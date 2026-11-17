يستضيف بورنموث فريق فيكتوريا بلزن يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب فيتاليتي في بورنموث.

تمثل هذه المباراة محطة تاريخية، إذ لم يسبق لبورنموث ونادي فيكتوريا بلزن أن التقيا في المسابقات الأوروبية. ومع غياب أي تجربة سابقة بين الفريقين الإنجليزي والتشيكي على الصعيد التكتيكي، ستكون المباراة اختبارًا مثيرًا لعمق تشكيلتيهما في منتصف مرحلة الدوري.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بورنموث وفيكتوريا بلزن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بورنموث وفيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي؟

تُقام مباراة بورنموث وفيكتوريا بلزن على ملعب فيتاليتي في بورنموث يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 15:00 فيتاليتي

كيف تشتري تذاكر مباراة بورنموث وفيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات الحصول على التذاكر وشرائها لمباراة بورنموث وفيكتوريا بلزن المقبلة في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر النادي الرسمية: يمكنك مراجعة الموقع الرسمي لبورنموث أو مكتب التذاكر التابع له لمعرفة التذاكر المطروحة للبيع أولًا، ومبيعات الأولوية للأعضاء، وباقات الضيافة الرسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورنموث وفيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة بورنموث وفيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية المطروحة للبيع أولًا: من 35 إلى 60 يورو.

باقات الضيافة الرسمية للنادي: من 120 إلى 250+ يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الدخول العام خلف المرميين أو في المدرجات السفلية: من 465 إلى 480 يورو.

مقاعد جانبي الملعب والمقاعد ذات الرؤية المركزية: من 530 إلى 800 يورو فأكثر.

بورنموث وفيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بورنموث وفيكتوريا بلزن

يدخل بورنموث المباراة في حالة رائعة، بعدما فاز بمبارياته الرسمية الخمس الأخيرة، بسجل من خمسة انتصارات دون أي تعادل أو هزيمة. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره 3-1 على سبارتا براغ في الدوري الأوروبي. وسجل بورنموث 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد، مع الحفاظ على نظافتها في أربع منها.

حقق فيكتوريا بلزن ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع سبارتا براغ في الدوري التشيكي الممتاز، كما فاز 1-0 على ليلستروم في الدوري الأوروبي. وسجل بلزن 12 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل أيضًا أربعة أهداف، ما يبرز قدرته على التسجيل بغزارة مع وجود بعض الثغرات الدفاعية.

بورنموث وفيكتوريا بلزن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين بورنموث وفيكتوريا بلزن في لقاءاتهما الخمسة الأخيرة. وستقدم هذه المباراة مؤشرًا أوليًا إلى مستوى التنافس بين الناديين في هذه المرحلة.