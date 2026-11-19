يستضيف برايتون إيفرتون يوم الأحد 13 ديسمبر 2026، على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون.

واصلت آخر مواجهة بينهما، في يناير 2026، سلسلة المباريات المتقاربة والمثيرة على ملعب أميكس، إذ سجل بيتو هدف التعادل في الدقيقة 97 لينتزع التعادل 1-1، بعدما كان باسكال جروس قد منح برايتون التقدم. واللافت أن الفريق الزائر حقق نتائج جيدة مرارًا في هذه المواجهة، أبرزها فوز إيفرتون المذهل 5-1 على ملعب أميكس في مايو 2023، وانتصار برايتون الكبير 3-0 على ملعب جوديسون بارك في أغسطس 2024.

إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة برايتون ضد إيفرتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة برايتون ضد إيفرتون على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون، يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد إيفرتون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

القنوات الرسمية لبرايتون آند هوف ألبيون: يُعد حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء نادي 1901 الفئتين الأساسيتين للحصول على مقاعد جماهير صاحب الأرض، التي غالبًا ما تُحجز قبل المباراة بوقت طويل.

يُعد حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء نادي 1901 الفئتين الأساسيتين للحصول على مقاعد جماهير صاحب الأرض، التي غالبًا ما تُحجز قبل المباراة بوقت طويل. قنوات إيفرتون الرسمية (مدرج الفريق الضيف): تُخصّص التذاكر عبر نظام إيفرتون، مع منح الأولوية لحاملي التذاكر الموسمية وفقًا لنقاط الولاء وسجل حضور المباريات خارج الأرض.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد إيفرتون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

أقسام المدرجات العلوية والسفلية خلف المرميين: من £36 إلى £55 .

من إلى . المقاعد المميزة في المستوى السفلي للمدرجات الجانبية: تتراوح بين £75 و £88 .

تتراوح بين و . باقات كبار الشخصيات والباقات المميزة الأعلى فئة: تبدأ من £240 وتصل إلى أكثر من £445

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات الأولية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

الأسعار الأولية أو الدنيا لإعادة البيع: تبدأ عمومًا من نحو £83 إلى £96 .

تبدأ عمومًا من نحو إلى . متوسط أسعار إعادة البيع في السوق: يتراوح عادةً بين نحو £150 و£288.

برايتون آند هوف ألبيون ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج برايتون آند هوف ألبيون وإيفرتون مؤخرًا

يدخل برايتون هذه المباراة بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات وخسر اثنتين. وانتهت آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز 2-0 على برينتفورد، كما حقق انتصارًا 1-0 خارج أرضه على مانشستر سيتي. وجاءت هزيمتاه خلال هذه السلسلة أمام ليفربول في الدوري ومانشستر سيتي في كأس كاراباو، حيث انتهت المباراة الأخيرة بالتعادل 2-2 قبل خروجه من الكأس. وأظهر فريق هورزيلر قدرته على انتزاع النتائج خارج أرضه وعلى ملعبه.

فاز إيفرتون في ثلاث من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وخسر اثنتين. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-1 على كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصار 1-0 خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على نيوكاسل 3-1 في كأس كاراباو، وإن كانت الهزيمتان أمام آرسنال وتشيلسي تُظهران الفجوة التي لا تزال تفصله عن أبرز فرق الدوري. وسجل فريق مويس ثمانية أهداف في آخر خمس مباريات، واستقبل خمسة.

برايتون آند هوف ألبيون ضد إيفرتون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مباراة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في يناير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق إيفرتون بفارق ضئيل بفوزين مقابل فوز واحد لبرايتون، فيما انتهت مباراتان بالتعادل. وتشمل انتصارات إيفرتون فوزه 2-0 على أرضه في أغسطس 2025، وفوزه 1-0 خارج أرضه على برايتون في يناير 2025.