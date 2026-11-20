يستضيف بارما فريق فيورنتينا يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب إنيو تارديني في بارما.

انتهت آخر مواجهة بينهما، في مارس 2026، بالتعادل السلبي بعد مباراة شاقة في فلورنسا، ليظل فيورنتينا يبحث عن أول فوز له في الدوري على بارما منذ 2020. وحقق بارما الفوز الوحيد في هذه السلسلة بنتيجة 1-0 على أرضه في ملعب إنيو تارديني في ديسمبر 2025، بينما انتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل.

يقدم لكم موقع GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بارما ضد فيورنتينا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بارما كالتشيو 1913 ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة بارما ضد فيورنتينا على ملعب إنيو تارديني في بارما يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة بارما كالتشيو 1913 ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة بارما كالتشيو 1913 ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي:

1. قنوات النادي الرسمية

بوابة التذاكر الرسمية لبارما كالتشيو 1913: يُعد الموقع الرسمي لنادي بارما ( parmacalcio1913.com ) المصدر الرئيسي والأكثر موثوقية للتذاكر. وعادةً ما تُطرح للجمهور قبل المباراة ببضعة أسابيع، بعد انتهاء فترات الأولوية لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء النادي.

يُعد الموقع الرسمي لنادي بارما ( ) المصدر الرئيسي والأكثر موثوقية للتذاكر. وعادةً ما تُطرح للجمهور قبل المباراة ببضعة أسابيع، بعد انتهاء فترات الأولوية لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء النادي. قنوات تذاكر مدرج جماهير فيورنتينا الزائر: إذا كنت تشجع الفريق الزائر، فيجب شراء تذاكر مدرج الجماهير الزائرة (سيتوري أوستي) عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لفيورنتينا. وعادةً ما تخضع لمتطلبات بطاقة المشجع الإيطالية (تيسيرا ديل تيفوزو) والتحقق من هوية حامل التذكرة عند الدخول.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بارما كالتشيو 1913 ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي؟

إليكم تفصيلًا للتكاليف التقديرية لتذاكر مباراة بارما كالتشيو 1913 ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي:

1. قنوات النادي الرسمية

مدرجات خلف المرميين (كورفا نورد / كورفا سود): تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 25 إلى 35 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . المدرجات الجانبية (ديستينتي): تتراوح أسعارها تقريبًا بين 40 و60 يورو .

تتراوح أسعارها تقريبًا بين . المدرجات الرئيسية الجانبية (تريبونا لاتيرالي): تتراوح أسعارها عادةً بين 60 و100 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . المدرج الرئيسي المركزي (تريبونا تشينترالي بيتيتو): يبلغ سعر التذكرة نحو 120 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأصلية، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الأقسام العلوية أو الخارجية في زوايا المدرجات (مثل أقسام كورفا أو الزوايا): تبدأ أسعارها من نحو 35 إلى 50 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . المقاعد الجانبية العادية وعلى امتداد الملعب: يتراوح متوسط أسعارها بين 70 و130 يورو .

يتراوح متوسط أسعارها بين . مقاعد كبار الشخصيات والضيافة المميزة في وسط المدرج: قد ترتفع أسعارها إلى أكثر من 150 إلى 200 يورو فأكثر.

بارما كالتشيو 1913 ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بارما كالتشيو 1913 وفيورنتينا

حقق بارما فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في الدوري الإيطالي، وسجل أربعة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه الخسارة على أرضه أمام بولونيا بنتيجة 1-2. وكان أبرز أداء له في هذه السلسلة فوزه على أتالانتا بنتيجة 3-0، لكن خسارتيه أمام تورينو ولاتسيو قبل ذلك الفوز وبعده تبرزان تذبذب مستواه.

حقق فيورنتينا فوزين وتعادلين وخسر مباراة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإيطالي، وسجل أحد عشر هدفًا واستقبل تسعة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 2-2 مع يوفنتوس. وكان الفوز 4-2 على ساسولو خارج أرضه أبرز نتائج هذه السلسلة، لكن الخسارة 1-3 أمام كومو و1-2 أمام إنتر خارج أرضه تُظهر أن فيورنتينا لا يزال عرضة للتعثر بعيدًا عن ملعبه.

بارما كالتشيو 1913 ضد فيورنتينا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 0-0 على ملعب أرتيميو فرانكي يوم 8 مارس 2026 في الدوري الإيطالي. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات، حقق بارما فوزًا واحدًا، ولم يحقق فيورنتينا أي فوز، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وجاء الفوز الوحيد في هذه السلسلة عندما تغلب بارما على فيورنتينا 1-0 على ملعب تارديني في ديسمبر 2025.