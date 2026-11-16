يستضيف برشلونة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة.

التقى الناديان عدة مرات في مباريات رسمية، أبرزها في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017، حين فاز مانشستر سيتي على أرضه 3-1 قبل أن يرد برشلونة بانتصار كبير 4-0 على ملعب كامب نو. وإلى جانب مواجهاتهما الأوروبية الرسمية، تقابل الفريقان أيضًا في مباريات ودية بارزة خلال السنوات الأخيرة انتهت بتعادلات مثيرة، منها التعادل 2-2 في يوليو 2024 والتعادل 3-3 في أغسطس 2022.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة برشلونة ضد مانشستر سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة برشلونة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة برشلونة ضد مانشستر سيتي على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 8 ديسمبر 2026 - 15:00 كامب نو

كيف تشتري تذاكر مباراة برشلونة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة برشلونة ضد مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يُعد الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة للحصول على مقاعد معتمدة في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برشلونة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة برشلونة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر المباراة العادية: تتراوح عادةً بين 120 و250 يورو فأكثر .

تتراوح عادةً بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ عمومًا من نحو 450 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub ، تذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ أسعارها من نحو 200 إلى 470 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . نطاق أسعار إعادة البيع والتذاكر المميزة: يتراوح متوسط الأسعار بين 750 و1٬050 يورو.

برشلونة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برشلونة ومانشستر سيتي

حقق برشلونة ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-1 خارج أرضه على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وسجل فيرمين لوبيز هدفي الفريق. وفي مباريات سابقة ضمن هذه السلسلة، تغلب على ديبورتيفو ألافيس 6-1 وعلى أستون فيلا 3-0 في دوري أبطال أوروبا. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني. وسجل برشلونة 14 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبل أربعة أهداف.

حقق مانشستر سيتي فوزًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات خاضها، وتعادل مرة واحدة في كأس كاراباو. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 3-1 أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، فاز خارج أرضه على آر بي لايبزيج 3-2 في دوري أبطال أوروبا. واستقبل سيتي أهدافًا في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة، وتلقى هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا وبرايتون، والآن فورست، في تراجع ملحوظ بعدما فاز بمبارياته السبع الأولى في الدوري.

برشلونة ضد مانشستر سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى أحدث لقاء بين الناديين بالتعادل 2-2 في مباراة ودية أقيمت في يوليو 2024. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 3-3 في مباراة ودية في أغسطس 2022. أما آخر مواجهة رسمية بينهما فجاءت في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017، حين فاز مانشستر سيتي 3-1 على أرضه قبل أن يفوز برشلونة بمباراة الإياب 4-0 على ملعب كامب نو. ولم يفرض أي من الفريقين تفوقًا واضحًا في المواجهات المباشرة خلال آخر خمس مباريات مسجلة بينهما.