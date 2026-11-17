يستضيف بريستون نورث إند فريق بورتسموث يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026، على ملعب ديبديل في بريستون.

أقيمت آخر مواجهة بينهما في فبراير 2026 على ملعب ديبديل، حيث حقق بريستون نورث إند فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 بفضل هدف ألفي ديفاين. وقبل ذلك، فاز بورتسموث بدوره بفارق هدف واحد بنتيجة 1-0 في أغسطس 2025، وحقق فوزًا مقنعًا على أرضه بنتيجة 3-1 خلال موسم 2024–25.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بريستون نورث إند ضد بورتسموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بريستون نورث إند ضد بورتسموث في التشامبيونشيب؟

تُقام مباراة بريستون نورث إند ضد بورتسموث على ملعب ديبديل في بريستون، يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 20 9 ديسمبر 2026 - 14:45 Deepdale

كيف تشتري تذاكر مباراة بريستون نورث إند ضد بورتسموث في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة بريستون نورث إند ضد بورتسموث في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للنادي: اشترِ التذاكر مباشرة من شباك تذاكر بريستون نورث إند الرسمي أو عبر بوابة النادي الإلكترونية، وهي الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على تذاكر المباريات المقامة على ملعب ديبديل بسعرها الأصلي.

اشترِ التذاكر مباشرة من شباك تذاكر بريستون نورث إند الرسمي أو عبر بوابة النادي الإلكترونية، وهي الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على تذاكر المباريات المقامة على ملعب ديبديل بسعرها الأصلي. مدرج الفريق الضيف عبر بورتسموث: إذا كنت تشجع الفريق الضيف، يمكنك مراجعة بوابة التذاكر الرسمية لبورتسموث لمعرفة تفاصيل حصته من التذاكر ومراحل بيعها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بريستون نورث إند ضد بورتسموث في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة بريستون نورث إند ضد بورتسموث في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذكرة البالغين العادية: يتراوح سعرها عادةً بين نحو 30 و45 يورو .

يتراوح سعرها عادةً بين نحو . التذاكر المخفضة: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 12 إلى 25 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة البيع مثل تيكومبو تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

تذاكر الفئة الأقل سعرًا أو مقاعد المدرجات خلف المرميين: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 75 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . متوسط الأسعار في السوق: يبلغ نحو 135 يورو.

بريستون نورث إند ضد بورتسموث في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بريستون نورث إند وبورتسموث

حقق بريستون فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، وسجل تسعة أهداف واستقبل سبعة. وكانت آخر نتائجه الفوز على ساوثهامبتون 1-0 على أرضه، بعد خسارته أمام شيفيلد يونايتد 3-2 وستوك سيتي 2-0 خارج أرضه. وواجه بريستون صعوبة في تحقيق انتصارين متتاليين خلال هذه الفترة، وكانت خسارته أمام ريكسهام بنتيجة 4-1 أقسى انتكاساته في هذه السلسلة.

حقق بورتسموث انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمتين خلال آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة أمام ستوك سيتي 2-1، فيما كان فوزه على سوانزي سيتي 3-1 أبرز نتائجه في هذه السلسلة. وتعادل بورتسموث 0-0 مع بيرنلي و1-1 مع وولفرهامبتون واندررز خلال هذه الفترة، ليُظهر قدرته على الصمود دون أن ينجح دائمًا في تحويل ضغطه إلى انتصارات.

بريستون نورث إند ضد بورتسموث: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في فبراير 2026، عندما تغلب بريستون نورث إند على بورتسموث 1-0 في ملعب ديبديل ضمن التشامبيونشيب. وفي آخر أربع مواجهات بينهما في البطولة، فاز صاحب الأرض في كل مباراة؛ إذ انتصر بريستون 2-1 في ديبديل في مارس 2025، بينما فاز بورتسموث على أرضه 1-0 في أغسطس 2025 و3-1 في نوفمبر 2024. ويتفوق بريستون بفارق ضئيل في سجل المواجهات المباشرة الأخيرة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات رسمية بين الفريقين.