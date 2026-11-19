يستضيف بريستون نورث إند فريق ميدلزبره يوم السبت 12 ديسمبر 2026، على ملعب ديبديل في بريستون.

في آخر مواجهة بينهما يوم 24 يناير 2026، حقق ميدلزبره فوزًا كبيرًا على بريستون بنتيجة 4-0 على ملعب ريفرسايد. وقبل تلك الهزيمة الثقيلة، شهدت المواجهات على ملعب ديبديل نتائج متقاربة في كثير من الأحيان، منها التعادل 2-2 في سبتمبر 2025 وفوز بريستون بصعوبة 2-1 في يناير 2025.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بريستون نورث إند ضد ميدلزبره، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بريستون نورث إند ضد ميدلزبره في التشامبيونشيب؟

تُقام مباراة بريستون نورث إند ضد ميدلزبره على ملعب ديبديل في بريستون يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 21 12 ديسمبر 2026 - 07:30 Deepdale

كيفية شراء تذاكر مباراة بريستون نورث إند ضد ميدلزبره في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة بريستون نورث إند ضد ميدلزبره في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

مكتب التذاكر الرسمي للنادي (بريستون نورث إند): يمكن شراء تذاكر أصحاب الأرض مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لبريستون نورث إند على الإنترنت (التي يمكن الوصول إليها عادةً عبر mypne أو الموقع الرئيسي pnefc)، أو بالاتصال بمكتب التذاكر، أو بالحضور إلى مكتب التذاكر في ملعب ديبديل (الموجود عند مدرج السير توم فيني).

يمكن شراء تذاكر أصحاب الأرض مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لبريستون نورث إند على الإنترنت (التي يمكن الوصول إليها عادةً عبر mypne أو الموقع الرئيسي pnefc)، أو بالاتصال بمكتب التذاكر، أو بالحضور إلى مكتب التذاكر في ملعب ديبديل (الموجود عند مدرج السير توم فيني). تذاكر قسم الضيوف (مشجعو ميدلزبره): إذا كنت تشجع ميدلزبره، فيجب شراء التذاكر الرسمية عبر قنوات التذاكر الرسمية للنادي. ويتولى النادي الضيف مباشرة إدارة حصته من التذاكر ومراحل بيعها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من قنوات الناديين الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بريستون نورث إند ضد ميدلزبره في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للتكلفة التقديرية لتذاكر مباراة بريستون نورث إند ضد ميدلزبره في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

البالغون (من 23 إلى 64 عامًا): تتراوح الأسعار من 30 جنيهًا إسترلينيًا في مدرج آلان كيلي تاون إند إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا في مناطق المقاعد المميزة مثل جناح إنفنسيبلز.

تتراوح الأسعار من في مدرج آلان كيلي تاون إند إلى في مناطق المقاعد المميزة مثل جناح إنفنسيبلز. كبار السن (65 عامًا فأكثر) ومن هم دون 23 عامًا (من 19 إلى 22 عامًا): تتراوح الأسعار بين 25 و30 جنيهًا إسترلينيًا بحسب القسم المختار من المدرج.

تتراوح الأسعار بين بحسب القسم المختار من المدرج. المراهقون والشباب (من 14 إلى 18 عامًا): تبدأ أسعار التذاكر من 15 جنيهًا إسترلينيًا في مدرجات الأطراف العادية وتصل إلى 20 جنيهًا إسترلينيًا في أقسام الجناح المميزة.

تبدأ أسعار التذاكر من في مدرجات الأطراف العادية وتصل إلى في أقسام الجناح المميزة. الناشئون (من 11 إلى 13 عامًا): تتراوح الأسعار من 7.50 جنيه إسترليني (المنطقة العائلية) إلى 15.00 جنيهًا إسترلينيًا في خيارات المقاعد المميزة.

تتراوح الأسعار من (المنطقة العائلية) إلى 15.00 جنيهًا إسترلينيًا في خيارات المقاعد المميزة. الأطفال (من 0 إلى 10 أعوام): تتراوح الأسعار من 5 جنيهات إسترلينية في مدرجات العائلات أو مدرجات الأطراف من الفئة الأقل إلى 10 جنيهات إسترلينية للمقاعد المميزة.

تتراوح الأسعار من في مدرجات العائلات أو مدرجات الأطراف من الفئة الأقل إلى للمقاعد المميزة. المشجعون ذوو الإعاقة: يبلغ السعر الثابت لتذاكر الدخول العادية للمقاعد على مستوى أرضية الملعب 20 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أقل أسعار إعادة البيع أو الأسعار المبدئية: تبدأ عادةً من نحو 72 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عادةً من نحو . متوسط السعر في السوق: يبلغ نحو 117 جنيهًا إسترلينيًا .

يبلغ نحو . المقاعد المميزة المعاد بيعها: تتجاوز أسعارها 120 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر.

بريستون نورث إند ضد ميدلزبره في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بريستون نورث إند وميدلزبره

حقق بريستون فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على ساوثهامبتون، بعد خسارتين متتاليتين أمام شيفيلد يونايتد (2-3) وستوك سيتي (0-2). كما خسر بريستون 4-1 أمام ريكسهام خلال الفترة نفسها، وكانت النقطة الوحيدة التي حصل عليها بخلاف فوزه من التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون.

حقق ميدلزبره فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 مع واتفورد، بعد خسارته 2-0 أمام ريكسهام. وأظهر فريق هيلبرج قدراته الهجومية في وقت سابق من هذه السلسلة، بفوزه 1-5 خارج أرضه على بولتون واندررز و3-0 على تشارلتون أثلتيك، فيما أكمل التعادل 2-2 خارج أرضه مع كارديف سيتي سلسلة النتائج.

بريستون نورث إند ضد ميدلزبره: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في يناير 2026، حين تغلب ميدلزبره على بريستون نورث إند 4-0 على أرضه في التشامبيونشيب. ويتسم سجل آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما بالتقارب، ومن نتائجه التعادل 2-2 على ملعب ديبديل في سبتمبر 2025 وفوز بريستون على أرضه 2-1 في يناير 2025. ويتمتع ميدلزبره بأفضلية في المواجهات الأخيرة، ويبرز فوزه 4-0 بوصفه النتيجة الأبرز ضمن هذه النتائج.