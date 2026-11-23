يستضيف بوراتس بانيا لوكا فريق ريغا إف سي يوم الخميس 17 ديسمبر 2026، على ملعب بانيا لوكا في مدينة بانيا لوكا.

لم يلتق الفريقان سوى مرة واحدة من قبل، في مباراة ودية دولية للأندية يوم 5 فبراير 2025. وانتهى ذلك اللقاء الوحيد بفوز ريغا إف سي على الفريق البوسني بنتيجة 2-1.

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متى تبدأ مباراة بوراتس بانيا لوكا وريغا إف سي في دوري المؤتمر؟

تبدأ مباراة بوراتس بانيا لوكا وريغا إف سي على ملعب بانيا لوكا في مدينة بانيا لوكا يوم الخميس 17 ديسمبر 2026.

كيفية شراء تذاكر مباراة بوراتس بانيا لوكا وريغا إف سي في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات الحصول على التذاكر وشرائها لمباراة بوراتس بانيا لوكا وريغا إف سي المقبلة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للناديين

قنوات نادي بوراتس بانيا لوكا الرسمية: الطريقة الأكثر مباشرة والأقل تكلفة للحصول على مقاعد عادية للمباراة هي متابعة الموقع الرسمي لنادي بوراتس بانيا لوكا وإعلاناته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الطريقة الأكثر مباشرة والأقل تكلفة للحصول على مقاعد عادية للمباراة هي متابعة الموقع الرسمي لنادي بوراتس بانيا لوكا وإعلاناته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حصة تذاكر جماهير ريغا إف سي: ينبغي للمشجعين الزائرين الراغبين في الجلوس بالقسم المخصص لهم مراجعة الموقع الرسمي لريغا إف سي أو قنوات التواصل مع جماهيره مباشرة، لأن النادي الزائر يتولى وحده إدارة حصته من التذاكر في مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوراتس بانيا لوكا وريغا إف سي في دوري المؤتمر؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة بوراتس بانيا لوكا وريغا إف سي في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للناديين

المدرج الشرقي (Istočna tribina): نحو 10.20 يورو .

نحو . المدرج الغربي، القسمان الخارجيان A وD (Zapadna tribina): نحو 15.30 يورو .

نحو . المدرج الغربي، القسمان الأوسطان B وC (Zapadna tribina): نحو 20.45 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة البيع مثل تيكومبو تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الدخول العام / أقل سعر للدخول: من 68 إلى 70 يورو

من مقاعد جانب الملعب: نحو 75 إلى 95 يورو

نحو المقاعد الوسطى بجانب الملعب: نحو 85 إلى 105 يورو

نحو مقاعد كبار الشخصيات / الضيافة وعروض إعادة البيع الأعلى سعرًا: حتى 1,150 يورو فأكثر

بوراتس بانيا لوكا وريغا إف سي في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوراتس بانيا لوكا وريغا إف سي مؤخرًا

حقق بوراتس بانيا لوكا ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث مبارياته الفوز على رادنيك بييلينا بنتيجة 4-1 في الدوري الممتاز، كما فاز على كوبس بنتيجة 2-0 في دوري المؤتمر خلال هذه السلسلة. وجاءت هزائمه الوحيدة أمام ميالبي، الذي تغلب عليه بنتيجة 2-0 في أوروبا. وسجل بوراتس عشرة أهداف واستقبل أربعة في المباريات الخمس.

حقق ريغا إف سي فوزين وثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات له، من دون أي هزيمة خلال تلك الفترة. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع يابلونيتس في دوري المؤتمر، كما سجل خمسة أهداف في مرمى غروبينا خلال فوزه بنتيجة 5-2 في دوري فيرسليغا يوم 26 أكتوبر. وسجل ريغا عشرة أهداف واستقبل ثمانية في هذه المباريات الخمس.

بوراتس بانيا لوكا وريغا إف سي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات السابقة بين بوراتس بانيا لوكا وريغا إف سي.