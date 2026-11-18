يستضيف بريست فريق تروا يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب فرانسيس لو بلي في بريست.

في آخر مواجهة بينهما، ضمن دور الـ16 من كأس فرنسا في فبراير 2025، سجل عبد الله سيما هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليمنح بريست انتصارًا مثيرًا خارج أرضه بنتيجة 2-1. كما حصد بريست أربع نقاط من أصل ست في آخر مباراتين جمعتهما بالدوري الفرنسي خلال موسم 2022-23، إذ فاز 2-1 على أرضه في ملعب فرانسيس لو بلي، ثم تعادل 2-2 على ملعب لوب.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بريست ضد تروا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بريست ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة بريست ضد تروا على ملعب فرانسيس لو بلي في بريست يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة بريست ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة بريست ضد تروا في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

مواقع التذاكر الرسمية للناديين: يبيع كل من ستاد بريستوا 29 وإي إس تروا إيه سي تذاكر المباريات الفردية مباشرة عبر موقعه الرسمي. ويمكنك إنشاء حساب للتذاكر على موقع أي من الناديين لاختيار فئة المقاعد وشراء تذاكر رقمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بريست ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

إليك الأسعار التقديرية للتذاكر المتاحة لمباراة بريست ضد تروا المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية / مقاعد الزوايا: تبدأ عادةً من نحو 20 إلى 35 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد الجانبية / المدرج الرئيسي: تتراوح عمومًا بين 45 و85 يورو .

تتراوح عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح بين 120 و250 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أرخص المقاعد المعاد بيعها: تبدأ عادةً من نحو 40 إلى 50 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد متوسطة السعر المعاد بيعها: يبلغ متوسط أسعارها عادةً ما بين 90 و170 يورو .

يبلغ متوسط أسعارها عادةً ما بين . التذاكر المعاد بيعها ذات الطلب المرتفع / الفئات المميزة: تتراوح أسعارها بين 200 و450 يورو فأكثر.

بريست ضد تروا في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بريست وتروا

فاز بريست بثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في الدوري الفرنسي، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على ليون في أرضه يوم 8 نوفمبر، كما تغلب على لوريان 2-0 خارج أرضه في وقت سابق من هذه السلسلة. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام نيس، الذي فاز عليه 2-1. وسجل بريست 11 هدفًا واستقبل خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ليحقق أحد أعلى المعدلات الهجومية في تلك الفترة.

فاز تروا بمباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت آخر نتائجه الخسارة 1-0 أمام باريس سان جيرمان يوم 7 نوفمبر، كما خسر أمام لانس ومارسيليا. وجاء فوزه الوحيد خلال تلك الفترة على لو مان بنتيجة 2-0 يوم 31 أكتوبر. وسجل تروا أربعة أهداف واستقبل ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

بريست ضد تروا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس فرنسا يوم 4 فبراير 2025، حين فاز بريست 2-1 خارج أرضه على تروا. وقبلها، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة بالدوري الفرنسي على ملعب لوب في مارس 2023. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق بريست ثلاثة انتصارات مقابل عدم تحقيق تروا أي فوز، وانتهت المباراتان الأخريان بالتعادل. وشهدت تلك المباريات الخمس تسجيل 14 هدفًا إجمالًا.