 - 349 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : خيارات متاحة في ردهات الضيافة المميزة بالمدرجين الشرقي والغربي. تشمل مقاعد مبطنة قرب خط التماس، وقسائم طعام لقاعة مأكولات بأجواء مريحة، ومشروبات بين الشوطين، ودخول حانات مصنع الجعة الصغير في الملعب.

: خيارات متاحة في ردهات الضيافة المميزة بالمدرجين الشرقي والغربي. تشمل مقاعد مبطنة قرب خط التماس، وقسائم طعام لقاعة مأكولات بأجواء مريحة، ومشروبات بين الشوطين، ودخول حانات مصنع الجعة الصغير في الملعب. صالات المستوى العلوي العصرية (349 - 549 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : أماكن ذات أجواء حيوية مثل ستراتوس أو ستاديوم سوشيال في المستوى الخامس. تشمل إطلالات من موقع مرتفع، وأطباقًا متعددة تُقدم في أوعية أو وجبات من مطبخ البحر المتوسط، وباقات مشروبات مشمولة بالسعر، وعروضًا يقدمها منسق موسيقى بعد المباراة.

: أماكن ذات أجواء حيوية مثل ستراتوس أو ستاديوم سوشيال في المستوى الخامس. تشمل إطلالات من موقع مرتفع، وأطباقًا متعددة تُقدم في أوعية أو وجبات من مطبخ البحر المتوسط، وباقات مشروبات مشمولة بالسعر، وعروضًا يقدمها منسق موسيقى بعد المباراة. المطاعم الفاخرة وصالات الطهاة (549 - 999 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : مساحات لتناول الطعام الفاخر مثل ذا ريزيدنسي إيست/ويست أو جالفين آت توتنهام. تقدم قوائم طعام فاخرة متعددة الأطباق، وطاولات خاصة، ومشروبات مجانية، ومقاعد مبطنة عند منتصف الملعب.

: مساحات لتناول الطعام الفاخر مثل ذا ريزيدنسي إيست/ويست أو جالفين آت توتنهام. تقدم قوائم طعام فاخرة متعددة الأطباق، وطاولات خاصة، ومشروبات مجانية، ومقاعد مبطنة عند منتصف الملعب. تجارب كبار الشخصيات الرئيسية (750 - 1,500+ جنيه إسترليني للشخص) : تجارب عالمية المستوى يوم المباراة، تشمل ذا إتش كلوب وذا تانل كلوب. وتتميز بإطلالات عبر واجهات زجاجية على منطقة نفق اللاعبين، ووجبات فاخرة، وخدمة خاصة يقدمها خبير مشروبات، ومقاعد فاخرة بجوار مقصورة الإدارة.

: تجارب عالمية المستوى يوم المباراة، تشمل ذا إتش كلوب وذا تانل كلوب. وتتميز بإطلالات عبر واجهات زجاجية على منطقة نفق اللاعبين، ووجبات فاخرة، وخدمة خاصة يقدمها خبير مشروبات، ومقاعد فاخرة بجوار مقصورة الإدارة. الأجنحة الخاصة والمقصورات التنفيذية (1,494 - 12,000+ جنيه إسترليني للمقصورة): أجنحة مغلقة ومساحات خاصة تتسع لما بين 4 و20 ضيفًا. تشمل وجبات متعددة الأطباق حسب الطلب، وطاقم خدمة مخصصًا، ومقاعد خاصة في الملعب خارج الجناح مباشرةً.

توتنهام هوتسبير ضد آرسنال: أحدث المواجهات المباشرة

التاريخ النتيجة الملعب فبراير 2026 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 1-4 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير نوفمبر 2025 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 4-1 توتنهام ملعب الإمارات يناير 2025 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 2-1 توتنهام ملعب الإمارات سبتمبر 2024 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 0-1 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير أبريل 2024 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 2-3 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير سبتمبر 2023 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 2-2 توتنهام ملعب الإمارات يناير 2023 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 0-2 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير أكتوبر 2022 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 3-1 توتنهام ملعب الإمارات مايو 2022 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 3-0 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير

منذ عام 1909، الذي شهد أول ديربي رسمي لشمال لندن، يبلغ سجل المواجهات المباشرة الحالي 86 فوزًا لآرسنال، و61 فوزًا لتوتنهام، و52 تعادلًا. ورغم تبدل موازين القوى على مر السنين، فقد فرض آرسنال تفوقه مؤخرًا.

أنهى آرسنال الموسم الماضي متقدمًا على توتنهام بفارق 44 نقطة، وفاز فريق ميكيل أرتيتا في آخر خمس مواجهات متتالية أمام جاره اللندني. وشهدت آخر مواجهة على ملعب توتنهام هوتسبير، في فبراير، فوز آرسنال بنتيجة 4-1، بعدما سجل كل من إيبيريشي إيزي وفيكتور جيوكيريس هدفين.