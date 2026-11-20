يستضيف بلاكبيرن روفرز ديربي كاونتي يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب إيوود بارك في بلاكبيرن.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 28 فبراير 2026، حقق ديربي كاونتي فوزًا مقنعًا على بلاكبيرن بنتيجة 3-1 على ملعب برايد بارك. وقبل ذلك، فاز ديربي أيضًا خارج أرضه على بلاكبيرن بنتيجة 2-1 على ملعب إيوود بارك في نوفمبر 2025.

إليكم من جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بلاكبيرن روفرز ضد ديربي كاونتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بلاكبيرن روفرز ضد ديربي كاونتي في التشامبيونشيب؟

تنطلق مباراة بلاكبيرن روفرز ضد ديربي كاونتي على ملعب إيوود بارك في بلاكبيرن يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 21 12 ديسمبر 2026 - 10:00 إيوود بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بلاكبيرن روفرز ضد ديربي كاونتي في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة بلاكبيرن روفرز ضد ديربي كاونتي في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصة تذاكر بلاكبيرن روفرز الرسمية: يمكن لجماهير الفريق المضيف شراء التذاكر مباشرةً عبر منصة التذاكر الإلكترونية الرسمية لبلاكبيرن روفرز أو موقع النادي الرئيسي (rovers.co.uk). وتُستخدم تذاكر رقمية تدعم تقنية NFC للدخول إلى ملعب إيوود بارك عبر Apple Wallet أو Google Wallet، من دون أي رسوم للحجز عبر الإنترنت.

يمكن لجماهير الفريق المضيف شراء التذاكر مباشرةً عبر منصة التذاكر الإلكترونية الرسمية لبلاكبيرن روفرز أو موقع النادي الرئيسي (rovers.co.uk). وتُستخدم تذاكر رقمية تدعم تقنية NFC للدخول إلى ملعب إيوود بارك عبر Apple Wallet أو Google Wallet، من دون أي رسوم للحجز عبر الإنترنت. حصة ديربي كاونتي من تذاكر الجماهير الزائرة: يمكن للجماهير القادمة من ديربي شراء التذاكر عبر بوابة ديربي كاونتي الرسمية (dcfc.co.uk)، ضمن قسم المباريات خارج الأرض، بحسب التوافر وحجم الحصة التي يخصصها بلاكبيرن للجماهير الزائرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بلاكبيرن روفرز ضد ديربي كاونتي في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة بلاكبيرن روفرز ضد ديربي كاونتي في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية للبالغين من جماهير المضيف (إيوود بارك): تتراوح عادةً بين 22 و36 جنيهًا إسترلينيًا

تتراوح عادةً بين التذاكر المخفضة وتذاكر الشباب (الرسمية): تتراوح أسعارها عادةً لكبار السن (65 عامًا فأكثر) والشباب (من 18 إلى 23 عامًا) بين 15 و26 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما تتراوح أسعار تذاكر الناشئين (دون 18 عامًا أو دون 12 عامًا) بين 7 و15 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعارها عادةً لكبار السن (65 عامًا فأكثر) والشباب (من 18 إلى 23 عامًا) بين ، بينما تتراوح أسعار تذاكر الناشئين (دون 18 عامًا أو دون 12 عامًا) بين . حصة جماهير ديربي كاونتي الزائرة: تتراوح أسعار تذاكر البالغين عادةً بين 25 و30 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبو تذاكر تتحدد أسعارها وفقًا للطلب في السوق:

أقل أسعار التذاكر المعاد بيعها: تبدأ من 60 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من . متوسط سعر إعادة البيع: يبلغ نحو 72 إلى 89 جنيهًا إسترلينيًا .

يبلغ نحو . التذاكر المميزة والتنفيذية المعاد بيعها: تتراوح أسعارها بين 95 و135 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

بلاكبيرن روفرز ضد ديربي كاونتي في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بلاكبيرن روفرز وديربي كاونتي

فاز بلاكبيرن روفرز في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 2-1 على وست هام يونايتد، بعد خسارته 1-2 أمام ستوك سيتي وهزيمته الثقيلة 4-0 أمام سوانزي سيتي. وحقق بلاكبيرن أيضًا فوزًا 2-0 على ريكسهام خلال هذه الفترة. وسجل ستة أهداف واستقبل ثمانية في المباريات الخمس.

حقق ديربي كاونتي فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 3-1 أمام بولتون واندررز، كما خسر 4-1 أمام ميلوول خلال الفترة نفسها. وكانت النتيجة الإيجابية الوحيدة لديربي تعادله 1-1 مع شيفيلد يونايتد. وسجل ديربي خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما استقبل 11 هدفًا.

بلاكبيرن روفرز ضد ديربي كاونتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز ديربي كاونتي على أرضه على بلاكبيرن روفرز بنتيجة 3-1 في التشامبيونشيب. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، كان التنافس متقاربًا، إذ فاز ديربي ثلاث مرات وبلاكبيرن مرتين. وجاء آخر فوز لبلاكبيرن على أرضه في هذه المواجهة في أغسطس 2024، بنتيجة 4-2 على ملعب إيوود بارك.