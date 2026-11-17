يستضيف باير ليفركوزن بشكتاش يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب باي أرينا في ليفركوزن.

جاء اللقاء السابق الوحيد بينهما في ديسمبر 2006 ضمن الدوري الأوروبي، حين حقق ليفركوزن فوزًا صعبًا على أرضه بنتيجة 2-1. ويلتقي الفريقان في مرحلة الدوري من نسخة 2026–27 للدوري الأوروبي، سعيًا لحصد نقاط مهمة في وسط جدول الترتيب.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد بشكتاش، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باير ليفركوزن ضد بشكتاش في الدوري الأوروبي؟

تقام مباراة باير ليفركوزن ضد بشكتاش على ملعب باي أرينا في ليفركوزن يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 15:00 باي أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد بشكتاش في الدوري الأوروبي؟

إليكم خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة باير ليفركوزن ضد بشكتاش المقبلة في الدوري الأوروبي:

1. قنوات النادي الرسمية

التذاكر الرسمية للنادي: يظل الشراء مباشرة من الموقع الرسمي لباير 04 ليفركوزن أو من شباك التذاكر الخيار الأساسي الأكثر موثوقية للحصول على تذاكر مشجعي صاحب الأرض وفئات التذاكر المعتمدة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد بشكتاش في الدوري الأوروبي؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد بشكتاش في الدوري الأوروبي:

1. قنوات النادي الرسمية

أماكن الوقوف وتذاكر المشجعين: تبلغ أسعارها نحو 15 إلى 20 يورو .

تبلغ أسعارها نحو . المقاعد العادية، الفئتان 3 و4: تتراوح أسعارها عادة بين 40 و50 يورو .

تتراوح أسعارها عادة بين . المقاعد المميزة، الفئتان 1 و2: تتراوح أسعارها عادة بين 70 و80 يورو .

تتراوح أسعارها عادة بين . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعارها من نحو 250 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الفئات الأقل سعرًا والمشجعين: تبدأ أسعارها عادة من نحو 115 إلى 145 يورو .

تبدأ أسعارها عادة من نحو . إعادة بيع تذاكر المقاعد متوسطة السعر: تتراوح أسعارها غالبًا بين 150 و250 يورو.

تتراوح أسعارها غالبًا بين إعادة بيع التذاكر المميزة وتذاكر كبار الشخصيات: قد تتراوح أسعارها من 250 يورو إلى أكثر من 500 يورو.

باير ليفركوزن ضد بشكتاش في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باير ليفركوزن وبشكتاش

حقق باير ليفركوزن فوزين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-2 خارج أرضه على كولن في الدوري الألماني، بعد خسارته 0-1 على أرضه أمام مارسيليا في الدوري الأوروبي. كما تلقى ليفركوزن هزيمة ثقيلة بنتيجة 2-4 أمام شتوتجارت، وخسر 0-3 أمام هوفنهايم خلال أكتوبر. وسجل 11 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف في تلك المباريات الخمس.

حقق بشكتاش فوزين وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت أحدث مبارياته الفوز 3-0 على جينتشلاربيرليجي في الدوري التركي الممتاز، بينما خسر 2-3 أمام سلتيك في مباراته الأوروبية السابقة ضمن الدوري الأوروبي. وتعادل أيضًا بنتيجة 2-2 مع كل من قاسم باشا وكريستال بالاس خلال تلك الفترة. وسجل بشكتاش تسعة أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف في المباريات الخمس.

باير ليفركوزن ضد بشكتاش: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيم اللقاء الوحيد المسجل بين الفريقين في البيانات المتاحة ضمن الدوري الأوروبي يوم 14 ديسمبر 2006، حين فاز باير ليفركوزن على بشكتاش 2-1 على أرضه. وتبقى تلك المباراة المواجهة المباشرة الوحيدة المسجلة بينهما، وقد حسمها ليفركوزن لصالحه.