يستضيف باريس سان جيرمان نظيره باريس إف سي يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب بارك دي برانس في باريس.

لا يفصل بين ملعبي بارك دي برانس وستاد جان بوان سوى شارع ضيق، وقد تجدد التنافس بين الفريقين من المدينة نفسها خلال موسم 2025–2026. وفي مواجهاتهما الأخيرة، فاجأ باريس إف سي جاره صاحب المكانة الكبيرة بإقصاء باريس سان جيرمان من كأس فرنسا بالفوز عليه 1-0 على ملعب بارك دي برانس في يناير 2026، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 بعدما قلب تأخره في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الفرنسي في مايو.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد باريس إف سي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة باريس سان جيرمان ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد باريس إف سي على ملعب بارك دي برانس في باريس يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

كيفية شراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي لبيع تذاكر النادي: يمكن للجماهير شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان المخصص لبيع التذاكر. ويُعد هذا الخيار الأكثر أمانًا وموثوقية، إذ يتيح اختيار المقاعد المتاحة بفئاتها المختلفة وفق الأسعار الرسمية. ويُنصح المشجعون بمتابعة الموقع بانتظام لمعرفة مواعيد طرح التذاكر ومدى توافرها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد باريس إف سي المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

المدرج العلوي / خلف المرميين (الفئات 10–14 / مدرجات فيراج): 60–110 يورو

60–110 يورو المقاعد في الزوايا وبالقرب من خط المرمى في المدرج السفلي (الفئات 6–9): 120–190 يورو

120–190 يورو المقاعد بمحاذاة خط التماس في المدرج الأوسط (الفئات 3–5): 200–320 يورو

200–320 يورو المقاعد المميزة بمحاذاة خط التماس في المدرج السفلي (الفئتان 1–2): 350–500 يورو أو أكثر

350–500 يورو أو أكثر باقات كبار الشخصيات والضيافة الرسمية: 550–1,500 يورو أو أكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر منافذ البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو تذاكر بأسعار تتحدد وفق الطلب في السوق:

المدرج العلوي / خلف المرميين: 110–180 يورو

110–180 يورو المقاعد في الزوايا وبالقرب من خط المرمى في المدرج السفلي: 170–260 يورو

170–260 يورو المقاعد بمحاذاة خط التماس في المدرج الأوسط: 250–420 يورو

250–420 يورو المقاعد المميزة بمحاذاة خط التماس في المدرج السفلي: 400–750 يورو أو أكثر

400–750 يورو أو أكثر إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة: 700–2,000 يورو أو أكثر

باريس سان جيرمان ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باريس سان جيرمان وباريس إف سي مؤخرًا

فاز باريس سان جيرمان في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها، مسجلًا 14 هدفًا ومستقبلًا ثلاثة أهداف خلالها. وكانت آخر مبارياته الفوز 1-0 على تروا في الدوري الفرنسي، وسبقها اكتساح فياريال 6-0 في دوري أبطال أوروبا. كما تغلب على برشلونة 4-2 في المسابقة الأوروبية، وفاز خارج أرضه على لوهافر 5-1 في الدوري.

فاز باريس إف سي في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة وخسر اثنتين. وتغلب فريق روزينيور على أوكسير خارج أرضه 1-0 في أحدث مبارياته، وحقق فوزًا على رين بنتيجة 4-3 بعد انتصاره على موناكو 3-1. كما خسر أمام لانس ولوريان خلال تلك الفترة.

باريس سان جيرمان ضد باريس إف سي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الفرنسي يوم 17 مايو 2026، حين فاز باريس إف سي على أرضه بنتيجة 2-1. وقبلها، أقصى باريس إف سي نظيره باريس سان جيرمان من كأس فرنسا في يناير 2026 بالفوز عليه 1-0 على ملعب بارك دي برانس. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، حقق كل فريق فوزين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.