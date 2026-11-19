يستضيف تشارلتون أتلتيك فريق سوانزي سيتي يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب ذا فالي في لندن.

شهدت مواجهتاهما في موسم 2025–2026 من التشامبيونشيب الكثير من الإثارة، بدءًا بتعادل شاق بنتيجة 1-1 على ملعب ذا فالي في نوفمبر 2025. وفي آخر مواجهة بينهما، خلال اليوم الأخير من ذلك الموسم في مايو 2026، فاز سوانزي على أرضه 3-1 بفضل هدفين متأخرين من آدم إيداه وركلة حرة من ليو والتا، بعدما كان مايلز ليبرن قد أدرك التعادل مؤقتًا.

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متى تبدأ مباراة تشارلتون أتلتيك ضد سوانزي سيتي في التشامبيونشيب؟

تبدأ مباراة تشارلتون أتلتيك ضد سوانزي سيتي على ملعب ذا فالي في لندن يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 21 12 ديسمبر 2026 - 10:00 ذي فالي

كيف تشتري تذاكر مباراة تشارلتون أتلتيك ضد سوانزي سيتي في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة تشارلتون أتلتيك ضد سوانزي سيتي في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية لمشجعي تشارلتون أتلتيك: تتوفر تذاكر مشجعي الفريق المضيف مباشرة عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لتشارلتون أتلتيك. ويمكنك شراؤها عبر موقع النادي الإلكتروني أو بزيارة مكتب التذاكر في ملعب ذا فالي أو الاتصال به.

تتوفر تذاكر مشجعي الفريق المضيف مباشرة عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لتشارلتون أتلتيك. ويمكنك شراؤها عبر موقع النادي الإلكتروني أو بزيارة مكتب التذاكر في ملعب ذا فالي أو الاتصال به. الحصة الرسمية لمشجعي سوانزي سيتي الزائرين: إذا كنت تشجع الفريق الضيف، فإن سوانزي سيتي يحصل على حصة مخصصة لمشجعيه الزائرين، عادةً في مدرج جيمي سيد أو قسم مماثل مخصص للضيوف. وتُطرح هذه التذاكر عبر نظام التذاكر الرسمي لسوانزي سيتي على مراحل تمنح الأولوية لأعضاء جاك آرمي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل طرحها للبيع العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تشارلتون أتلتيك ضد سوانزي سيتي في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للتكاليف التقديرية لتذاكر مباراة تشارلتون أتلتيك ضد سوانزي سيتي في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر البالغين العادية: تبدأ عادةً من نحو 30 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عادةً من نحو . الباقات العائلية: منها باقة الأطفال دون 12 عامًا، التي تشمل شخصين بالغين وطفلين دون 12 عامًا، وتبدأ من 50 جنيهًا إسترلينيًا ، أو باقة لشخصين بالغين وطفلين دون 18 عامًا بسعر 60 جنيهًا إسترلينيًا .

منها باقة الأطفال دون 12 عامًا، التي تشمل شخصين بالغين وطفلين دون 12 عامًا، وتبدأ من ، أو باقة لشخصين بالغين وطفلين دون 18 عامًا بسعر . باقات المباريات المتعددة: تبدأ من نحو 22٫50 إلى 24 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المقاعد على جانبي الملعب والفئات العامة: تبدأ من نحو 70 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من نحو . المدرج السفلي والمقاعد ذات الرؤية المميزة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 80 و90 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

تشارلتون أتلتيك ضد سوانزي سيتي في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى تشارلتون أتلتيك وسوانزي سيتي

حصد تشارلتون أربع نقاط من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، بتحقيق فوز واحد وتعادل واحد وتلقي ثلاث هزائم. وكانت آخر نتائجه الفوز على شيفيلد يونايتد 2-1 على أرضه في 7 نوفمبر، بعدما خسر 0-1 أمام بولتون واندررز و3-0 أمام ميدلسبره. وسجل تشارلتون خمسة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس. وكان قد خسر ثلاثًا من مبارياته الأربع الأخيرة قبل الفوز على شيفيلد يونايتد، ما يشير إلى صعوبة حفاظه على ثبات مستواه.

حقق سوانزي فوزًا واحدًا وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وكانت أبرز نتائجه الفوز الكبير على بلاكبيرن روفرز 4-0 في 31 أكتوبر، لكن ذلك الفوز جاء بين خسارة 5-0 أمام كوينز بارك رينجرز وهزيمة 3-1 أمام بورتسموث. وانتهت آخر مباريات سوانزي بخسارته 2-1 أمام برمنجهام سيتي في 7 نوفمبر. وسجل سوانزي ستة أهداف واستقبل عشرة خلال المباريات الخمس، في صورة تعكس افتقاده إلى الثبات الذي طبع موسمه.

تشارلتون أتلتيك ضد سوانزي سيتي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين في 2 مايو 2026، حين فاز سوانزي سيتي على تشارلتون أتلتيك 3-1 على أرضه في التشامبيونشيب. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 على ملعب ذا فالي في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في جميع المسابقات، فاز سوانزي ثلاث مرات وتشارلتون مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.